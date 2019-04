Učitelia odmietli pozvanie na rokovania, tvrdí ministerka Lubyová

Rezort školstva to zároveň považuje za nekonštruktívny prístup k riešeniu problémov učiteľov. Zároveň konštatuje, že v poslednom čase sa stalo módou obracať sa na ministerstvá otvorenými listami, petíciami, ultimátami, negatívnou medializáciou ešte pred tým, než príde k rokovaniu. Stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu agentúre SITA zaslal odbor komunikácie rezortu.

„Všetci bez výnimky podporujeme naše školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj nepedagogických zamestnancov, pretože skutočne ide o naše deti. Vnímame, že nie je všetko len o platoch a je potrebné zlepšovať aj prostredie a vzťahy, v ktorých učitelia pôsobia. Sú vystavovaní novým tlakom zo strany spoločnosti. Aj preto sme sa rozhodli v novom zákone zakotviť právo na ochranu pred prejavmi sociálno-patologického správania, čiže zlepšiť ochranu pedagógov pri výkone profesie. Chcem, aby sa zlepšila atmosféra a situácia v školstve, aby nám pomohla spolu v pozitívnom duchu zlepšovať ďalej podmienky pre výkon činnosti pedagóga,“ uviedla ministerka školstva Martina Lubyová.

Školy zostávajú aj v tomto týždni v čiernej farbe. Cieľom kampane Iniciatívy slovenských učiteľov a Pedagogickej komory Českej republiky je informovať verejnosť aj o iných témach, ako je výška platov. Stanovisko zaslal Vladimír Crmoman z Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU). Týždňom škôl v čiernej chcú zároveň tvorcovia kampane protestovať proti schváleniu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorým sa zmení kreditový systém či prístup k atestáciám. Parlament ho schválil 2. apríla.

Zákonom sa tiež vychovávateľom znížia úväzky o dve hodiny týždenne, posilní sa kariérové poradenstvo a zavedú sa opatrenia na ochranu učiteľov pred sociálno-patologickým správaním. Podľa Slovenskej komory učiteľov (SKU) ministerstvo školstva ani vláda nevyužili šancu vytvoriť moderný zákon, ktorý by zvýšil atraktivitu učiteľského povolania, vychádzal by z praxe a nebol by diskriminačný. Nový zákon podľa komory totiž okliešťuje kreditový systém a je dokonca v rozpore so zákonom o celoživotnom vzdelávaní. Zákon nadobudne účinnosť od 1. septembra 2019.