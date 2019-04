VIDEO Fico reaguje na vznik Kiskovej strany, veľa šťastia: Takéto šance dáva prezidentovi odborník

BRATISLAVA – Prezident Andrej Kiska dnes ráno oficiálne oznámil, že zakladá politickú stranu. Opozícia zatiaľ reaguje opatrne a koaliční partneri to veľmi nekomentujú. Premiér Peter Pellegrini uviedol, že si nevie predstaviť, ako to Kiska zvládne a že byť predsedom strany či nedajbože premiérom je absolútna zmena života. Politológovia si myslia, že Kiskova strana sa pravdepodobne do parlamentu dostane, no momentálne strany by mohli stratiť.

Premiér Peter Pellegrini dnes uviedol, že stať sa predsedom strany či dokonca premiérom je absolútna zmena života. Povedal to v reakcii na video Andreja Kisku, v ktorom dnes ráno oficiálne potvrdil, že založí stranu.

Fico odkazuje Kiskovi "good luck"

Predseda Smeru Robert Fico víta krok Andreja Kisku založiť politický subjekt.povedal vo videu na sociálnej sieti bývalý premiér.

Pokračoval ale kritikou. "Pán prezident Kiska je jeden z najlenivejších politikov, akých som kedy za dvadsaťpäť rokov politickej kariéry videl," uviedol Fico.

Je to absolútna zmena života

Pellegrini poznamenal, že zaregistroval Kiskove vyhlásenie, že založí politickú stranu. „Neviem si predstaviť, ako to pán prezident vzhľadom na svoj týždenný program, ktorý má od utorka do štvrtka a aj takým naviazaním sa na rodné mesto a rodinu, chce zvládať. Neviem, či si uvedomuje, že byť predsedom strany a nedajbože ešte aj premiérom je absolútna zmena života. Toto si musí pán prezident vo vnútri vysvetliť,“ povedal Pellegrini s tým, že podľa neho ide o dva odlišné svety, na aké bol Kiska doteraz zvyknutý. Podotkol, že nikomu však nebráni, aby si svoje sny a túžby plnil.

Kiskova strana by mala šancu dostať sa do parlamentu

Strana Andreja Kisku by mala šancu dostať sa do parlamentu. Jej úspech by však závisel od viacerých faktorov, napríklad od toho, či sa ostatné politické strany nezačnú spájať. Pre to uviedla politologička Darina Malová. „Pri Andrejovi Kiskovi ide o rozhodnutie, na ktoré dlho čakali či už jeho stúpenci, alebo, naopak, tí, čo stoja na druhej strane. Či prichádza včas a aké bude mať dôsledky pre nadstranícky systém, to je vidieť aj na veľmi opatrných reakciách, či už zo strany opozičných alebo koaličných strán,“ uviedla.

Politologička si myslí, že ak má na Slovensku niekto politické ambície, prekážky sú nízke. Podľa nej veľmi často vidieť, že každý, kto chce, si politickú stranu založí. Ako podotkla, robia tak tí, ktorí na to majú zdroje. „A tými nie sú iba peniaze, ale to môže byť, a v zásade to aj veľmi často býva, popularita. Náš stranícky systém je veľmi otvorený. Požiadavky a prekážky sú relatívne nízke. Súvisí to s tým, že sme ešte stále v období postkomunizmu,“ povedala.

Keby sa podľa Malovej zvyšoval prah na počet občanov súhlasiacich so vznikom strany, tak by sa takýto krok stretol s obrovskou kritikou. „Chápalo by sa to ako obmedzovanie slobody združovania. Na Slovensku sa toto veľmi často obchádza,“ myslí si Malová. Rozhodnutie Andreja Kisku založiť politickú stranu podľa politologičky veľmi úzko súvisí s nedávnou prezidentskou kampaňou a tiež s výsledkami verejnej mienky, ktoré ukázali, že prezident má podporu verejnosti.

Kiskova strana môže zvýšiť zisk centristického tábora

Strana, ktorej založenie avizoval prezident Andrej Kiska, môže posilniť zisk centristického stredopravého tábora, momentálne fungujúce strany na tomto spektre však môžu stratiť. Povedal politológ Grigorij Mesežnikov s tým, že projekt prezidenta môže osloviť predovšetkým voličov koalície Progresívne Slovensko a Spolu a takisto strán Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti alebo Most-Híd.

Niektorým podľa Mesežnikova v tejto súvislosti hrozí, že sa dostanú na prah zvoliteľnosti, preto predpokladá snahy o zakladanie širších predvolebných koalícii. „Dôležité je, ako sa dokážu medzi sebou koordinovať,“ povedal. Mesežnikov zdôraznil, že podľa zverejnených prieskumov má prezidentova strana potenciál viazať na seba okrem voličov existujúcich subjektov aj časť nerozhodnutých. „Výsledkom môže byť značné preskupenie síl,“ dodal.