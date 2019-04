Prvé detaily o strane prezidenta Kisku: Radičová prehovorila o spolupráci, Žitňanská mu dala košom

BRATISLAVA - Súčasný prezident Andrej Kiska má pred sebou zjavne ambície na pôsobenie v parlamente. To, o čom sa doteraz len hovorilo v zákulisí sa podľa aktuálnych informácií stane realitou. Kiska do toho skutočne ide a v jeho budúcom subjekte sa môžu ocitnúť aj ľudia, ktorí boli už v minulosti ikonickými predstaviteľmi parlamentnej politiky.

Medzi takými ľuďmi nechýba ani bývalá premiérka Slovenskej republiky Iveta Radičová. Už pred druhým kolom prezidentských volieb portál Glob.sk informoval o tom, že rokovania ohľadom budúceho Kiskovho projektu sú na vrchole. Ten v máji aj prostredníctvom sociálnej siete oznámil, že sa už o post prezidenta nebude v nadchádzajúcich voľbách uchádzať. Potom sa v júli minulého roka opäť vyjadril na margo svojho budúceho politického pôsobenia značne konkrétnejšie. „Musíme zmeniť politickú mapu Slovenska, musíme vrátiť Slovensku, čo si zaslúži. Ideme do toho a verím, že to dáme,“ vyhlásil vtedy prezident.

Akékoľvek ďalšie informácie o svojom politickom pôsobení toho času Kiska nezdieľal. Urobil tak až v týchto dňoch. “Platí to, čo som povedal. Urobím všetko preto, aby nová vláda bola zložená zo schopných a čestných ľudí. Teraz sa nebudem bližšie k tomu vyjadrovať po 15. júni dám presný obraz o tom, ako chcem svoj sľub naplniť,” priznal Kiska

Aktívne pôsobenie Radičová odmieta

Bývalá premiérka Iveta Radičová, ktorá mala podľa medializovaných informácií figurovať v budúcej Kiskovej strane ale odmieta aktívne podieľanie sa na súčasnej politickej scéne. "Moje vyjadrenie je nemenné a presné. Neplánujem návrat do aktívnej politiky. Aktívne nevstúpim na politickú scénu. Jedna vec sú diskusie a rozhovory s rôznymi politickými subjektami, ktorým som sa nikdy nebránila. Pokiaľ ich zaujímajú politické skúsenosti, tie odovzdám. Čo si z nich vyberú je na nich, ale to je všetko." povedala Radičová pre Topky.

Zdroj: Foto: SITA/Diana Černáková

Potvrdila, že sa s Andrejom Kiskom stretla a rozprávala. "Pán prezident Kiska na úvod našich stretnutí sa vyjadril veľmi jednoznačne, že plne rešpektuje moje rozhodnutie nevstúpiť aktívne na politickú scénu v Slovenskej republike a na tejto báze sa zhovárame a diskutujeme. Nebránim sa konzultáciám pri tvorbe programového zamerania a nikdy som sa podobným konzultáciám nebránila ani vo vzťahu mne blízkych politických strán," spresnila Radičová charakter stretnutí s prezidentom Kiskom.

Radičová okomentovala aj výskum agentúry AKO, ktorá Kiskovej strane vymerala až 40-percentný volebný potenciál. "Ostatné voľby, či už to boli voľby prezidentské pred piatimi rokmi, voľby do vyšších územných celkov či komunálne voľby alebo súčasné prezidentské voľby, majú v sebe okrem iného aj odkaz, že nesmierne dôležitá pre voličov je ponuka. Ponuka, ktorú majú na výber pri rozhodovaní sa o svojich politických preferenciách. Ak sa z tohto pohľadu pozeráme na prieskumy verejnej mienky a príklon voličov k tej ponuke, ktorá momentálne existuje, tak to vysiela jasný signál, že istá, nie zanedbateľná, dokonca výrazná časť nevoličov nenachádza reprezentáciu na súčasnej politickej scéne," prezradila pre Topky Iveta Radičová.

Ďalšie tváre na obzore, Žitňanská spoluprácu poprela

Ponuku dostali od Kiskovej strany aj Gábor Grendel z OĽaNO, bývalá ministerska spravodlivosti Lucia Žitňanská či europoslankyňa Jana Žitňanská.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Súčasná poslankyňa parlamentu a bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská svoje pôsobenie v strane Andreja Kisku tiež vylúčila. "Platí to, čo som povedala aj pred rokom. Ja sa týchto volieb nezúčastním a nemienim sa ani stranícky angažovať," povedala Žitňanská.