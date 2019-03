Prezidentské voľby predstavujú v slovenskej spoločnosti zlomový moment, tvrdí Radičová

Podľa jej slov vyhrala politika slušnosti a vysokej kultúry, ktorá zvíťazila nad agresivitou a útokmi. Expremiérka tiež dodala, že Slovensko ukázalo, že nie je krajinou stereotypov. "Prezidentské voľby vnímam ako zlomové, pretože vyhrala kandidátka, ktorá je jasne proeurópska, prozápadne orientovaná demokratka, a ktorej štýl politiky je veľmi slušný a vysoko kultúrny. Vyhral typ politiky, ktorý zásadne odmieta agresivitu, útoky, vulgarizmy a odmieta politikárčenie. Naopak, je za politiku riešení a politiku, ktorá reaguje na hlavné výzvy Slovenskej republiky. Zuzana Čaputová získala podľa neoficiálnych výsledkov takmer 60 percent a nad svojím protikandidátom zvíťazila s pomerne vysokým náskokom. Čaputová bude vôbec prvou ženou, ktorá sa na Slovensku ujme prezidentského úradu.

Iveta Radičová vníma výsledok volieb aj v ďalšom rozmere. "Zlom vnímam ešte v jednom smere. Ukazuje sa, že predsudky a stereotypy na Slovensku ešte sčasti existujú, ale určite voľby ukázali, že Slovensko nie je takou krajinou, kde by dominovali, pretože si občania zvolili za hlavu štátu ženu," povedala Radičová. Podľa nej ide v prezidentských voľbách o jasný signál občanov smerom k politikom. "Nemôžem konštatovať, že štýl politiky nepriateľstva, útokov a permanentného osočovania nemá svojich stúpencov na Slovensku, ale aj v iných krajinách západného sveta. Naopak stále má, ale z víťazstiev v predchádzajúcich voľbách občania dávajú jasné najavo, že majú takejto politiky jednoducho dosť," dodala Radičová.

Podľa Radičovej ide o istý trend, ktorý bude zaujímavé sledovať v budúcnosti. "Ide o dlhodobý trend, ktorý uvidíme, či bude pokračovať v ďalšom období. Či už pri voľbách do Európskeho parlamentu alebo do Národnej rady SR," ozrejmila. K výsledkom prezidentských volieb by mali svedomito pristúpiť aj takzvané tradičné politické strany. "Je potrebné si uvedomiť, že kandidáti mali niekoľko spoločných čŕt. Po prvé boli jasne proeurópsky a prozápadne orientovaní. Ďalším faktorom je, že nepochádzali z vrchných politických poschodí. Je to signál pre politické strany, ktoré navyše postavili svojich kandidátov, že ich politika má svoje jasné hranice a majú zadefinované svoje voličské jadro. Myslím si, že spoločnosť je výrazne unavená z toho, čo v súčasnosti predkladá politika občanom," uzavrela Radičová.