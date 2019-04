Milostný život prezidentky Čaputovej, jej partner Peter chce byť oporou: Aj toto sa môže stať po svadbe

Viac ako milión hlasov dostala Zuzana Čautová v sobotňajších prezidentských voľbách. V polovici júna ju čaká inaugurácia a oficiálne sa stane prvou prezidentkou Slovenskej republiky. Po jej boku stojí Peter Konečný, fotograf, hudobník a textár. Konečný sa snaží pripravovať jazykovo a hľadá priestor na skĺbenie jeho profesionálnej kariéry s tou, ktorá ho čaká. Čaputová môže byť podľa neho mimoriadnou prezidentkou.

Zahraničných ciest sa však plánuje zúčastňovať, vidí to ako šancu načerpať inšpiráciu. Marek Trubač, odborník na komunikáciu, protokol a etiketu, pre Topky uviedol, že síce nie sme zvyknutí mať muža vo funkcii prvého partnera, no protokol v tomto prípade funguje podobne ako pri prvej dáme.

Prvý muž, prvý pán alebo prvý partner?

Podľa Trubača sa nová funkcia Petra Konečného nevolá prvý muž, prvý pán ani prvý frajer. „Priateľa prezidentky Zuzany Čaputovej by som určite neoslovoval „prvý frajer“. Osobne by som preferoval formuláciu „Prvý partner“, nakoľko „Prvý pán“ vychádza skôr zo zaužívaného postavenia manžela prezidentky,“ uviedol pre Topky odborník na komunikáciu, protokol a etiketu. „Pojem „First partner“ napríklad v USA používajú v prípade partnera alebo partnerky guvernéra, ak nie sú zosobášení.“

Pomenovanie „Prvá dáma“ (First Lady) pochádza zo Spojených štátov ešte zo 60. rokov 19. storočia. „Takto oficiálne oslovovali manželku prezidenta Abrahama Lincolna. V našich končinách sa uchytil v 20. storočí po vzniku prvej Československej republiky, keď bola Prvou dámou rodená Američanka Charlotta Garrigue Masaryková. V skutočnosti však pre jej chorobu reprezentatívnu funkciu plnila dcéra Tomáša Garrigue Masaryka Alica,“ vysvetľuje pôvod pomenovania protokolista.

Zuzana môže byť mimoriadnou prezidentkou

To, ako sa bude Konečný pripravovať na funkciu, vníma v širšom kontexte. „K protokolárnej príprave ešte nedošlo. Čo sa týka mojich osobných príprav, snažím sa pripravovať jazykovo, hľadám priestor na skĺbenie mojej profesionálnej kariéry s tou ktorá ma čaká a intenzívne uvažujem o tom, kde by som mohol pomôcť napríklad charitatívne,“ uviedol pre Topky partner budúcej prezidentky.

Na svoju novú úlohu sa teší ako na všetko nové. „Myslím, že Zuzana môže byť mimoriadnou prezidentkou. Byť toho súčasťou je vzrušujúce,“ povedal. Konečný sa plánuje zapájať do aktivít spojených s jeho novou funkciou. „Áno, uvažujem nad tým. Vnímam to tak, že ak človeku jeho postavenie dáva priestor pomôcť, nevyužitie toho by bolo oplotením liečivého prameňa,“ myslí si. V istej miere sa rád zúčastní aj zahraničných pracovných ciest.

Šanca načerpať inšpiráciu

„Vidím to ako šancu načerpať inšpiráciu od partneriek a partnerov iných hláv štátov,“ povedal Konečný, ktorý by sa chcel zároveň viac venovať fotografii. „Počas kampane som nabral veľa neoceniteľných skúseností, ktoré by som rád v budúcnosti zúročil. Trocha som zanedbal svoju umeleckú tvorbu. K tej sa chcem teraz vrátiť,“ uviedol.

Všetky spoločné cesty obaja vždy plánovali spoločne a nebude to inak ani prvej zahraničnej cesty do Českej republiky. „Zatiaľ sme o tom nehovorili. Ale rád, lebo k Čechám a Morave mám mimoriadny vzťah. Časť mojej rodiny pochádza dokonca z Moravského Žižkova. So Zuzkou sme každoročne chodili na splav do Českého Krumlova, viem spamäti ich hymnu, nehovoriac o množstve priateľov ktorých tam mám. Mohol by som v dôvodoch pokračovať dlho,“ povedal Konečný.

Od svojej novej funkcie nemá očakávania, skôr priania. „Veľmi by som si prial a dokonca tomu verím, aby sa Zuzane podarilo osloviť aj ľudí ktorí ju nevolili. Zároveň keby sa jej podarilo dať jej prístupu a myšlienkam čo najširší európsky rozmer. Keby sa jej podarilo, podobne ako v rámci kampane, dosiahnuť prienik a porozumenie medzi súperiacimi politickými tábormi,“ uviedol Konečný. „Zuzana v politike nehľadala kariéru. Ponúkala a ponúka službu v jej najúprimnejšej podobe,“ uviedol s tým, že verí, že tomu veľa ľudí postupne uverí.

Reprezentačná úloha

Podľa Trubača na to síce nie sme zvyknutí, ale čo sa muža týka, protokol funguje podobne ako v prípade prvej dámy. „Muž, ktorý je manželom alebo životným partnerom prezidentky, má svoju „doplnkovú“ reprezentačnú úlohu. Môže sprevádzať svoju partnerku na oficiálnej zahraničnej návšteve, doma sa spravidla venuje podpore a rozvoju charitatívnych, dobročinných, kultúrnych a športových podujatí,“ uviedol odborník s tým, že protokol sa líši len v pohlaví a oslovení.

Pozícia „prvého partnera“ nie je predpísaná zákonom ani inou normou. Ide o protokolárne postavenie manžela či partnera štátnika a uplatňuje sa podľa zaužívaných zvyklostí a historických tradícií, uviedol Trubač.

„Priateľ prezidentky v prípade, ak sa bude chcieť zapojiť do pozície reprezentujúceho „Prvého partnera“, bude môcť byť súčasťou protokolu slávnostných podujatí, na ktoré prichádzajú hostia s partnermi. Napríklad pri organizovaní vrcholnej schôdzky hláv štátov Vyšehradskej štvorky by sa zúčastňoval na tzv. dámskom, resp. partnerskom programe,“ ozrejmil Trubač s tým, že partner spravidla reprezentuje svoju partnerku na neoficiálnych podujatiach v jej neprítomnosti a na oficiálnych podujatiach za účasti iných „prvých partnerov“ ostatných štátnikov a monarchov.

Prvý frajer Slovenskej republiky

Martin Poliačik sa rozhodol Petrovi Konečnému po oznámení výsledkov volieb dať tričko. Nápis „Prvý frajer Slovenskej republiky“ vychádzal z komentárov pod jednou z fotiek, ktoré publikoval Konečný. Ten darček prijal s úsmevom. „Sľubujem, že na najbližšom koncerte ho budem mať oblečené,“ povedal. O aktivitách, ktoré má v pláne Konečný, hovorí aj odborník.

Sprevádzať prezidentku je zaužívané pravidlo

Prezident je ústavným činiteľom, jeho partner nie. „Čiže „povinnosťou“ by som to nenazýval. Skôr je to zaužívané pravidlo a tradícia, a preto je vo svete štandardné, že na oficiálnych, prípadne aj na pracovných návštevách hlavy štátov sprevádzajú ich „polovičky“,“ uviedol Trubač. Prvé dámy, či partneri prezidentov môžu oficiálne návštevy mnohokrát rozšíriť o ľudský rozmer. „Svojím šarmom, záujmom o históriu krajiny, umenie, či zmyslom pre dobročinnosť mnohokrát otvárajú pomyselnú bránu aj na zlepšenie vzájomných medzištátnych vzťahov,“ vysvetľuje protokolista.

Na úlohu Prvého partnera v protokole zvolenej prezidentky nemusíme podľa Trubača dlho čakať. „Hneď prvá možnosť „ukázať sa“ na protokolárne významnom podujatí pred stovkami hostí bude inaugurácia Zuzany Čaputovej za prezidentku 15. júna 2019. Môže napríklad za zvuku prezidentských fanfár sprevádzať svoju partnerku na ceste k pódiu a neskôr na „Te Deum“ v katedrále Sv. Martina,“ povedal.

Toto by som jej po svadbe neurobil

Mnohí často špekulujú o budúcnosti Čaputovej a jej partnera. Konečný však uviedol, že svadbu neplánujú a nevnímajú to ani ako tému. „Sme spolu krátko na takéto rozhodnutie a nie je to len o nás ale aj o deťoch,“ povedal Konečný. Pokiaľ by však k tomu došlo, Čaputová by sa po svadbe, ak by prijala meno svojho partnera, volala Zuzana Konečná. Rovnako sa volala aj súčasná manželka Roberta Kaliňáka, keď bola ešte slobodná. „To by som jej neurobil (smiech),“ odpovedal na otázku, či by prijala Čaputová jeho priezvisko a volala by sa rovnako.

V súčasnosti vychovávajú dve deti. Kaliňák minulý rok rezignoval na post ministra vnútra a odišiel aj z poslaneckých lavíc. Rozdiel, pokiaľ by sa Čaputová rozhodla vydať, je v pomenovaní partnera. „Rozdiel je v pomenovaní „pán“ (manžel) a „partner“ (priateľ bez sobáša). Ale podotýkam, že ide len o zaužívaný, ale nie predpísaný termín. V skutočnosti je dôležitejšie to, že tento partner zdieľa niektoré protokolárne a reprezentačné aktivity so svojou partnerkou – prezidentkou. A to, ako sa ich zhostí a či vôbec, bude len na ňom,“ opísal odborník na komunikáciu, protokol a etiketu.

Dress code závisí od typu podujatia

Forma oblečenia, tzv. dress code, je závislá od typu podujatia a jeho protokolárneho významu. „Čím významnejšie podujatie, tým formálnejší je aj dress code. U pánov je však voľba pomerne jednoduchá. Na bežné oficiálne aktivity Prvému partnerovi postačí aj kvalitný tmavý oblek, biela košeľa (s dlhým rukávom), kravata/motýlik a čierna kožená obuv. Pri významnejších podujatiach smoking s (čiernym) motýlikom. Pri návšteve štátneho banketu napríklad v monarchiách aj frak (biely motýlik),“ uviedol protokolista Trubač. Ak by šlo o menej formálne podujatie, môže si prvý partner dovoliť obliecť sa v štýle Business Casual alebo Smart Casual. Dress code prvého partnera by mal ladiť s dress code prezidentky.

Čaputovú čakajú prípravy na inauguráciu aj výkon funkcie

Zvolenú prezidentku Zuzanu Čaputovú čakajú do jej inaugurácie, ktorá sa koná 15. júna, nielen prípravy na tento akt, ale aj na výkon funkcie. Uviedla odborníčka na protokol Katarína Diková Strýčková, ktorá v minulosti organizovala napríklad návštevu britskej kráľovnej Alžbety II. Pripomenula, že inaugurácia je vo svojej podstate slávnostná schôdza NR SR, čiže ju pripravuje Kancelária Národnej rady SR.

„Každé podujatie, na ktorom sa Zuzana Čaputová zúčastní, alebo ktoré bude ako hlava štátu cez svoj úrad organizovať, sa riadi svojimi pravidlami a má svoju formu - o tom je protokol. Bude sa teda učiť, kedy platia aké pravidlá a aké, zväčša nepísané, zvyky,“ vysvetlila protokolistka. Diková Strýčková očakáva, že Čaputová prinesie do funkcie niečo „svoje“.

Citlivé body

„No sú aj veci, najmä v zahraničných stykoch, ktoré sa nemenia. Na týchto symboloch, zvykoch a tradíciách historicky stoja krajiny so stáročnou tradíciou,“ uviedla ďalej s tým, že aj hlava štátu je vlastne symbolom. Odborníčka pripomenula, že niektoré veci, ktoré súvisia so zahraničnou politikou a zahraničnými vzťahmi, majú svoje citlivé body. Očakáva, že tím expertov, ktorý si budúca prezidentka buduje, bude prihliadať aj na tento fakt.

Diková Strýčková upozorňuje, že hlava štátu svoju inauguráciu nepripravuje. „Inauguráciu zo zákona pripravuje Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, keďže vo svojej podstate ide o slávnostnú schôdzu NR SR. Počas nej dochádza k slávnostnému aktu, keď pani Čaputová, dovtedy novozvolená prezidentka, zloží slávnostný sľub do rúk predsedu alebo predsedníčky Ústavného súdu SR,“ vysvetlila protokolistka s tým, že do tohto momentu nemá Čaputová formálne postavenie.

Dôstojný a nepatetický akt

Diková Strýčková takisto vysvetlila, ako v Kancelárii NR SR pred piatimi rokmi chystali Kiskovu inauguráciu. „Vyzvali sme kanceláriu vtedajšieho prezidenta Ivana Gašparoviča, aby nám na túto schôdzu poslali svoj zoznam hostí. Na ňom už boli aj hostia novozvoleného prezidenta. Ale samotná inaugurácia, teda schôdza, išla úplne mimo kancelárie prezidenta,“ vysvetlila s tým, že kancelária prezidenta organizuje svoj program v rámci inauguračného dňa. Čo bude jeho súčasťou, to už si povie nová prezidentka a jej tím.

Protokolistka pevne verí, že celý akt bude dôstojný a nepatetický. „Jednoducho, že táto historická chvíľa, ktorá uvedie na čelo nášho štátu po prvý raz ženu, bude mať svoju vznešenosť a úctu k novej prezidentke,“ ozrejmila. Za najdôležitejší bod pritom považuje akt zloženia sľubu, keďže bez neho by nebolo novej prezidentky. Prezidentský sľub je predpísaný priamo Ústavou SR.

Keďže Čaputová ako prezidentka bude zároveň vrchnou veliteľkou ozbrojených síl, v deň inaugurácie ju pravdepodobne čaká aj pozdrav a prehliadka jednotiek Ozbrojených síl SR. Na programe by mala byť aj omša a slávnostná recepcia. Zaujímavosťou je, že Čaputová sa už slávnostnej recepcie po prezidentskej inaugurácii zúčastnila – bola medzi pozvanými na recepcii pri príležitosti inaugurácie prezidenta Andreja Kisku.