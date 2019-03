Spolupráca Smeru s Kotlebom nie je vylúčená: Črtá sa nová koalícia? Liberáli dostali po papuli, povedal Fico

Šéf Smeru Robert Fico sa včera prvýkrát verejne poďakoval aj Ľudovej strane Naše Slovensko na čele s Marianom Kotlebom. O tom, či Marian Kotleba a jeho strana nie sú len vysunutou rukou Fica sa špekulovalo dlho. Prvýkrát sa náznaky takého konania objavili pri hlasovaní o zmene voľby ústavných sudcov, no nakoniec sa koltebovci zdržali hlasovania a plán Smeru nevyšiel. V kuloároch sa hovorilo aj o tajných dohodách Smeru s ĽSNS o kandidátoch pri prvej voľbe ústavných sudcov.

Žiadna hrádza proti extrémizmu nepadla

Robert Fico začal tlačovku tým, že médiá šírili nepravdivú správu o kríze v koalícii a možných predčasných voľbách vo virtuálnej realite, ktorú vytvárajú. Podľa neho o opaku svedčia tri hlasovania, pre ktoré získali ústavnú väčšinu. Prvým bolo prelomenie prezidentského veta pri zákone o označovaní pôvodu mäsa a potravín, druhým bola podpora ústavnej väčšiny pre tri novely ústavy (zakotvenie minimálnej mzdy, zastropovanie dôchodkov a tri piliere dôchodkového zabezpečenia) a posledným je istanbulský dohovor.

„Toto je jednoducho najlepšia odpoveď na rôzne kuvičie hlasy o akejsi kríze,“ povedal Fico. Predseda Smeru dnes ohradil voči vyjadreniam, že pri hlasovaní o dôchodkovom strope padla hrádza extrémizmu. Zároveň dodal, že určite ich všetci vnímajú ako ľudí s jasným postojmi pokiaľ ide o extrémizmus a hodnoty, na ktorých stojí Slovensko. „Takže si vyprosujem, aby niekto hovoril v súvislosti s prijatím ústavného zákona, že padla nejaká hrádza extrémizmu,“ povedal s tým, že žiadna hrádza nepadla.

Liberáli dostal po papuli

„To máte akú predstavu, dámy a páni, že budeme chodiť po parlamente a na kolenách prosiť niektorých poslancov, prosím vás, nehlasujte za tento ústavný zákon, nebláznite, nehlasujte, lebo budeme, s prepáčením, pokefovaní v médiách. Takto nefunguje svet,“ adresoval Fico novinárom. Podľa neho ide o ústavný zákon a keďže nemá vládna koalícia ústavnú väčšinu, čakali na ostatné strany. „Strana Most-Híd mala voľné hlasovanie, pretože mali rozdielnu predstavu. No tak sme očakávali, ako sa k zákonu postavia ostatné strany,“ dodal Fico.

„Ak niečo spadlo, tak spadol liberalizmus. Veľmi výrazne dostal liberalizmus po papuli. Aj pokiaľ ide o zavedenie dôchodkového stropu, aj pokiaľ ide o istanbulský dohovor. Treba o tom hovoriť veľmi jasne, lebo konečne začíname hovoriť o významných hodnotách,“ myslí si Fico. „Liberáli tvrdia, že minimálna mzda nemá svoje miesto v právnom poriadku, tak dostali po papuli. Liberáli hovoria, že to je proti záujmu tejto krajiny, keď zavedieme strop pri odchode do dôchodku. Nech sa páči, páni liberáli, choďte a pracujte pri stroji do 75-ky, spadnite tam na zem a zomrite tam, keď sa vám to páči.“ povedal s tým, že nechce právne úpravy, pri ktorých bude musieť 70-ročná pani piecť Sulíkovi v nedeľu rožky.

Vďaka ĽSNS

Fico ešte včera vyzdvihol schválené zmeny a poďakoval všetkým poslancom parlamentu, ktorí za zastropovanie zahlasovali. „SNS, samozrejme, ako koaličnému partnerovi, musím poďakovať aj poslancom z ĽSNS, poslancom z Mosta-Híd, ktorí sa pridali, poslancom zo strany Borisa Kollára Sme rodina a bol tu aj rad poslancov, ktorí sa jasne k tejto téme pridali,“ povedal včera.

Fica sa pýtali, či sa na hlasy krajnej pravice spoliehal a či im prisľúbil niečo výmenou za podporu ústavnej zmeny. „Pokiaľ ide o hlasovanie, každý poslanec národnej rady je legitímny poslanec a má rovnocenný hlas. Ja teraz nechcem hodnotiť politické programy iných politických subjektov, ale viem, že sú tu politické strany, ktoré sú hodnotovo niekde inde, ako je Smer - SD, ale považujú dôchodkový strop za významný bod ich politického pôsobenie. Čiže rokovalo sa len o počtoch o žiadnych iných podmienkach sa nerokovalo,“ povedal.

Za schválenie ústavného zákona hlasovalo 91 poslancov, 37 bolo proti a 15 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania. Zavedenie stropu na penzijný vek okrem poslancov za Smer-SD podporili poslanci za SNS, Sme rodina, ĽS Naše Slovensko, traja poslanci za Most-Híd a nezaradení poslanci Alena Bašistová, Rastislav Holúbek, Juraj Kolesár, Peter Marček a Martina Šimkovičová.

Naše podmienky boli splnené

Peter Pčolinský zo Sme rodina uviedol, že hlasovali za zastropovanie, keďže ich podmienky boli splnené. Sme rodina požadovala skôrší odchod žien do dôchodku podľa počtu narodených detí. „Ak považujete rokovaciu sálu alebo poslanecký klub za zatvorené dvere, tak áno. Hovoril s nami pán Blanár a pán Podmanický. Oni boli dvaja, ktorí s nami komunikovali túto tému,“ uviedol pre Topky Pčolinský na tvrdenia, že by im alebo strane ĽSNS ponúkol niekto z koalície výmenou za hlasovanie nejaké výhody.

„Vyjasňovali sme si nejaké naše postoje a v konečnom dôsledku sme ten návrh zákona schválili, pretože celý čas hovoríme, že sme za zastropovanie odchodu do dôchodku, pretože sa nemienime pozerať na to, aby ľudia pomaly v sedemdesiatke mali ešte pracovať. Už dnes šesťdesiatroční ľudia nám píšu, že už nevládzu robiť,“ dodal s tým, že chceli zastaviť automat, ktorý je podľa neho teraz nastevný tak, že „naše deti pôjdu do dôchodku v 72. rokoch“. S kým rokovala strana ĽSNS, to nevie. Zopakoval, že ich strana rokovala s Podmanickým a Blanárom. „Tých stretnutí bolo niekoľko. My sme hlavne chceli, aby ženy išli skôr do dôchodku. To bola v podstate jediná naša podmienka,“ dodal.

Súhlasili sme, keďže to máme v programe

Strana ĽS NS uviedla, že keďže aj ich podmienka bola splnená, zahlasovali za zastropovanie dôchodku. „Za zastropovanie dôchodkového veku sme zahlasovali, pretože rovnaký bod máme aj v našom predvolebnom programe. Aj keď ten schválený maximálny vek odchodu do dôchodku 64 rokov je podľa nás stále príliš vysoký, je to lepšie, ako keby nebol obmedzený vôbec,“ uviedol pre Topky hovorca strany Milan Uhrík.

ĽSNS dlhodobo avizovala, že hlasovanie za tento návrh podporia a že túto tému nebudú zneužívať na politické vyjednávania a kšefty. „O tejto téme sme s nikým nerokovali, iba pán poslanec Podmanický zo SMERu sa bol spýtať, či tento návrh plánujeme podporiť. Odpovedali sme mu tak, ako aj celej verejnosti prostredníctvom tlačových konferencií, že to podporíme. Našou jedinou podmienkou bolo, aby mali ženy - matky, za každé dieťa znížený dôchodkový vek. Táto podmienka splnená bola,“ povedal s tým, že považujú za správne, aby bol stanovený strop. „Aby ľudia v niektorých náročných profesiách nemuseli chodiť rovno z práce do hrobu. Samozrejme, kto chce mať vyšší dôchodok a vládze pracovať, môže robiť aj dlhšie,“ dodal.

Črtá sa nová koalícia?

Podľa politológa Radoslava Štefančíka sa zrejme nová koalícia nečrtá. ĽSNS však zrejme mali iné motívy ako Sme rodina. „Kollárovci už dlhšie avizovali, že by tento nápad podporili, takže u nich to až také prekvapenie nebolo. Samozrejme, iné motívy mali zrejme poslanci za ĽSNS. Netreba však zabúdať, že kotlebovci už aj v minulosti, či už v pléne, alebo vo výboroch, zahlasovali tak, ako si to želala vládna koalícia,“ povedal pre Topky politológ.

Spolupráca Smeru s ĽSNS nie je vylúčená

Spolupráca Smeru s ĽSNS nie je podľa politológa vôbec vylúčená. „Pamätáme si, ako kedysi Robert Fico vystupoval proti Vladimírovi Mečiarovi a po pár rokoch s ním vedno podpisoval koaličnú zmluvu. Stačí len zmeniť komunikačnú taktiku, Kotlebovci trochu stiahnu chvost a šéf Smeru potom vystúpi s predstavou o významnej zmene ĽSNS. A volič Smeru mu na to, tradične, sadne ako mucha na lep,“ povedal Štefančík, podľa ktorého je škoda, že koalícia nevypočula hlasy zamestnávateľov, ktorí nemali záujem o tento zákon.

„Ja ani netuším, pre koho vlastne tento zákon má byť určený. Dôchodky na Slovensku sú totiž také nízke, mnohí dôchodcovia doslova živoria, žijú na hranici životného minima, že každého človeka vo vyššom veku len poteší, keď si k dôchodku ešte môže prilepšiť. Stačí si pozrieť tabuľkové platy pracovníkov administratívy v školstve a potom je fakt na mieste, pre koho má byť vlastne určené ústavné zastropovanie dôchodku,“ povedal s tým, že dôchodcov by určite potešilo viac, keby namiesto tohto nezmyselného nápadu sa im napríklad za každý rok odpracovaného navyše zvyšovala výška dôchodku výraznejšie ako teraz.

Zabezpečili si extrémisti účasť v parlamentných voľbách?

Čím ich presvedčil, je podľa politológa otázne. „V ostatných dňoch sa totiž po niekoľkých mesiacoch začalo hlasnejšie hovoriť o rozpustení ĽSNS. Nemožno vylúčiť, že si týmto extrémisti zabezpečili účasť na ďalších parlamentných voľbách,“ povedal Štefančík s tým, že týmto rozhodnutím sa pravdepodobne zvýši počet ľudí v postproduktívnom veku, teda dôchodcov, čo bude mať negatívny dopad na štátny rozpočet.

„V dôsledku toho bude nasledovať buď zníženie dôchodkov alebo hľadanie spôsobov na zvýšenie počtu ľudí v produktívnom veku. Dôchodky totiž musí niekto zaplatiť a vyzerá to tak, že Bašternák to nebude,“ myslí si poltiológ. „Keďže tri vlády Smeru toho pre mladé rodiny veľa neurobili a pre Slovensko bude stále typická nízka miera plodnosti žien, viem si predstaviť, že zamestnávatelia budú riešiť nedostatok pracovníkov pozývaním lacnej pracovnej sily zo zahraničia. Vidím to teda tak, že Smer zastropovaním dôchodkov otvoril na Slovensku dvere pre ekonomických migrantov, teda tým ľudí, proti ktorým Smeru už niekoľko mesiacov tak intenzívne bojuje,“ dodal.

Plán nevyšiel

To, že Kotleba rokuje so Smerom sa riešilo už pri novele zákona o spôsobe voľby ústavých sudcov i pri samotnom výbere kandidátov. Počas novembrového rokovania však plán Smeru nevyšiel a kotlebovci nakoniec otočili a nezahlasovali. Plán Smeru padol a ich novela neprešla. Ďalším problémom bola samotná voľba kandidátov na ústavných sudcov. Práve preto odmietol Most-Híd tajnú voľbu kandidátov.

„Z médií prenikli informácie o rokovaní strany Smer s poslancami ĽSNS o podpore ich kandidátov za ústavných sudcov, čo potvrdil poslanec Kotlebovej strany Milan Uhrík. Most-Híd s hlbokým znepokojením a rozhorčením sleduje rôzne taktické hry v pozadí, ktoré sa rozohrávajú medzi niektorými stranami,“ napísal vtedy Most.

Rokovania aj s Dankom

V novembri minulého roka sa s Marianom Kotlebom zasa v priestoroch parlamentu stretol šéf SNS Andrej Danko. Novinárom tvrdil, že s ním nediskutoval, ale umožnil mu desaťminútový monológ. Nehovorili však podľa Danka o zmene voľby ústavných sudcov, ale o Dankom predloženom návrhu definície antisemitizmu.

Rovnako v novembri sa stretnutí Smeru s neofašistami obávala bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. V diskusii Denníka N svojmu nástupcovi Gáborovi Gálovi hovorila, ako sa Smer a SNS spoliehajú na hlasy kotlebovcov pri zmene postavenia ústavných sudcov, ktorá však nakoniec neprešla.

S fašistami nerokujem

V minulosti sa však Fico na adresu Kotlebu vyjadroval ráznejšie. „Ja som s fašistami nikdy v živote nerokoval, ani rokovať nebudem,“ tvrdil vtedy Fico. Marian Kotleba na neho dokonca podal trestné oznámenie za jeho výroky na jeho adresu ešte v roku 2017. Išlo o Ficove vyjadrenie v Sobotných dialógoch. V uvedenej relácii vyslovene povedal nasledovné. „Nuž, aj Hitler mal dobrý ekonomický program, a dobre vieme, ako to dopadlo.“