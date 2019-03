Prekvapivé rozhodnutie rezortu zdravotníctva: Domácich miláčikov do reštaurácií pustia

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA – Vstup do reštaurácií má byť po novom umožnený osobám aj s domácim zvieraťom. Ak sa prevádzkovateľ pre takúto možnosť rozhodne, bude musieť zabezpečiť označenie o povolení vstupu so zvieraťom na viditeľnom mieste pri vstupe. Avizuje to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR s tým, že v najbližších dňoch predloží návrh potrebnej legislatívy do medzirezortného pripomienkového konania.