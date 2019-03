Spor v koalícii naberá na obrátkach! Danko a Lajčák už rozpútali otvorenú slovnú vojnu

Spor ohľadom finančnej pomoci zo strany Spojených štátov vo výške 105 miliónov opäť rozvíril hladiny. Koaliční partneri majú opäť rozdielne názory. Vyjadrenie Andreja Danka, ktorý povedal, že ak takúto pomoc vláda prijme, tak SNS vystúpi z koalície, kritizovali viacerí. O deň na to Gajdoš povedal, že rezort obrany peniaze neprijme. Včera Danko v diskusnej relácii TA3 vo svojej rétorike pokračoval. Lajčákov rezort zahraničia na to zareagoval. Podľa nich Danko nehovoril presne. Líder SNS si myslí, že rezort zahraničia ľudí zavádza.

Rezort zahraničia zavádza

Danko na stanovisko ministerstva takisto zareagoval. Slovná prestrelka tak pokračuje. „S poľutovaním sa pozerám na to, ako ministerstvo zahraničných vecí opätovne zavádza občanov. Ak by ministerstvo zverejnilo doterajšie dohody a návrhy zmlúv, ukázala by sa pravda. Budem naďalej trvať na tom, že táto bilaterálna dohoda je pre Slovensko neprijateľná,“ uviedol v reakcii na stanovisko ministerstv hovorca Danka Tomáš Kostelník.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Ak nám nejaký štát ponúka financie, musíme sa spýtať čo zato, uviedol Danko. „Prečo chceme vytvárať vysoko nadštandardné podmienky pre USA, aj keď sme členmi NATO. Úradník zašiel s rokovaniami príliš ďaleko a naťahoval tak zástupcov USA. Vytvorili falošnú nádej a dnes si za to musí niekto zodpovedať. Ak by sme ako koalícia mali zobrať zdroje na prítomnosť ozbrojených síl iných štátov na území Slovenska, tak strana SNS nemôže byť v tejto vláde. Na to musia byť rozhodnutia príslušných inštitúcii, vlády SR a NR SR.“ Koaličným partnerom pohrozil odchodom z vlády, ak bude finančná pomoc prijatá.

Danko nehovoril presne

Ministerstvo zahraničných vecí sa rozhodlo opäť zareagovať na Danove slová. Tentokrát vysvetlili niekoľko z jeho tvrdení. „Vo včerajšej diskusnej relácii sa predseda parlementu Andrej Danko dopustil, pravdepodobne z nevedomosti, viacerých nepresností ohľadne návrhu Dohody o obrannej spolupráci medzi SR a USA. Vzhľadom na uvedené uvádzame fakty k jednotlivým tvrdeniam,“ napísalo v stanovisku ministerstvo zahraničných vecí. Prečítajte si ich vysvetlenie.

1) Tvrdenie: Bilaterálna spolupráca s USA poškodzuje záujmy jednoty EÚ a je podmienená prítomnosťou cudzích vojsk.

Fakt: Nie je to pravda. Spolupráca s USA nie je v rozpore so záujmami a jednotou EÚ. Rovnaké alebo podobné dohody s USA majú uzatvorené takmer všetky krajiny NATO, z nich 20 je aj členskou krajinou EÚ.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel ​

2) Tvrdenie: Zmluva hovorí o ozbrojených silách USA a ich prítomnosti.

Fakt: Prítomnosť cudzích vojsk na území SR nemôže povoliť žiadna bilaterálna zmluva. Takéto rozhodnutie je výlučne v kompetencii vlády a NR SR. Na návrh Ministerstva obrany SR (MO SR) vláda SR a v prípade potreby aj Národná rada SR rozhodujú o tom, či SR chce umožniť prítomnosť cudzích vojsk na svojom území.

Na základe návrhov MO SR vláda už v minulosti rozhodla o tom, že v prvej polovici tohto roka pôsobí na území SR celkovo takmer 1 400 cudzích vojakov, z toho takmer 600 amerických vojakov. V priebehu roku 2018 sa na našom území postupne vystriedalo viac ako 250 amerických vojakov. Národná rada SR v máji 2018 schválila mandát pre 4 amerických vojakov, ktorí na tomto základe pôsobia v Martine spoločne s našimi expertmi.

3) Tvrdenie: Nech MZVEZ SR ukáže návrh zmluvy.

Fakt: Nemožno zverejniť žiaden návrh, nakoľko neexistuje. Existujú len pracovné verzie, ktoré sú predmetom rokovaní oboch strán. Návrh dohody bude možné zverejniť až potom, keď sa obe strany zhodnú na jej texte. Pripomíname, že MZVEZ SR tieto rokovania neiniciovalo, a bolo oslovené práve Ministerstvom obrany SR, aby viedlo rokovania o tejto dohode v mene vlády SR za účasti viacerých rezortov.

4) Tvrdenie: Niekto USA sľúbil vec, ktorú politicky nemôže vedieť vybaviť. Narážam na MZVEZ SR a na úradníkov rezortu.

Fakt: Nikto nič nikomu nesľúbil. Aktuálne prebiehajú rokovania medzi slovenskou a americkou stranou aj za úplnej účasti expertov z MO SR. Rokovania o Dohode o obrannej spolupráci vychádzajú z procesu, ktorý začalo MO SR, keď spoločne s USA identifikovalo projekty, ktoré by sa na území SR mohli realizovať.

MZVEZ SR dôsledne a transparentne realizuje program vlády SR, schválený v NR SR, nerobí nič mimo alebo nad rámec tohto programu. Útoky na svoju adresu vníma ako pokus o zmenu geopolitického ukotvenia Slovenska. Takéto pokusy ohrozujú bezpečnosť a prosperitu Slovenska a jeho občanov.