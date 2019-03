SaS žiada premiéra Pellegriniho o odvolanie Gajdoša, odmietnuť pomoc USA je podľa Kisku absurdné

Podľa liberálov ide o jasný krok proti slovenským spojencom v rámci štruktúr Severoatlantickej aliancie (NATO), navyše rezort klame verejnosť. Ministerstvo obrany SR informovalo ešte v pondelok, že Slovensko peniaze odmietne a rezort sa nebude ďalej podieľať na rokovaniach.

Ministerstvo označilo ako hlavný dôvod narušenie suverenity Slovenskej republiky. Informácia prekvapila Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí a rovnako aj koaličnú stranu Most-Híd, ktorá navyše žiada vysvetlenie, prečo peniaze rezort odmieta. Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko podmienil odmietnutie peňazí Slovenskom zotrvaním jeho strany vo vládnej koalícii.

„Toto je jasný krok proti obranyschopnosti Slovenska i proti našim spojencom v Severoatlantickej aliancii. Peter Gajdoš ako generál a bývalý náčelník generálneho štábu preukázal trestuhodnú neznalosť zásad kolektívnej obrany a zároveň klame verejnosť tvrdeniami, že prijatím pomoci by došlo k ohrozeniu či dokonca k obmedzeniu suverenity Slovenskej republiky,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Ľubomír Galko.

Podľa neho je to však presne naopak. Suverenita Slovenskej republiky je ohrozená, ak je naša vojenská infraštruktúra a technické zázemie v nevyhovujúcom stave. „Minister Gajdoš sa správa presne v intenciách záujmov Ruskej federácie, ak tvrdí, že prijatím americkej pomoci by sa vytvorili právne podmienky pre pôsobenie cudzích ozbrojených síl na území Slovenska na neurčitý čas. Je to ďalšie klamstvo. Zároveň ide o perfídnu hru s primitívnym antiamerikanizmom, ktorá ignoruje fakt, že bezpečnostné hrozby voči slovenskej suverenite nemajú pôvod na Západe, ale na Východe,“ doplnil Galkov kolega Martin Klus.

Slovensko podľa šéfa rezortu zahraničných vecí Miroslava Lajčáka nerokuje a nerokovalo so Spojeným štátmi o trvalej prítomnosti amerických vojakov na našom území. Všetky informácie, ktoré na túto tému odzneli v médiách a tvrdia opak, sú klamstvo a účelové špekulácie. Uviedol to Lajčák s tým, že americká strana s návrhom na trvalú vojenskú prítomnosť vôbec neprišla. Práve prítomnosť vojakov USA mala byť najväčšou prekážkou pre rezort obrany pre prijatie financií. Identickú pomoc prijali aj okolité krajiny, ako napríklad Maďarsko.

Odmienutie pomoci z USA je absurdné

Odmietanie finančnej pomoci z USA na opravu vojenských letísk v situácii, keď sú na Slovensku rozbité cesty, nemocnice a školy, považuje prezident SR Andrej Kiska za absurdné. Uviedol to jeho hovorca Roman Krpelan v reakcii na rozhodnutie Ministerstva obrany (MO) SR nezúčastňovať sa ďalej na rokovaniach o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci s USA.

"Pre mňa je nepochopiteľné, ak náš spojenec ponúka finančnú pomoc a my ju odmietame. Samozrejme, je na vyjednávacej schopnosti ministerstva obrany, za akých podmienok a čo všetko musí zmluva obsahovať," konštatoval Kiska s tým, že Slovensko má dlhodobo obrovský investičný dlh z pohľadu investícií do armády, či už je to technika, budovy, alebo letiská.

Kisku zároveň mrzí, že predstavitelia vlády a premiér v Európe a vo svete hovoria o dôležitosti slovenského členstva v EÚ a NATO, ale potom vyjadrujú názory, ako by členstvo v NATO obmedzovalo slovenskú suverenitu. Varoval tiež pred spochybňovaním hrozieb z nelegálneho či agresívneho konania Ruska. "Musíme si uvedomiť, že každé takéto spochybňovanie oslabuje a podkopáva bezpečnosť našich občanov. A narúša jednotu, ktorá je pre Alianciu a našu kolektívnu obranu absolútne kľúčová," myslí si prezident.

Rezort obrany v pondelok informoval, že sa nebude ďalej zúčastňovať na rokovaniach o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Jej prijatie by podľa rezortu ohrozilo suverenitu Slovenskej republiky. Argumentuje aj tým, že ponuka USA nereflektovala na operačné požiadavky Ozbrojených síl SR. Rozhodnutie prekvapilo aj rezort diplomacie, ktorý v pondelok (11. 3.) napísal, že s ním MO SR svoje rozhodnutie nekonzultovalo.