Kiska vracia úder: Na diplomata Šefčoviča sme boli hrdí, no jeho kampaň kazia praktiky Smeru

Reaguje tak na dnešné vyhlásenia premiéra Petra Pellegriniho, že kandidát na prezidenta Maroš Šefčovič na rozdiel od Kisku vždy dôstojne reprezentoval krajinu a hájil jej záujmy v zahraničí a nikdy Slovensko neohováral. "Je mi ľúto, že úspešnému kariérnemu diplomatovi, pánovi Šefčovičovi, na ktorého prácu v Európskej komisii sme boli hrdí, teraz kazia kampaň maniere a praktiky strany Smer-SD,” uviedol Kiska v stanovisku.

"Andrej Kiska 15. novembra 2017 v Európskom parlamente hovorí o Slovensku, počúva ho podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý spolu s množstvom europoslancov viackrát počas prejavu tlieskal a na záver aj v stoji," uviedol Krpelan a priložil videá, z ktorých poukázal na viaceré Kiskove citáty. "Stojím tu ako prezident hrdého, slobodného a demokratického štátu – člena Európskej únie," uviedol Krpelan Kiskove slová.

"Pred mesiacom sme prijali spoločné vyhlásenie prezidenta, predsedu parlamentu a predsedu vlády, ktoré dôrazne a rozhodne posilňuje naše členstvo v EÚ ako strategický záujem bez akejkoľvek alternatívy pre budúcnosť našej krajiny. Súhlasili sme s tým, že budeme komunikovať s našou verejnosťou zodpovedne, že v súvislosti s rozhodnutiami EÚ nebudeme používať dvojaký jazyk v zahraničí a doma. Tento bod považujem za mimoriadne dôležitý. Vidíme, ako často sa EÚ zneužíva v politických kampaniach. A ako dobre slúži populistom, aby prezentovali všetky víťazstvá ako národné a všetky porážky ako európske," citoval prezidenta. "My na Slovensku sme za ambicióznejšiu zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ," uviedol ďalší z Kiskových citátov.

Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) by od prezidenta Andreja Kisku očakával, aby sa venoval vysvetľovaniu svojich daňových prešľapov a nešpinil meno kandidáta na prezidenta Maroša Šefčoviča. Vyhlásil to Pellegrini dnes pred novinármi. "Lebo Šefčovič má svoj život bez káuz a mohol by byť dobrým morálnym príkladom aj pre pána Kisku, aký by prezident mal byť," podotkol.

Podľa predsedu vlády Šefčovič na rozdiel od Kisku vždy dôstojne reprezentoval krajinu a hájil jej záujmy v zahraničí a nikdy Slovensko neohováral. "Snaží sa mu pomáhať a upevňovať dobré meno," uviedol. Pellegrini skonštatoval, že Kiska nepomohol tomu, aby sa na Slovensku zmiernilo napätie v spoločnosti.