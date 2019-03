Nikto dnes o prítomnosti cudzích vojsk na Slovensku nerokuje, tvrdí Pellegrini

Premiér SR Peter Pellegrini.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

PARÍŽ - Vláda pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) by nikdy neurobila kroky, ktoré by znamenali súhlas s prítomnosťou zahraničných vojsk na území Slovenskej republiky. Premiér to povedal novinárom v Paríži súvislosti so zrušením rokovaní o obrannej spolupráci s USA. Zdôraznil, že prítomnosť cudzích vojsk na Slovensku nikto neplánuje.