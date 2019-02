Prekvapivý PRIESKUM parlamentných strán: Kotlebova strana je druhá, SaS a OĽaNO klesajú

Najnovší prieskum agentúry Focus je naozaj prekvapivý. Šokujúce je najmä druhé miesto, ktoré obsadila strana Mariana Kotlebu ĽSNS. Oproti minulému mesiacu stúpli preferencie strany o viac ako tri percentá. Napriek tomu, že Smer je stále na prvom mieste, súčasná koalícia by v terajšom zložení nedokázala vytvoriť vládu.

Súčasná koalícia by vládu nezostavila

Najhorší výsledok za posledné obdobie zaznamenala strana SNS. Most-Híd je len 0,4 % nad hranicou, ktorá ich dostane do parlamentu. Preferencie koaličných strán oproti minulému mesiacu klesli. Smer by získal 21,2 percenta, SNS 7,5 percenta a Most len 5,4 percenta. Opozičné strany na tom tiež nie sú v porovnaní s januárom dobre. Preferencie SaS klesli o percento a strana skončila so ziskom 11,2 percenta na treťom mieste. OĽaNO kleslo o viac ako 1,5 percenta zi ziskom necelých 8,5. Ak by sa však strany Progresívne Slovensku a SPOLU - občianska demokracia spojili, získali by 9,5 percenta, čo je ich zatiaľ najlepší výsledok.

Súčasná koalícia by mala podľa februárových preferencií len 56 kresiel v parlamente. Do nadpolovičnej väčšiny by im chýbalo takmer 20 mandátov. Opozícia už spolu s koalíciou strán Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia by mala 64 kresiel, takisto by im chýbalo niečo vyše 10 mandátov. Ani jedna strana sa nehlási k spolupráci s Kotlebovou ĽSNS, ktorá by získala 19 mandátov.

Zdroj: Focus

Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 21.2. – 26.2.2019 prieskum verejnej mienky formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1022 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.