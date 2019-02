Matovičova hra v eurovoľbách, Remišová mu nerozumie: Je to neriadená strela, no rozkol nehrozí

BRATISLAVA - Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič dnes oznámil, že bude kandidovať do europarlamentu, no v prípade úspechu si mandát neprevezme. Pokiaľ nezíska ani 50-tisíc hlasov, odíde aj z parlamentu. Prezentoval aj názory, ktoré sa líšia od názorov jeho spolustraníkov. Veronika Remišová uviedla, že voľby by nemali byť osobný prieskum popularity politikov. Podľa politológa Radoslava Štefančíka nezostal Matovič svojej povesti neriadenej strely nič dlžný.

Neriadená strela Matovič

Ak by uspel, mandát si nepreberie. Pokiaľ nezíska aspoň 50-tisíc krúžkov, odíde z parlamentu a v ďalších parlamentných voľbách bude kandidovať z posledného miesta. Matovič nevylúčil, že ak by dosiahol veľmi zlý výsledok, mohol by odísť aj z funkcie predsedu hnutia. Remišová ho však nahradiť neplánuje.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Politológ Radoslav Štefančík pre Topky uviedol, že Matovič nezostal svojej povesti neriadenej strely nič dlžný. „Je to taká „blahovčina“, teda krčmový jazyk, ktorého význam dokáže identifikovať len samotný autor. Je dobré, že Igor Matovič sa prihlásil k silnej Európe, ale nemal by zabúdať, že Slovensko je stále súčasťou NATO a NATO je zárukou bezpečnosti už niekoľko storočí a v ňom hrajú prvé husle práve USA. Nemali by sme skúšať experimenty, ktoré môžu zle dopadnúť.“ uviedol.

Rozkol v strane to zrejme nevyvolá, Matovič však prestrelil

Sám Matovič na tlačovke povedal, že s jeho názormi nesúhlasí Veronika Remišová ani Jaroslav Nagy. Štefančík si však nemyslí, že by to malo vyvolať konflikt v strane. „Viaceré vnútropolitické konflikty vznikli často na nezmyselných sporoch. A toto môže byť jedným z nich. Napriek tomu si nemyslím, že Igor Matovič bude formovať zahraničnú politiku OĽaNO a kvôli Matovičovmu pohľadu sa vo vnútri strany „posekajú“,“ myslí si politológ.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

OĽaNO sa dlho definuje ako strana zaoberajúca sa najmä vnútornými problémami. „Dnes Matovič prestrelil, nielen svojou kandidatúrou v eurovoľbách, ale rovnako názormi na USA. On síce môže kritizovať súčasného prezidenta, ale USA nie je len Trump. Trump môže o niekoľko mesiacov skončiť v prezidentskom úrade a robiť inú zahraničnú politiku ako dnes,“ povedal.

Byť poslancom je výhoda, je na očiach verejnosti

Európsku úniu by však Štefančík za migračnú krízu nevinil. „Migrácia nevzniká kvôli politickým nezhodám v cieľových štátoch, ale kvôli konfliktom v krajinách pôvodu. A práve európske štáty, ktoré nevedia riešiť regionálne konflikty bez pomoci USA, sú dôkazom toho, že transatlantickú spoluprácu potrebujeme ako soľ,“ vysvetľuje politológ. Matovičov prístup je však postavený na hlavu a jeho postoj môže voliča skôr popliesť.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Na jednej strane tvrdí, že chce svojou prítomnosťou zvýšiť voličskú účasť, potom ale povie, že v prípade zvolenia sa mandátu vzdá, ale hneď dodáva, že chce 50-tisíc preferenčných hlasov, inak odíde z národného parlamentu. V každom prípade by sa však mali voliči OĽaNO mimoriadne usilovať, lebo v roku 2014 získala celá strana dokopy len necelých 42-tisíc hlasov,“ povedal s tým, že ak sa bude história opakovať, Matovič by musel kvôli svojmu sľubu opustiť parlament a v najbližších voľbách do parlamentu by stratil výhodu poslanca, ktorý je predsa len viac na očiach verejnosti.

Jeden Blaha stačí

Prostredníctvom eurovolieb popularitu nezíska. Ak by bola voličská účasť podobná, ako v roku 2014 (okolo 13 percent), nebudú podľa Štefančíka výsledky volieb odzrkadľovať skutočné nálady v spoločnosti a ani skutočnú dôveru či nedôveru voličov u politikov vrátane Matoviča. Rozhodne to teda nebol dobrý postup. „Jednak spochybnil dôveryhodnosť nášho spojenca. Aj voči nám môžu mať naši partneri pochybnosti kvôli spôsobu politiky Smeru a SNS, ale každému musí byť jasné, že bolo by nespravodlivé vidieť celú spoločnosť len cez optiku týchto dvoch strán,“ uviedol.

Zdroj: Topky/Maarty

„Myslím, že jedného Blahu táto spoločnosť ešte nejako zvládne, ale dvaja Blanovia sú už skutočne veľa aj na koňa. Na strane druhej, Igor Matovič zneistil voliča svojimi plánmi kandidovať, vzdať sa, získať viac krúžkov ako v roku 2014 celá strana. Je to celé zmätočné, nepremyslené. Igor Matovič opäť nesklamal, správa sa ako neriadená strela a zneistil tak nielen svojho tieňového ministra obrany, ale rovnako potenciálnych partnerov do budúcej vlády,“ dodal Štefančík.

Voľby by nemali byť osobný prieskum politikov

Voľby sú jedným z mála okamihov, keď ľudia môžu o niečom rozhodnúť. Je nebezpečné zahrávať sa s dôverou občanov, že ich hlas môže skutočne niečo zmeniť. Vyjadrila sa predsedníčka poslaneckého klubu hnutia OĽaNO Veronika Remišová. „Ľudia chodia k voľbám, aby niečo dosiahli pre svoju krajinu alebo pre Európu, určite by to nemal byť nejaký osobný prieskum popularity politikov. Takto sa politika ešte viac posúva smerom k extrémistickým a anti-systémovým stranám,“ uviedla.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Na otázku, či by Matovič, ak by sa vzdal mandátu poslanca NR SR, mal prenechať post šéfa hnutia niekomu inému uviedla, že o predsedovi rozhodujú členovia hnutia. „Vedenie OĽaNO prevziať neplánujem. Je veľmi dôležité, aby sme sa sústredili na parlamentné voľby na budúci rok, aby sa nám podarilo zostaviť vládu, ktorá posunie Slovensko dopredu. Igor Matovič sa nechystá odísť z vedenia hnutia, nasledujúcich 12 mesiacov pred voľbami bude veľmi dôležitých,“ vyhlásila.

Neviem, čo svojimi vyjadreniami myslel

Na margo Matovičových výrokov o politike USA uviedla, že ide o vytváranie umelého konfliktu. „Vôbec nejde o to, aký má kto vzťah k USA, ale aké sú záujmy Slovenska. Svet okolo nás je stále nestabilnejší a bolo by hazardovaním so záujmami Slovenska, ak by sme podkopávali aj tú spoluprácu v oblasti obrany, ktorá dobre funguje,“ uviedla.

Zdroj: Jan Zemiar

Remišová nevie, čo konkrétne Matovič svojimi vyjadreniami v zahraničnej politike myslel. „V prípade Sýrie aj Líbye šlo o občiansku vojnu, do ktorej sa na začiatku minimálne zapájali iné štáty. O bezletovej zóne v Líbyi rozhodla Bezpečnostná rada OSN, v ktorej sú zastúpené mnohé dôležité krajiny, aj Čína a Rusko. V prípade Iraku a Afganistanu nešlo o šírenie demokracie, ale o bezpečnosť. Môžeme mať na to rôzne názory, ale dnes má Irak aj Afganistan vlastnú zvolenú vládu. Aj pre bezpečnosť Slovenska je dobre, že islamskí teroristi sa musia skrývať a nemajú k dispozícii zdroje celého štátu, ako to bolo v Afganistane. Počet utečencov prichádzajúcich do Európy za posledné roky dramaticky klesol. Ešte raz zopakujem, že nejde o to, aký má kto názor na USA, ale v prvom rade o to, aké sú záujmy Slovenska,“ vyjadrila.

Je presvedčená, že programové ciele do európskych volieb aj do parlamentných volieb musia byť spoločným programom všetkých ľudí na kandidátke. „Mal by sa zamerať na riešenie mnohých problémov, ktoré Slovensko má. Aby sme mali vládu, ktorá posunie Slovensko dopredu a dokáže aspoň čiastočne spájať ľudí na Slovensku. Určite by volebný program nemal vytvárať ďalšie umelé konflikty a ešte viac Slovensko rozdeľovať,“ dodala.

Matovič kandiduje do europarlamentu, no v prípade úspechu sa mandátu vzdá

Lídrom kandidátky hnutia OĽaNO do májových eurovolieb je šéf hnutia Igor Matovič. „Ja si mandát neprevezmem. Chcem, aby sme zobudili EÚ. Chcem, aby mi ľudia buď vyjadrili dôveru, alebo nedôveru a podľa výsledkov sa rozhodne. Ak získam menej ako 50 tisíc krúžkov, tak odídem aj z Národnej rady SR,“ uviedol. Odmietol, že by z eurovolieb robil svoje osobné referendum. Matovič nekonkretizoval, či v prípade, ak nezíska 50-tisíc hlasov voličov, prenechá aj post predsedu hnutia niekomu inému.

„Kandidujem do europarlamentu preto, lebo by som chcel, aby sa naše hnutie pokúsilo zobudiť mysle ľudí, ktorí dnes rozhodujú o bezpečnostnej politike Únie. Mali by sme zabojovať o náš európsky dom,“ vysvetlil Matovič. Tvrdí, že jeho kandidatúra nie je útekom do europarlamentu. Eurovoľby budú podľa neho referendom o Únii. Nie je za odchod z Únie ani z NATO. K Rusku ani USA netreba podľa neho nekriticky vzhliadať. Matovič zdôraznil, že sú to jeho názory, viacerí v hnutí s nimi nesúhlasia.

USA nie sú garantom bezpečnosti

Matovič priblížil, že v programe OĽaNO do parlamentných volieb bolo, že USA sú garant bezpečnosti a zárukou medzinárodnej stability. Dnes si to už Matovič nemyslí. „USA dávno nie sú svetovým mierotvorcom, žijú si svojím životom a celý civilizovaný svet tŕpne, ako sa prezident Donald Trump vyspí a ktorú mierovú dohodu s ktorým štátom zruší. Precitol som z toho. Podľa mňa USA sú dnes chaos svetovej politiky a nie jej majákom - toto je zásadný rozdiel proti tomu, s čím ma ľudia do parlamentu volili,“ priblížil svoje rozhodnutie Matovič.

Kandidátov postaví OĽaNO 14, ostatných kandidátov eurokandidátky chce hnutie predstaviť koncom týždňa. Dvojkou má byť Michal Šipoš, trojkou Peter Pollák. Ďalšie mená Matovič nateraz nezverejnil. Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.