Hlina o podujatí EYOF: Postoj Smeru odhaľuje absurdnosť, cynizmus a pravú tvár strany

"Predstavitelia Smeru sú schopní kúpiť CT-čko za 1,5 milióna eur. To je stroj, ktorý niečo stojí, ale vojde sa do obývačky - a ešte hovoria, že tá cena je primeraná. Na druhej strane hovoria, že 12 miliónov eur by mestu Košice malo stačiť na to, aby postavili, opravili nejaké športoviská a ešte aj zabezpečili organizáciu celého toho podujatia," povedal s tým, že ide o rozličné vnímanie hodnoty peňazí. Pripomenul tiež, že investované peniaze by zostali v Košiciach a podporili by šport.

Podľa podpredsedu KDH Pavla Zajaca je spomínané športové podujatie veľmi dobrým marketingovým nástrojom pre propagáciu mesta, región, ale aj celého Slovenska. "Špeciálne východ by si takúto podporu od vlády zaslúžil - ak jej skutočne záleží na tom, aby sa takéto regionálne rozdiely stierali, aby sa takéto regióny podporovali," uviedol.

Pripomenul, že vlády iných krajín podporujú jednotlivé mestá, ktoré podujatie organizujú. "Keď bolo takéto podujatie v Győri, maďarská vláda ho podporila čiastkou 41 miliónov eur, Slovenská vláda hovorí, že v Košiciach sa má za 12 miliónov zorganizovať, vystavať športoviská a všetko okolo toho. Je to určite veľmi málo, je to veľmi smutné," uzavrel.