Víchrica v Tatrách: Sedemdesiat ľudí bolo evakuovaných, niektorí museli na Lomničáku prespať!

Na horách prevláda pravé zimné počasie. V Tatrách v sobotu nepremávala sedačková lanovka Solisko – Furkota, v nedeľu zas odstavili kabínkovú lanovku na Skalnaté pleso.

Na snímke pohľad na Lomnický štít (2 634 metrov nad morom) zo Skalnatého Plesa vo Vysokých Tatrách. Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

Nečakane silná víchrica sa spustila v poobedňajších hodinách na Skalnatom plese. Tá uväznila desiatky ľudí, ktorých museli evakuovať pomocou snežných vozidiel. Na Lomnickom štíte strávilo noc trinásť osôb, lebo nebolo možné dostať sa dolu. Potvrdila nám to spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR) prostredníctvom svojho hovorcu Mariána Galajdu. „Zo Skalnatého Plesa sme ešte v pondelok popoludní pomocou snežného pásového vozidla zviezli do Tatranskej Lomnice 70 lyžiarov. Spolu 13 osôb, ktoré boli v tom čase na Lomnickom štíte, sme núdzovo ubytovali a na Skalnaté Pleso boli zvezení lanovkou v utorok ráno hneď, ako to poveternostné podmienky umožňovali,“ povedal pre Topky.sk Galajda.

Ďalej spresnil, že kvôli zhoršeným poveternostným podmienkam boli v pondelok popoludní odstavené lanovky v stredisku Tatranská Lomnica. „Dôvodom bol vietor, ktorý dosahoval v nárazoch rýchlosť 150km/hod,“ dodal s tým, že bezpečnosť návštevníkov je pre nich prioritou.

Na snímke údolná stanica kabínkovej lanovky na Skalnaté pleso v Tatranskej Lomnici. Zdroj: TASR/Roman Hanc

Počasie na horách

V severnejších lokalitách by malo sneženie v nadchádzajúcich dňoch zoslabnúť a nočné teploty by sa mali udržať pod bodom mrazu. Postupne by mal ustúpiť i vietor, kvôli ktorému aj v utorok niektoré lanovky vo vysokých polohách stáli.

Pohľad z Lomnického štítu. Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

Lyžiarske podmienky sú naďalej dobré až veľmi dobré a snehová pokrývka je súvislá a dostatočná. V regiónoch Orava, Kysuce a Tatry dosahuje nezriedka okolo metra, na väčšine svahov je to v horných hodnotách 50 až 90 cm, na juhu západného Slovenska o niečo menej. Na začiatku tohto týždňa sa vo vyšších polohách zdvihla snehová vrstva o 10 cm, do ďalších dní však predpokladáme klesajúcu tendenciu, vzhľadom na príchod slnečného počasia a vyšších denných teplôt. Sneh je firnový, v nižších polohách mokrý. V prevádzke je okolo 90 stredísk, zatvorené je v Kálnici aj vo Fričkovciach.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Igor Žiak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby avizoval, že na stabilizovaný tvrdý až ľadový podklad pribudlo počas posledných dní do 25 centimetrov nového snehu. „Sneh je však veľmi nerovnomerne rozložený a nafúkaný na záveterných stranách pohorí, v žľaboch a muldách. Pretrvávajú nízke teploty, preto sa nový sneh s ľadovým podkladom nemohli dobre previazať. Nebezpečenstvo je teda koncentrované tam, kde je nafúkané väčšie množstvo nového snehu,“ upozornil Žiak.

Dodal, že nebezpečná situácia pretrváva aj na severných svahoch, vo vysokých polohách, kde sa miestami v snehovej pokrývke nachádzajú kritické vrstvy hranatozrnného snehu. Uvoľnenie lavín je možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení, obzvlášť na strmých svahoch. Väčšie lavíny sa podľa Žiaka dajú očakávať hlavne v Západných a Vysokých Tatrách.