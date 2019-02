Matovič vyzýval koaličných poslancov, aby dokonali dielo a odobrali mu poslanecký mandát

Matovič vo vystúpení nazval predsedu Národnej rady SR Andreja Danka plagiátorom i zlodejom, podpredsedu Slovenskej národnej strany Antona Hrnka zas ožranom. Počas prejavu Dankovi, ktorý viedol schôdzu, tykal. Danko ho vyzval, aby sa venoval podstate veci a následne sa ako predsedajúci nechal vystriedať Andrejom Hrčiarom so slovami, že sa Matovičom nedá vyprovokovať.

Podľa Matoviča po revolúcii sme sa jedných okupantov zbavili, teraz sú tu však iní. „Vadí mi na politike, že sa hráme na niečo a mnohým záleží viac na tom, že Danko si dá oblek za 5 000, ale nezáleží nám, ako sa správa, či sa správa ako ožran Hrnko, alebo kradne. Tak isto aj pri zákone o ochrane verejného záujmu ideme lynčovať toho, kto mal nula faktúr, nula zisku. Dali ste mi 13 000 eur pokutu, že som mal nula faktúr a nula eur zisk, ale že zlodeja korunovaného, ktorý nevyplatil mzdy 200 ľudom v Revúcej, toho zbožňujete,“ vyhlásil Matovič s tým, že toto je spravodlivosť. Namiesto toho, aby bol zlodej hnaný do basy, dávajú mu podľa Matoviča priestor v televízii a nechajú ho, aby lynčoval opozičných poslancov, lebo urobili prešľap. „Nevadí vám korunovaný zlodej, usvedčený podvodník a plagiátor a neschválite program (mimoriadnej parlamentnej schôdze s návrhom na odvolanie Danka z postup predsedu NR SR), ale vadí vám ten, čo zabudol, že sa mu obnovila živnosť. Nie je ten zákon zvrátený?“ pýtal sa predseda OĽaNO v pléne.

Matovič upozornil, že právnici si presadili v NR SR výnimku. „Ten, čo má titul JUDr., môže robiť čokoľvek. Teda poctivý obuvník by to mal zakázané, ale vagabund s titulom JUDr. bude vyberať poplatky za poradenstvo, je to v poriadku. Keď nejaký lekár nemôže mať jednoosobovú s.r.o, aj keď poctivo lieči ľudí, jemu to zakážem, ale že Štefan Zelník vlastní celú kliniku, to je v poriadku,“ upozornil Matovič, ktorý sa pýtal koaličných poslancov, či toto je ochrana verejného záujmu.

„Dokonajte svoje dielo. Tento proces musíte dokonať podľa starého zákona. Leziem vám na nervy a ak máte odvahu, dokonajte to. Vy máte odvahu len odtiaľ potiaľ a keď máte dokonať, čím sa vyhrážate, odvahu nemáte. Ako ohrozuje verejný záujem poslanec, ktorému sa odrazu aktivuje živnosť a nemá žiadne tržby? V tomto pléne by mali sedieť len ľudia, ktorí sú zamestnaní a podnikajú. Chodili by sme sem na tri hodiny. Slotova podržtaška, ktorá sprivatizovala Lesostav, okradla štát o 50 miliónov korún, nevyplatí ľudí, ten je v poriadku, ale ja som ohrozenie verejného záujmu,“ dodal.

Poslanec Smeru Erik Tomáš povedal Matovičovi, aby nerobil zo seba martýra. Ďalší poslanec najsilnejšej strany Peter Šuca Matovičovi pripomenul, že aj on musel zaplatiť pokutu šesť platov za rovnaký priestupok. „12 000 eur sú pre mňa veľké peniaze, nie ako pre Matoviča. Bijete sa sám za seba,“ uviedol. Podpredseda Ľudovej strany Naše Slovensko Milan Uhrík upozornil, že Matovič nechodí do roboty. „Ste člen finančného výboru, ale nikdy tam nechodíte,“ povedal. Pre nezaradeného poslanca Petra Marčeka sa Matovič stáva jeho najobľúbenejším poslancom. „Keď ma oslovujete, povedzte, pán Marček, inak vás budem oslovovať chrapúň. Väčšieho hajzlíka ako vy som nevidel,“ vyhlásil Marček. Zároveň mu vyčítal 16 miliónov eur, čo dostane od občanov na chod strany a robí si s peniazmi čo chce. Opozičný poslanec Gábor Grendel z OĽaNO v rozprave povedal, že musel to byť veľký politický stratég, ktorý z Matoviča robí Františka Gauliedera dva. „Gaulieder bol zbavený poslaneckého mandátu za vlády Vladimíra Mečiara vo volebnom období 1994-1998, po odchode z HZDS).

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií ešte 28. marca 2017 prijal rozhodnutie, ktorým navrhuje odobrať mandát poslanca Národnej rady SR lídrovi hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igorovi Matovičovi. Dôvodom rozhodnutia bolo, že Matovič ako verejný funkcionár si v období od 10. augusta 2013 do 2. septembra 2013 a tiež od 4. septembra 2016 do 29. septembra 2016 nepozastavil živnosť na daňovom úrade a tým porušil ústavný zákon.