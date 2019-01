SaS navrhuje odstrániť zákaz vstupu psov do reštaurácií či kaviarní

Zároveň liberáli ponechávajú možnosť, aby sa prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania rozhodol, či do prevádzky budú môcť vstúpiť aj zákazníci so psami. Zároveň chcú, aby v prípade, že to umožnia, mali povinnosť o tom informovať na viditeľnom mieste pred vstupom do priestorov prevádzky alebo v nich, aby zákazníci vedeli, či ide o zariadenie umožňujúce vstup psov a mali pri rozhodovaní, či využiť jeho služby, k dispozícii aj túto informáciu.

Zákon v súčasnosti zakazuje, aby sa do reštaurácií, kaviarní, pohostinstiev a ďalších zariadení spoločného stravovania mohli vodiť alebo vpúšťať zvieratá. "Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ukladá prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania povinnosť zabezpečiť, aby k tomu nedochádzalo. Za porušenie tejto povinnosti je možné podnikateľovi uložiť pokutu od 150 eur do 20 000 eur. Zákon pripúšťa jedinú výnimku z uvedeného zákazu, ktorá sa týka osôb so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom, ktoré môžu vstúpiť do priestorov určených na konzumáciu stravy," priblížili predkladatelia novely v dôvodovej správe.

Zákazníci stravovacích zariadení, ale aj ich prevádzkovatelia považujú uvedený zákaz podľa SaS za neodôvodnený a zbytočne obmedzujúci. Priblížili, že v ankete Byrokratický nezmysel roka, ktorú každoročne organizuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska, sa zákaz vstupu zvierat do kaviarní za rok 2018 umiestnil na prvom mieste.

Organizátori ankety upozornili, že Slovenská republika zakazuje niečo, čo je v zahraničí bežne povolené. Zároveň dodali, že o tom, že zákaz vstupu zvierat do stravovacích zariadení nie je nevyhnutný pre zachovanie hygienických podmienok svedčí aj existujúca výnimka pre psy sprevádzajúce osoby so zdravotným postihnutím.