Europoslankyne o Dankovej rigorózke: Mohol to ukončiť už dávno, chytil sa do vlastnej pasce

„Mohol túto záležitosť ukončiť už vtedy, keď sa táto téma objavila prvýkrát. Mohol sa k nej postaviť iným spôsobom. Nie je pre mňa celkom pochopiteľné, akým spôsobom to riešil, že sa to prenieslo do nového roka. On povedal, že bude čakať na vyjadrenie komisie a je na ňom, aby sa rozhodol,“ vyhlásila Beňová.

Chytil sa do vlastnej pasce

Podobný názor má aj Záborská. „Pri prvých pochybnostiach mal z toho pán predseda vyvodiť dôsledky, a ak si bol vedomý, že je obvinený neprávom, mal nechať, aby sa všetko vysvetlilo. Momentálne je už neskoro,“ myslí si. Danko podľa nej mohol napríklad čiastočne pozastaviť svoju funkciu, kým by sa situácia nevysvetlila. „Je neskoro, chytil sa do vlastnej pasce,“ dodala europoslankyňa.

Ani jedna z poslankýň však nepovedala, aké dôsledky by mal podľa nich predseda parlamentu vyvodiť. „Budem veľmi úprimná. SNS je našim koaličným partnerom, pán Danko je ich predseda, nebudem mu posielať odkazy cez Slovenský rozhlas,“ povedala Beňová. Záborská zopakovala, že dôsledky musí vyvodiť sám Danko. „Akýkoľvek dôsledok vyvodí, bude tieňom nad jeho politickou kariérou,“ poznamenala.

Nedostatky v Dankovej práci

Predseda Komisie na preskúmanie podozrení z plagiátorstva záverečných prác Vladimír Janiš predniesol záverečné vyhlásenie na piatkovom mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu (AS) UMB, v ktorom sa komisia zamerala najmä na medializované prípady. K dvojici prác konštatuje, že obe prebehli v súlade s platnými predpismi. Komisia sa zaoberala rigoróznymi prácami a konaniami na UMB v rokoch 1999 až 2010 so zvláštnym zreteľom na medializované prípady.

Na základe analýzy vybranej vzorky komisia konštatuje, že vo viacerých prípadoch identifikovali nedostatky, ktoré považujú za porušovanie akademických pravidiel. „Pokiaľ ide o obsahovú zhodu prác, ako bolo v medializovanom prípade, naše zistenia nás oprávňujú vysloviť presvedčenie, že aj keď k takýmto javom dochádzalo, nešlo o bežnú prax, ale skôr o výnimočné excesy,“ uviedol Janiš.

Komisia rozhodla

Dve medializované práce, ktoré komisia skúmala, obsahujú časti oproti zdrojovej literatúre mierne upravené. Väčšina z týchto častí však rovnako vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou, miestami je zachované členenie kapitol a podkapitol pôvodných zdrojov. „Obe rigorózne práce nepoužívajú len krátku časť použitého zdroja vo forme citácie, pričom tieto nie sú tvorené správne, a to ani ako parafrázy,“ konštatuje vyhlásenie komisie. V správe komisie sa uvádza, že 63 strán práce Andreja Danka vykazuje veľkú zhodu so zdrojovou literatúrou. Komisia podľa podpredsedu AS UMB Miroslava Hužvára nepoužíva pojmy, ktoré slovenský právny systém nepozná, preto neuvádza, či ide o plagiát alebo kompilát.

UMB zriadila účelovú komisiu na preskúmanie podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác na univerzite v novembri 2018, pričom sa zaoberala aj Dankovou rigoróznou prácou. Komisiu tvorí deväť členov akademickej obce UMB, dvaja z nich sú študenti. Každá fakulta UMB je v komisii zastúpená aspoň jedným členom. Všetci členovia komisie majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach zistených počas práce v komisii. Andrej Danko čelí podozreniu z plagiátorstva po tom, ako 15. novembra spravodajský portál Denníka N uviedol, že jeho rigorózna práca z roku 2000 bola opísaná.