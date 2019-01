Mimoriadna schôdza parlamentu: VIDEO Danko prežil aj tretí pokus o jeho odvolávanie

Vládne návrhy zákonov dnes v parlamente vystrieda mimoriadna schôdza, na ktorej sa opozícia pokúsi opäť odvolať predsedu Národnej rady SR Andreja Danka. Ide už o tretí pokus, pred pár dňami odovzdala Lucia Ďuriš Nicholsonová podpisy za skupinu poslancov.

NAŽIVO Tretí pokus o odvolanie Andreja Danka

Danka odvolávať nebudú

Poslanci zahájili mimoriadnu schôdzu na odvolávanie Andreja Danka. Plénum síce bolo uznášania schopné, no parlament program mimoriadnej schôdze neschválil. Danka teda odvolávať nebudú. Prežil aj tretí pokus o jeho odvolanie kvôli kauze rigoróznej práce.

Pred začatím schôdze Igor Matovič priniesol do sály transparent. Kvôli nemu sa dostal do potýčky najprv s Antonom Hrnkom zo SNS a potom s nezaradeným poslancom Petrom Marčekom.

Tretí pokus o odvolanie

Mimoriadna schôdza o odvolávaní Danka začne o pol dvanástej po hlasovaní o prerokovaných bodoch. Dôvodom ich opätovného pokusu je podľa opozičných poslancov jeho rigorózna práca. „Andrej Danko je usvedčený podvodník a klamár, ktorý získal a užíva svoj titul podvodným spôsobom. Dôkazom je nespochybniteľné stanovisko Účelovej komisie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s ktorým sa stotožnili významné autority akademickej obce na Slovensku,“ povedala podpredsedníčka parlamentu za stranu SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Opozícia sa už dvakrát pokúšala Danka odvolať pre jeho rigoróznu prácu. Najprv 6. novembra poslanci neschválili program schôdze - na otvorenie schôdze, a 21. novembra za jeho odvolanie hlasovalo len 61 poslancov. Od začiatku kauzy trvalo mesiac, kým Danko svoju prácu zverejnil. Po jej zverejnení sa zistilo, že v jeho práci chýbajú citácie, väčšina práce je totožná s piatimi knihami a dokonca chýbal aj zoznam použitej literatúry či záver. Účelová komisia uviedla, že 63 strán z celkového počtu 72 strán vykazuje vysokú mieru zhody s uvedenými zdrojmi.

SaS je posadnutá SNS

Danko vzal snahu Nicholsonovej na vedomie. „Tento počin však nemožno brať inak, ako len ďalší dôkaz toho, že pán Sulík a pani Nicholsonová sú posadnutí Slovenskou národnou stranou. Aj v tomto prípade ide len o ďalší pokus o cirkusové predstavenie, ktoré sa dá vysvetliť len tým, že je pani Nicholsonová nervózna z toho, že jej trestné oznámenie bolo zastavené a že jej hrozí trestné stíhanie za krivé obvinenie predsedu NR SR,“ uviedla strana v reakcii na odvolávanie. Danko potom Nicholsonovú v diskusnej relácii TA3 nazval cigánočkou zo SaS-ky.

Protest proti Dankovi

Včera sa pred budovou parlamentu konal protest s názvom „Slávnostné odnímanie titulu JUDr. Andrejovi Dankovi“. Na proteste sa zúčastnilo odhadom okolo dvesto ľudí. Na pódiu vystúpili aj lídri opozičných strán OĽaNO a SaS Igor Matovič a Richard Sulík. Protest organizovala bývalá hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková. Podľa Sulíka je 21. storočie storočím duševného vlastníctva a „toto sa jednoducho nerobí“.

Sulík uviedol, že ak aj sa to stalo, mal sa Danko ospravedlniť a vrátiť sa k titulu, na ktorý má nárok. „Je to zlodej a plagiátor,“ povedal na pódiu. Matovič sa ako obyčajne nechal uniesť emóciami. „Viete, ja ho mám rád, dúfam,, že o tom nikto nepochybuje. Dúfam, že tam počujete tie úvodzovky,“ povedal Matovič a nazval ho psychopatom. Správanie voči Nicholsonovej je oplzlé. Neodpustil si opäť spomenúť hlášku z minulosti.

„Neodpustím si. Ja osobne po tých pár rokoch osobného dotyku s týmto mysliteľom, keď ho zbadám, pozerám sa na neho, prepáčte mi to, pripadá mi ako...,“ v tom ho preprušil Sulík, aby to nechal tak. „Ja viem, že to povieš, ale nepovedz to,“ povedal Sulík. „Dobre, poviete to vy, aby to nebolo na mňa. Ja vám poviem to, jak to pokračuje,“ uviedol. V spolupráci s davom teda Matovič zopakoval. „Pripadá mi ako hovno, čo si v špajzi sadne na poličku a myslí si, že je jahodový lekvár.“ Slovo hovno pritom zakričal dav pod pódiom.