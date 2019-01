Plagiátorstvom by sa mala zaoberať rektorská konferencia, tvrdí Pedagogická fakulta v Trnave

Andrej Danko

Zdroj: SITA/Diana Černáková

TRNAVA - Vedenie Pedagogickej fakulty (PdF) Trnavskej univerzity v Trnave (TU) a členovia jej akademického senátu plne súhlasia so stanoviskom vedenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave k otázke plagiátorstva a so stanoviskom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, že plagiát nevyžaduje špeciálnu definíciu, ak podstatná časť textu vykazuje výraznú zhodu s inými dielami. Uviedli to v stanovisku, ktoré vydala PdF.