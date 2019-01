Hviezdna starostka z Fekišoviec: FOTO Tvrdá reakcia na jej správanie, podnet na prokuratúru

Pred pár dňami sa na internete objavilo video z obecného zastupiteľstva v obci Fekišovce (okres Sobrance) na východe Slovenska. Video zo zasadnutia sa stalo hitom, ktorý ovládol internet. Bohužiaľ, spôsob, akým starostka jednala so svojimi poslancami šokoval Slovensko. Nezisková mimovládna organizácia Transparency International Slovensko poslala starostke Miloslave Fedorovej otvorený list.

Pošliapali ste zákon

Toľké pošliapavanie zákona a politickej kultúry, akého sa podľa neziskovky dopustila starostka obce Fekišovce, sa v jednom videu len tak ľahko nevidí. „Napísali sme jej preto otvorený list (a zároveň podnet na prokuratúru), v ktorom ju vyzývame na zjednanie nápravy. Predpokladáme, že tak ako nám, aj jej by malo ísť predovšetkým o zastupovanie záujmov občanov. Hodnoty, ako transparentnosť, slušnosť a dodržiavanie zákona, považujeme za nevyhnutnú podmienku k dosiahnutiu tohto cieľa,“ napísala na sociálnej sieti k otvorenému listu organizácia.

Zdroj: Youtube/Obec Fekišovce

Starosta nie je nadriadený poslancom

Jej správanie na zasadnutí z 10. decembra minulého roka považuje neziskovka za znepokojivé. Starostku vyzvali, aby dodržiavala zákony a uplatňovala politickú kultúru. Zdôraznili hodnoty transparentnosti, slušnosti a dodržiavania zákona, ktoré by mala spĺňat. „Radi by sme vás zároveň upozornili, že starosta nie je v zmysle zákona o obecnom zriadení v platnom znení v žiadnom ohľade nadriadený poslancom a nemá právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva z takejto pozície,“ uviedli v liste.

Zdroj: Facebook/Transparency International Slovensko

Fedorová teda nemala právo nariaďovať poslancom, čo jej majú dokladovať, ukladať pokyny, kedy sa majú postaviť, spievať hymnu a podobne. „Takýto spôsob vedenia zastupiteľstva považujeme za hrubé nepochopenie postavenia samosprávnych orgánov a pošliapavanie základnej politickej kultúry,“ píšu ďalej. Upozornili aj na fakt, že zasadnutia zastupiteľstiev sú zo zákona verejné s výnimkou informácií alebo vecí chránených podľa osobitných zákonov.

Podnet na prokuratúru

„V takom prípade vyhlási obecné zastupiteľstvo (nie starostka!) rokovanie za neverejné, avšak iba tú jeho časť, na ktorej sú chránené údaje prerokované. Za neprijateľné považujeme aj Vaše vyhrážanie, že v prípade zverejnenia záznamu z rokovania zastupiteľstva pristúpite k právnym krokom,“ uviedla v liste neziskovka s tým, že znemožnením vyhotovenia a šírenia záznamu z verejného rokovania došlo k porušeniu ústavného práva.

Z dôvodov, ktoré Transparency uviedlo v liste, apelovali na starostku, aby pristúpila k zjednaniu nápravy. „Zároveň Vám oznamujeme, že sme podnieť pre porušovanie zákona v priebehu zastupiteľstva zaslali aj na príslušnú prokuratúru,“ uviedli na záver v liste.

Fedorová si z toho hlavu nerobí

Zdá sa však, že starostka si z toho veľkú hlavu nerobí. Podľa nej šlo o diskreditáciu jej osoby, o čo sa pokúšali už pred voľbami. Uviedla to v rozhovore pre Hospodárske noviny. „Prvé, čo vám poviem je, že mám podporu všetkých voličov, ktorí ma volili a ktorí ma veľmi dobre poznajú. Po ďalšie vám poviem to, že išlo o diskreditáciu mojej osoby, o ktorú sa pokúšali ešte pred voľbami. A ďalej nemám k tomu čo povedať,“ uviedla s tým, že jej je ľúto, ako to vyznelo.

Zdroj: Youtube/Obec Fekišovce ​

Záujem Transparency International ju nijako neznervóznil. Podľa nej by sa mali zastať jej a nie poslancov, pretože ona je obeťou vulgárnych esemesiek či telefonátov. Fedorová niekoľkokrát zdôraznila, že sa nechystá odstúpiť. Opakovala, že bola pod stresom a v skutočnosti taká nie je. Podľa nej je video zostrihané a pasáže sú zamerne vystrihnuté.

Zvolili ju štvrtýkrát

Po internete sa pred začalo šíriť video z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva vo Fekišovciach. Opätovne zvolená starostka Miloslava Fedorová sa k poslancom správa ako učiteľka na základnej škole k svojim žiakom. Video sa stalo virálnym po tom, ako ho zdieľala satirická stránka Zomri, ktorá z vyše dvojhodinovej schôdze spravila výber toho najlepšieho. Starostka núti poslancov na začiatku zastupiteľstva spievať slovenskú hymnu, vysmieva sa im, že nepoznajú slová, pritom ich sama nevie.

To však nie je všetko. Na poslancov kričí a nepustí ich k slovu. Napriek tomu, že z videa je zrejmé, že sa v obci poznajú a tykajú si, vyžaduje, aby ju poslanci oslovovali "pani starostka". Obec sa tak v priebehu pár hodín stala zrejme najslávnejšou na Slovensku. Miloslava Fedorová je starostkou Fekišoviec štvrté volebné obdobie, obec vedie od roku 2006.

V minuloročných komunálnych voľbách zvíťazila so ziskom 52,9 percenta hlasov. Celkovo ju volilo 81 obyvateľov obce. Jej protikandidát Ľubomír Petraš (Progresívne Slovensko) ich získal o deväť menej. Viac hlasov ako starostka však získali dvaja kandidáti na poslancov – Stanislav Štefanič (91, Doma Dobre) a Jozef Sabo (89, OĽaNO).