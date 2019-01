Hviezda z Fekišoviec zaplavila celé Slovensko: Najlepšie vtipy, ktoré vás dostanú do kolien!

BRATISLAVA - Rok 2019 sa ešte ani poriadne nezačal a už má svoju hviezdu, ktorá sa dostala pomaly do všetkých slovenských médií, a to v priebehu pár hodín, čo sa nepodarí len tak hocikomu. Vďaka videu z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva vo Fekišovciach sa novou "celebritou" stala starostka obce, ktorá svojím správaním okamžite spustila kreatívne schopnosti Slovákov. Na internete teraz koluje množstvo vtipov, ktoré, zdá sa, tak rýchlo neutíchnu.

Miloslava Fedorová sa k obecným poslancom správa ako učiteľka. Na videu, ktorého zostrih zverejnila satirická stránka Zomri, ich vyzvala, aby si na začiatku zasadnutia zaspievali hymnu. Napriek tomu, že slová sama skomolila, prítomných vysmiala, že ich nevedia. Navyše im zakázala tykať jej a chcela od nich, aby ju oslovovali "pani starostka". Ona sa však už bontónom veľmi neriadila.

Z jej správania zostáva niekedy až rozum stáť a diváci sa väčšinou zhodli, že ak to takto vyzerá aj v iných obciach, tak potom sa má Slovensko v budúcnosti na čo "tešiť". Starostke to spočítali v množstve paródií, ktoré už stihli vzniknúť a dokonca sa na internete organizujú recesisické zájazdy do Fekišoviec. Dedinka na východe sa tak razom stala vyhľadávanou turistickou destináciou.

