Fekišovce majú konkurenciu: Primátor Bojníc sa rozohnil! Kopnem ho do p**e odkiaľ prišiel

Rokovanie mestského zastupiteľstva v Bojniciach mesto vysielalo naživo. Ľudia, ktorí ho sledovali, si vypočuli vulgárny rozhovor medzi primátorom a jeho zástupcom. Začala ho zmienka o čúraní. Pri nej sa to však neskončilo, vyskytla sa totiž situácia takmer podobná tej v obci Fekišovce.

Tak ho kopnem do p**e, odkiaľ prišiel!

informoval o tom portál noviny.sk. Primátor mesta pritvrdil slovník. „Tak ho kopnem do p**e, odkiaľ prišiel. Ha***l. Už špekulovali, ale áno, je***m mu krompáčom po hlave,“ zaznelo na videu zo zastupiteľstva z úst primátora. „Ja som nevedel, že mám pustený mikrofón,“ vysvetlil svoje konanie primátor František Tám, ktorý teraz tvrdí, že ho to všetko mrzí a nemal tak konať.

„My sme si vymenili medzi sebou názory, nepatrí to na zastupiteľstvo, za to sa ospravedlňujem, nebolo to mienené na nikoho,“ vyhlásil starosta. „Ja si myslím, že voči poslancom je to nemiestne a urážajúce. Myslím si, že doba ,Vyhraj voľby a môžeš všetko´ je za nami,“ vyjadril sa k situácii poslanec mestského zastupiteľstva Maroš Greschner. „Bolo to medzi nami chlapmi, nikto sa neurazil, ešte raz sa ospravedlňujem,“ trval na svojom starosta.