Ministri Mosta-Híd: Fico má predpoklad na to, aby bol sudcom ÚS

BRATISLAVA - Ministri Mosta-Híd László Sólymos a Árpád Érsek si myslia, že Robert Fico (Smer-SD) má predpoklad na to, aby mohol byť ústavným sudcom. Uviedli to v stredu pred rokovaním vlády SR.

Minister životného prostredia Sólymos si myslí, že čo sa týka skúseností a kvalifikácie, má Fico na to, aby mohol byť ústavným sudcom. "Určite by som volil takých kandidátov, pri ktorých by som mal záruky, že by na tých pozíciách obstáli," povedal šéf envirorezortu. Zároveň potvrdil, že o jeho kandidatúre sa dozvedel v utorok (8. 1.).

Podľa Érseka, keď Fico spĺňa všetky podmienky, ktoré zákon ustanovuje, môže sa o túto funkciu uchádzať. Na otázku, či by bol Fico nezávislým ústavným sudcom, poznamenal, že "je to svedomie toho, kto ide robiť ústavného sudcu".

Opozícia tvrdí, že politici nepatria na Ústavný súd SR. Vyhlásil to poslanec Národnej rady SR za OĽaNO Ján Marosz a naznačil, že hnutie nepodporí kandidátov z politických radov. Politické nominácie na kandidátov na ústavných sudcov kritizuje aj mimoparlamentná strana Spolu, hovorí, že voľba kandidátov by mala byť verejná a transparentná.

Kandidátmi na ústavných sudcov sú Robert Fico, Monika Jankovská, Edita Pfundtner, Eva Kováčechová, Peter Melicher, Juraj Sopoliga, Anton Dulak, Eva Fulcová, Karol Kovács, Miloš Maďar, Ivan Fiačan, Michal Ďuriš, Lucia Kurilovská, Martin Javorček, Kajetán Kičura, Štefan Kseňák, Daniela Švecová, Peter Kresák, Radoslav Procházka, Ján Šikuta, Michal Matulník, Ján Štiavnický, Peter Straka, Boris Gerbery, Ľuboš Szigeti, Zuzana Pitoňáková, Ján Drgonec, Michal Truban, Radovan Hrádek, Libor Duľa, Martina Jánošíková, Robert Šorl, Soňa Mesiarkinová, Marek Tomašovič, Dagmar Fillová, Pavol Malich, Peter Molnár, Martin Vernarský, Ladislav Duditš a Marián Sluk.

S vypočutím všetkých navrhnutých kandidátov ústavnoprávny parlamentný výbor začne 23. januára. Samotná voľba 18 kandidátov na sudcov sa uskutoční na schôdzi NR SR so začiatkom 29. januára. Následne budúcich sudcov ústavného súdu vymenuje do funkcie spomedzi navrhnutých kandidátov prezident SR. Deviatim vymenovaným ústavným sudcom začne plynúť 12-ročné funkčné obdobie dňom zloženia sľubu ústavného sudcu.