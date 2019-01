Mistrík odovzdal podpisy pre svoju prezidentskú kandidatúru: Fica by za sudcu ÚS nevymenoval

"Uchádzam sa o tento najvyšší post, verím, že mi občania dajú dôveru. Začína sa zápas o charakter štátu, aby tu vládlo právo a spravodlivosť a aby sme sa mali všetci lepšie," povedal novinárom Mistrík. Potvrdil, že s opozíciou sa rozpráva o možnej podpore. "Myslím si, že sa to postupne vykryštalizuje a získam podporu celého demokratického spektra," doplnil.

Uviedol tiež, že expremiéra Roberta Fica by ako prezident SR za ústavného sudcu nevymenoval. "Nespĺňa ani morálne, ani odborné kvality a nespĺňa východiskovú podmienku pre každého sudcu a to je apolitickosť," povedal. Prezidentské voľby budú v sobotu 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca. Návrhy kandidátov bude možné doručovať do 31. januára 2019 do polnoci.