Ficov tajný plán, ako sa dostať na Ústavný súd bez Kisku? Bývalý šéf v tom má jasno

Podľa Mazáka dnes, keď poznáme uchádzačov o posty ústavných sudcov, začína najhorší možný vývoj nadobúdať čitateľné kontúry. „Ak sa naplní, deviati noví sudcovia budú vymenovaní až prezidentom zvoleným v marci, ktorý sa ujme funkcie 15. júna 2019,“ uviedol vo svojom blogu na webe Denníka N.

Je dohodnuté

Časť politikov podľa neho jasne koketuje s myšlienkou na paralyzovanie Ústavného súdu na obdobie piatich mesiacov. „Len preto, aby prezident Andrej Kiska nemohol uplatniť svoju kompetenciu vybrať a vymenovať nových členov Ústavného súdu, o ktorých by už rozhodovala nová hlava štátu,“ uviedol s tým, že ide len o úvahy a prostoduché zahmlievanie snahy o vyradenie súčasného i budúceho prezidenta z procesu menovania sudcov.

Všetko sa zmenilo po tom, čo Glváč oficiálne oznámil, že Fico bude kandidovať na post ústavného sudcu. „Je dohodnuté. Vymenovanie nových sudcov, predsedu a podpredsedu Ústavného súdu nebude mať podľa všetkého nič spoločné ani s novým prezidentom republiky, ktorý vzíde z volieb v marci tohto roka,“ uviedol Mazák. „Od 17. februára bude Ústavný súd bez predsedu. Nuž a predstavme si, že bez predsedu zostane až do 15. júna 2019.“

Fica vymenuje Danko

Z ústavy vyplýva, že nový prezident skladá sľub do rúk predsedu ÚS v deň, kedy sa končí volebné obdobie predchádzajúceho prezidenta. „Ak nebude predseda Ústavného súdu, nebude ani prezident, presnejšie – zvolený kandidát zostane v pohotovostnej polohe bez možností vykonávať svoje ústavné kompetencie. Zdalo by sa, že sa dostávame do patovej situácie. Nemáme predsedu Ústavného súdu, pred ktorým by zvolený prezident zložil sľub a ujal sa tak funkcie, a nemáme teda ani prezidenta,“ uviedol s tým, že to nie je žiaden pat. Ide len o zúfalý pokus obísť nielen úradujúceho prezidenta, ale aj budúcu hlavu štátu.

Podľa Mazáka by ani nový prezident žiadnym spôsobom neovplyvnil vymenovanie nových deviatich sudcov ÚS, jeho predsedu a podpredsedu. „Úradoval by niekto iný,“ napísal. Z ústavy totiž vyplýva (čl. 105 ods. 1), že pokiaľ bol zvolený nový prezident, no nestihol zložiť sľub, oprávnenia prezidenta, čo sa voľby ústavných sudcov, predsedu ÚS i jeho podpredsedov týka, prechádzajú v tom čase na predsedu Národnej rady. „O nových sudcoch Ústavného súdu a jeho šéfovi by teda po 15. júni 2019 rozhodoval Andrej Danko.“

Ohurujúci efekt

Podľa Mazáka sa na dosiahnutie čiastkového osobného cieľa chystá vyradenie Ústavného súdu na päť mesiacov. „Len preto, aby kompetencia hlavy štátu vymenovať nových deviatich sudcov Ústavného súdu, prípadne aj jeho predsedu zakotvila, hoci len dočasne, v rukách predsedu Národnej rady,“ napísal.

„Táto dočasnosť má ohurujúci efekt. Znamená ovládnutie Ústavného súdu na dvanásť rokov na základe rozhodnutí súčasného predsedu Národnej rady. A nový prezident, ak nebude z košiara súčasnej koalície, bude zjavne vystavený podobným nehoráznym rozhodnutiam Ústavného súdu, aké musel čítať prezident Andrej Kiska,“ uzatvoril bývalý predseda ÚS.