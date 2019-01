Odchádzajúci Kažimír prehovoril o téme, ktorá bola vždy tabu: Kto by mal nahradiť Fica v čele Smeru

BRATISLAVA - Expremiér a predseda Smeru Robert Fico spĺňa všetky odborné predpoklady na ústavného sudcu. Zhodujú sa ministri Smeru. Ak by sa ním Fico stal, predsedom Smeru by mal byť podľa ministra financií Petra Kažimíra premiér Peter Pellegrini.

„Robert Fico sa rozhodol v súlade so svojimi odbornými predpokladmi. Ústavnosť bola vždy u neho na prvom mieste,“ povedal Kažimír. „Robert Fico má všetky odborné predpoklady, aby vedel túto funkciu zvládnuť,“ doplnil minister práce Ján Richter. Predsedom strany by v prípade Ficovho odchodu na Ústavný súd SR mal byť podľa neho ten, kto dostane dôveru členskej základne. Richter nikoho nemenoval, považuje to za predčasné.

Fico má predpoklady, aby sa stal sudcom

Minister hospodárstva Peter Žiga nevníma rozhodnutie Roberta Fica kandidovať za ústavného sudcu ako útek z politiky. „Má kvalifikačné predpoklady, aby mohol byť ústavným sudcom,“ poznamenal. Nevidí problém v tom, že by mohol Fico na súde rozhodovať aj o zákonoch, ktoré sám navrhoval. Ak by sa Fico ocitol v konflikte záujmov, podľa Žigu by sa z rozhodovania vylúčil.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Ministra spravodlivosti Gábora Gála teší vysoký počet kandidátov, je ich 40. „Výber môže byť o to lepší,“ poznamenal s tým, že výber ide podľa nových pravidiel. Vyzdvihol verejné vypočutie kandidátov, ktoré sa uskutoční v ústavnoprávnom výbore. Poslancom nemieni odkazovať, koho majú voliť, hoci má svoj názor, kto by na Ústavný súd mal a nemal ísť. Poslanecký klub bude podľa neho posudzovať každého kandidáta.

Gál sa k Ficovi nevyjadruje

Gál nepovedal, či je Ficova nominácia vhodná. „Sú tam aj ďalší ľudia. Nebudem sa teraz vyjadrovať ku každému osobitne,“ doplnil minister. Odmieta zákulisné rokovania o podpore Ficovi. Gál sa chce usilovať o to, aby parlament zvolil 18 kandidátov a ponúkol ich prezidentovi, ktorý z nich má vybrať deväť. Nechce, aby bol Ústavný súd paralyzovaný nedostatkom sudcov. Pre Gála je neprijateľné, aby sa predlžovalo funkčné obdobie súčasných ústavných sudcov. Nomináciu Roberta Fica a ďalších politikov kritizuje opozícia, podľa ktorej politici na Ústavný súd nepatria.

Kandidátmi na ústavných sudcov sú Robert Fico, Monika Jankovská, Edita Pfundtner, Eva Kováčechová, Peter Melicher, Juraj Sopoliga, Anton Dulak, Eva Fulcová, Karol Kovács, Miloš Maďar, Ivan Fiačan, Michal Ďuriš, Lucia Kurilovská, Martin Javorček, Kajetán Kičura, Štefan Kseňák, Daniela Švecová, Peter Kresák, Radoslav Procházka, Ján Šikuta, Michal Matulník, Ján Štiavnický, Peter Straka, Boris Gerbery, Ľuboš Szigeti, Zuzana Pitoňáková, Ján Drgonec, Michal Truban, Radovan Hrádek, Libor Duľa, Martina Jánošíková, Robert Šorl, Soňa Mesiarkinová, Marek Tomašovič, Dagmar Fillová, Pavol Malich, Peter Molnár, Martin Vernarský, Ladislav Duditš a Marián Sluk.

S vypočutím všetkých navrhnutých kandidátov ústavnoprávny parlamentný výbor začne 23. januára. Samotná voľba 18 kandidátov na sudcov sa uskutoční na schôdzi NR SR so začiatkom 29. januára. Následne budúcich sudcov ústavného súdu vymenuje do funkcie spomedzi navrhnutých kandidátov prezident SR. Deviatim vymenovaným ústavným sudcom začne plynúť 12-ročné funkčné obdobie dňom zloženia sľubu ústavného sudcu.