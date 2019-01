Zverejnili Ficov list, v ktorom sa chváli, prečo je dobrý: Útek z politiky, zásadné reakcie politikov

Na stránke Národnej rady SR je k dispozícii životopis Roberta Fica i jeho motivačný list. Tvrdí v ňom, že všetky princípy ktoré uplatňoval počas tridsaťročnej praxe právnika a politika, by teraz chcel využiť v prípade pôsobenia najvýznamnejšom orgáne ochrany ústavnosti a základných ľudských práv a slobôd. V piatich odsekoch popísal, prečo je vhodným kandidátom.

Ochranca základných ľudských práv

„Od začiatku mojej profesionálnej kariéry som sa orientoval práve na oblasť ochrany základných ľudských práv a slobôd,“ uviedol Fico s tým, že začiatkom bola veľmi aktívna publikačná činnosť v oblasti ľudských práv, zriadenie Strediska pre ochranu obetí trestných činov a vyvrcholením bolo zastupovanie Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva a Európskou komisiou pre ľudské práva. „Okrem iného som autorom desiatok odborných prekladov rozhodnutí EKĽSP a ESĽP.“

To sa ďalej podľa jeho slov odzrkadlilo aj v jeho ďalšej profesionálnej kariére aj na politickom poli. „Je pre mňa veľkou cťou, že ako člen ústavodarného orgánu som mohol pracovať a hlasovať za súčasnú Ústavu Slovenskej republiky,“ napísal. „Neskôr som aj ako predseda vlády Slovenskej republiky rázne presadzoval uplatňovanie ústavných princípov, čoho dôkazom je široká úroveň demokracie v Slovenskej republike a akceptovanie plurality názorov.“ Pokiaľ by sa stal ústavným sudcom, najväčší dôraz plánuje dávať na charakteristiku Slovenskej republiky ako sociálnej a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.

Ficova kandidatúra je zlý sen

Podľa politológa Radoslava Štefančíka je Ficovo rozhodnutie kandidovať ako zlý sen. „Človek, kvôli ktorému vyšli desaťtisíce ľudí do ulíc a požadovali jeho odstúpenie, pretože mali plné zuby korupcie, klientelizmu a toho morálneho bahna, ktoré sa tu za desať rokov vlády Smeru nakopilo ako kopa hnoja, má záujem rozhodovať o tom, na ktorej strane je právo. Čo je však horšie ako zlý sen, je jeho záujem nebyť len sudcom ústavného súdu, ale dokonca mu aj predsedať,“ uviedol pre Topky.

Podľa Štefančíka bolo jasné, že Fico má politiky plné zuby, už v momente, keď ohlásil kandidatúru do prezidentských volieb. „Hľadá cestu, ako z nej na jednej strane uniknúť, na druhej mať aký taký vplyv na formovanie krajiny. Dôvodom jeho záujmu o post ústavného sudcu môže byť aj imunita, ktorú ústavní sudcovia požívajú,“ okomentoval Ficove dôvody politológ s tým, že niektoré známe tváre z prostredia blízkemu členom Smeru končia na výsluchoch.

Koniec šéfa Smeru začal už dávno

„Nemôžme si teda myslieť, že hlas podobný bývalému premiérovi, ktorý ilegálne hľadal zdroje pre stranícku činnosť, si bude len tak behať po slobode a s kolou v ruke sa smiať ľuďom rovno do tváre,“ uviedol Štefančík. To, že čakali s oznámením jeho kandidatúry až do posledného dňa je zrejme len výraz taktiky politickej komunikácie vedenia Smer, aj keď to podľa politológa nemalo zmysel. „Nemožno však vylúčiť, že do poslednej chvíle čakali na dohodu ľudí, ktorý toto rozhodnutie boli ovplyvniť.“

Vyhorený politik

Pokiaľ by Fico uspel a stal sa ústavným sudcom, musel by odísť zo strany a v politike skončiť. Štefančík si však myslí, že jeho koniec v politike nastal Už dávno. „Koniec Roberta Fica v politike sa naštartoval v momente, keď mu Andrej Kiska udelil k.o. v prezidentských voľbách. Odvtedy je Robert Fico len vyhoreným politikom, ktorý stráca pôdu pod nohami, ako svojho času Vladimír Mečiar,“ uviedol s tým, že mentálne sa Fico od Smeru nikdy neodstrihne.

„Spájajú ho s ním ekonomické záujmy ľudí, ktorí ho doteraz podporovali. A od bývalého politika typu Roberta Fica len veľmi ťažko možno očakávať nestranné rozhodnutia ústavného sudcu.“

Jediná možnosť, ako by sa Fico mohol stať ústavným sudcom, je podľa Štefančíka práve to, že obídu prezidenta. „Počkajú na odchod Andreja Kisku, ktorý sa vyjadril, že Fica nevymenuje. A ak ľudia zvolia nominanta Smeru za hlavu štátu, Robert Fico má cestu do Košíc vydláždenú. Jeho rozhodnutie a záujem rozhodovať o spravodlivosti je však pre ľudí výbornou motiváciou na to, aby išli voliť a dali Ficovi ďalšie za ucho,“ myslí si politológ.

Robert Fico je však podľa Štefančíka racionálny politik a nerozhoduje sa podľa emócií, ale za každým jeho rozhodnutím je chladný kalkul. „Ak by to nemal vypočítané, prejdene všetky možné scenáre, tak by do toho nešiel. Robert Fico teda počíta s tým, že Slovenská republika by sa mohla ešte na 12 rokov vzdialiť od ideálnej predstavy právneho a spravodlivého štátu,“ uzavrel politológ.

Každý má právo kandidovať

Kandidovať má právo každý, kto spĺňa zákonom stanovené podmienky. Strana Most-Híd tak reagovala na kandidatúru Fica. „O tom, ktorých 18 kandidátov poslanci strany podporia, poslanecký klub Mosta-Híd rozhodne po verejnom vypočutí všetkých kandidátov,“ povedala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.

Danko sa voči vyjadreniam ohradil

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko sa nebude vyjadrovať ku kandidátom na post ústavných sudcov. Zároveň odmieta špekulácie a dôrazne sa ohradzuje voči fabuláciám pána Mazáka. „Vylučujem takéto úbohé konšpirácie k Ústavnému súdu,“ povedal na margo dnes publikovaného článku Andrej Danko. Uviedol to Dankov hovorca Tomáš Kostelník. „Predseda Národnej rady SR Andrej Danko nebude komentovať mená kandidátov na post ústavných sudcov, zároveň odmieta úbohé špekulácie o tom, že by mal práve on vymenovať Roberta Fica za sudcu Ústavného súdu SR,“ povedal Kostelník. Mazák uviedol, že snaha niektorých poslancov môže viesť k zdržaniu voľby ústavných sudcov a k situácii, že by Fica priamo vymenoval Danko.

Mocenský súboj o ústavný súd

Podľa exministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej ovládlo zoznam kandidátov práve Ficovo meno. Na zozname sú však také mená, z ktorých by sa dalo vybrať zloženie ústavného súdu, ktorý by potom dokázal fungovať ako nezávislý strážca ústavnosti. „Vážim si, že sa rozhodli rozhodli zabojovať o funkciu ústavného sudcu,“ uviedla na sociálnej sieti.

Zároveň ju však mrzí, že v zozname nefigurujú niektoré ďalšie mená, ktoré by medzi kandidátmi osobne rada videla a ktoré by autoritu ústavného súdu určite posunuli ďalej. „Niektorí skvelí právnici nekandidujú, lebo nemajú dôveru, že pôjde o otvorený proces, v ktorom má šancu uspieť každý, kto na to má. A zdá sa, že sa v tomto nemýlili, lebo v zozname kandidátov je aj viacero mien, ktoré mne už na prvý pohľad hovoria, že sa tu schyľuje k tvrdému mocenskému súboju o ústavný súd,“ uviedla s tým, že je dôležité, aby verejnosť mala čo najviac informácií o všetkých kandidátov.

Mafia má plán

„Mafia má plán, inak by Fico nešiel do ďalšej možnej prehry. Chcú dosiahnuť stav, aby nebol do sľubu nového prezidenta vymenovaný nový predseda Ústavného súdu,“ uviedol na Facebooku líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. „Keďže do rúk predsedu ÚS skladá sľub prezident, nebude sa môcť ujať zvolený prezident funkcie, t.j. jeho právomoci preberá predseda parlamentu = falošný kapitán a JUDr. Danko, ktorý akoby prezident vymenuje zvyšných sudcov ÚS a nového predsedu Fica,“ dodal.

Ficova kandidatúra je stratou súdnosti

Myslí si to Veronika Remišová. „Snaha Roberta Fica uchádzať sa o miesto sudcu na Ústavnom súde je dôkazom, že stratil akékoľvek zábrany a súdnosť. Ústavný súd je jednou z najdôležitejších inštitúcii v štáte a bolo by nešťastím pre Slovensko, aby sa Ústavný súd stal predĺženou rukou politických strán,“ napísala v stanovisku. Kandidatúra Fica je podľa nej odkazom pre Slovákov, že strana Smer chce bez ohľadu na záujmy Slovenska ovládnuť aj tie inštitúcie štátu, ktoré majú byť podľa Ústavy nezávislé.

Hnutie OĽaNO oslovilo viaceré profesné organizácie a stretlo sa aj so zástupcami akademickej obce. „Diskutovali sme s nimi o potenciálnych kandidátov. Medzi kandidátmi sú ľudia, ktorí spĺňajú predpoklady na ústavných sudcov a Slovensko nie je odkázané na kandidátov typu Roberta Fica. Na Slovensku potrebujeme obnoviť dôveru ľudí v štát a jeho inštitúcie, ale odkladaním predsedov politických strán na Ústavný súd sa Slovensko ďaleko nedostane,“ dodala.

Šéf Smeru nie je zárukou nezávislosti

Pokiaľ by sa Fico stal ústavným sudcom nebude podľa nezaradeného poslanca Miroslava Beblavého na Slovensku zabezpečená vymožiteľnosť práva. Beblavý uviedol, že Ústavný súd SR je najvyššia právna inštitúcia v krajine a Fico nie je zárukou nezávislosti. Vyzval aj koaličných poslancov, aby túto nomináciu nepodporili a navyše nehlasovali ani za tajnú voľbu ústavných sudcov, aby mali občania možnosť vidieť, ktorí poslanci ako hlasovali.

„Prihlásený je dostatočný počet kvalitných a odborne zdatných kandidátov na to, aby sme dokázali zvoliť nových sudcov. Aktívni politici, akým je v súčasnosti aj Robert Fico, v skutočnosti nemajú čo na ústavnom súde hľadať,“ uviedol Beblavý. Koho podporia zatiaľ nie je jasné, rozhodnú sa po verejnom vypočutí kandidátov.

Organizácia Via Iuris takisto tvrdí tvrdí, že existujú jednoznačné pochybnosti o Ficovej nestrannosti a nezávislosti. „Úlohou ústavného súdu je kontrolovať vládnu moc, napríklad môže zrušiť zákony a rozhodnutia iných súdov, rozhoduje o platnosti volieb či o obžalobe prezidenta. Ako ústavný sudca by Robert Fico mohol napríklad posudzovať ústavnosť zákonov, ktoré on sám presadil. Aj preto funkciu ústavného sudcu nemôže zastávať osoba, ktorá je dlhodobo premiérom alebo predsedom vládnucej politickej strany,“ napísala organizácia.

Liberáli žiadajú verejnú voľbu

SaS žiada verejnú voľbu sudcov Ústavného súdu SR. Ako povedal podpredseda strany Ľubomír Galko, liberáli žiadajú výber deviatich ľudí, u ktorých nie je pochýb o odbornosti a morálnej integrite. „Žiadame voľbu bez prieťahov, aby kandidátov mohol posúdiť ešte súčasný prezident. Žiadame opozíciu, aby sa nezúčastnila na fraškách, ktoré budú mať dôsledky. Vyzývame Most-Híd, aby sa nezúčastnil na hrách, ktoré by mohli viesť k ovládnutiu ústavného súdu stranou Smer. Vyzývame ľudí, aby boli obozretní a pripravení sa občiansky angažovať,“ vyhlásil Galko s tým, že ústavný súd je najdôležitejšia právna inštitúcia v SR.

Podľa Galka hrozí katastrofický scenár, ktorým je účelové a dočasné ochromenie Ústavného súdu SR a vymenovanie koaličných kandidátov za sudcov a tiež Roberta Fica. „To by znamenalo koniec demokracie a ústavnosti. Koalícia chce ovládnuť ústavný súd. Oligarchovia chcú vybudovať nový Smer so starou politikou, ktorú ma reprezentovať nastrčená figúrka Pellegrini,“ tvrdí podpredseda SaS.

V rozprave to rozbalíme

Galko upozornil, že Fico v motivačnom liste tvrdí, že sa zaoberal ľudskými právami. „Aj Hedvigy Malinovej, keď vykrikoval s Robertom Kaliňákom, že sa skutok nestal, alebo v kauze Čistý deň, ktoré označil ako babské táraniny,“ opýtal sa Galko s tým, či sa Fico zaoberal ľudskými právami vtedy, keď vraždu novinára chcel zhodiť na drogových dílerov, alebo vtedy, keď sa tváril, že je jeho právom bývať v byte daňového podvodníka. „Vláda problém ústavného súdu dlho odkladala, až sme sa ocitli v časovej tiesni,“ dodal.

Medzi kandidátmi sú aj kandidáti, ktorých je SaS pripravená podporiť. Galko však nechcel povedať, o ktorých ide, aby ich liberáli neznevýhodnili. Upozornil však, že sú tam aj kandidáti, ktorí nemajú ani odborné a ani morálne predpoklady, aby sa mohli o takúto funkciu uchádzať. „My to v rozprave rozbalíme a nenecháme na nich ani nitku suchú,“ vyhlásil. Alojzovi Baránikovi sa okrem Fica nepáči ako kandidátka Monika Jankovská, ktorú navrhol generálny prokurátor ako jediného svojho kandidáta. Jankovská pôsobi na ministerstve spravodlivosti ako štátna tajomníčka.

Fico má určite plán

Fico je skúseným politikom a svoju nomináciu na post ústavného sudcu má dobré premyslenú. Uviedol to líder parlamentného hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktorý zároveň potvrdil, že hnutie Fica nepodporí. „Osobne si myslím, že keď takýto ostrieľaný harcovník svoju kandidatúru podal, určite ide na istotu a nejaký plán má,“ doplnil. Uviedol, že prichádza do úvahy aj možnosť, že Národná rada SR bude voľbu nových ústavných sudcov zámerne zdržiavať, až do času, kým súčasnému prezidentovi Andrejovi Kiskovi uplynie mandát.

Podľa Kollára sa totiž Fico za pôsobenia v parlemente a na poste predsedu vlády zaujímal predovšetkým o oligarchov strany Smer a nie o ľudí. „Mňa to veľmi prekvapilo, nemyslel som si totiž, že tento krok Fico urobí. Keď sa pozrieme na jeho pôsobenie, počas vládnutia sa v prvom rade zaoberal svojimi oligarchami, mecenášmi a akcionármi Smeru, a na ľudí kašlal. Ja som pevne presvedčený, že v tomto by pokračoval aj na Ústavnom súde SR, preto v žiadnom prípade takéhoto človeka nepodporíme,“ povedal Kollár.

Glváč nominoval Fica

Ten osobne odniesol Ficovu nomináciu do podateľne Národnej rady SR. „Myslím si, že ide o najschopnejšieho kandidáta na základe jeho doterajšieho pôsobenia. Ide o Roberta Fica,“ potvrdil Glváč. Podľa Glváča Fica kvalifikuje na post ústavného sudcu jeho doterajšia prax a vie si ho predstaviť aj na poste predsedu Ústavného súdu SR. „Neviem si predstaviť, že by ho niekto prekonal,“ vyhlásil Glváč.

Kandidáti na ústavných sudcov

Parlament bude vyberať kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR z celkovo 40 kandidátov. Do pondelka prijal Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR 69 návrhov, niekoľko mien sa v nich objavilo viackrát. Potvrdil to predseda výboru Róbert Madej. Medzi kandidátov pribudol v pondelok predseda Smeru Robert Fico, štátne tajomníčky ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská a Edita Pfundtner.

Novým menom je aj Eva Kováčechová, Peter Melicher, Juraj Sopoliga, Anton Dulak, Eva Fulcová, Karol Kovács, Miloš Maďar, Ivan Fiačan, Michal Ďuriš, Lucia Kurilovská, Martin Javorček, Kajetán Kičura a Štefan Kseňák. Ďalšími kandidátmi na ústavných sudcov sú Daniela Švecová, Peter Kresák, Radoslav Procházka, Ján Šikuta, Michal Matulník, Ján Štiavnický, Peter Straka, Boris Gerbery, Ľuboš Szigeti, Zuzana Pitoňáková, Ján Drgonec, Michal Truban, Radovan Hrádek, Libor Duľa, Martina Jánošíková, Robert Šorl, Soňa Mesiarkinová, Marek Tomašovič, Dagmar Fillová, Pavol Malich, Peter Molnár, Martin Vernarský, Ladislav Duditš a Marián Sluk.

Sudcom uplynie funkčné obdobie vo februári

Deviatim sudcom Ústavného súdu SR uplynie 16. februára tohto roka funkčné obdobie. Predseda Národnej rady SR Andrej Danko preto vyhlásil voľby kandidátov na túto funkciu. Okrem samotného predsedu ústavného súdu sa obmení takmer celé jeho trinásťčlenné zloženie.

Posledný termín na podanie návrhov bol pondelok 7. januára. S vypočutím všetkých navrhnutých kandidátov ústavnoprávny výbor začne 23. januára. Samotná voľba 18 kandidátov na sudcov sa uskutoční na schôdzi NR SR so začiatkom 29. januára. Následne budúcich sudcov ústavného sudu vymenuje do funkcie spomedzi navrhnutých kandidátov prezident SR. Deviatim vymenovaným ústavným sudcom začne plynúť dvanásťročné funkčné obdobie dňom zloženia sľubu ústavného sudcu.