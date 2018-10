Zotrvať v EÚ chce 59 percent Slovákov: O voľby je zo všetkých krajín najnižší záujem

BRATISLAVA – Vyše polovica Slovákov (51 percent) považuje členstvo v Európskej únii za dobrú vec, tri štvrtiny (77 percent) si myslia, že z členstva Slovensko profituje. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky Eurobarometer, ktorý ukázal rastúcu podporu členstva v EÚ dosahujúcu rekordnú priemernú úroveň 62 percent, čo je najviac za posledných 25 rokov.

Za zotrvanie v Únii by v prípade referenda hlasovalo 59 percent Slovákov, 16 percent by sa vyslovilo za odchod. Zotrvanie v EÚ podporuje v priemere 66 percent Európanov. Eurobarometer ukazuje aj rastúci pocit spokojnosti Európanov s demokratickým fungovaním EÚ, čo cíti 49 percent opýtaných, v prípade Slovenska je to 44 percent.

Pokiaľ ide o obraz Európskeho parlamentu (EP), jedna tretina respondentov v Európe aj na Slovensku (32 percent) má na zákonodarný zbor pozitívny názor. Až 47 Slovákov má na EP neutrálny názor. Záujem o budúcoročné voľby do EP deklaruje len 28 percent Slovákov, zvyšok sa o voľby nezaujíma.

Záujem o voľby má v priemere 51 percent Európanov. Na európskych voľbách sa s veľkou pravdepodobnosťou plánuje zúčastniť len 14 percent Slovákov, čo je najmenej v celej EÚ. Polovica Slovákov tvrdí, že sa veľmi pravdepodobne nezúčastní.

Prieskum Eurobarometer uskutočnili v dňoch 8. až 26. septembra formou osobných rozhovorov s 27 601 Európanmi vo veku 16 a viac rokov. Vo všetkých 28 členských krajinách ich vykonala spoločnosť Kantar Public.