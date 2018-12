Veľký vianočný ROZHOVOR s premiérom: Hodnotenie najťažšieho roka pre Slovensko, bol to extrém

BRATISLAVA - Peter Pellegrini je vo funkcii premiéra prvý rok. Pre Topky povedal, že musel v posledných mesiacoch poriadne zamakať a obetovať čo to aj zo svojho osobného života. Zhodnotil posledné mesiace a prezradil aj to, na čo je ako premiér najviac hrdý. Vianoce strávi v rodinnom kruhu a verí, že bude mať aspoň pár dní pokoja.

Peter Pellegrini sa stal premiérom v marci tohto roku, keď Robert Fico po dlhých rokoch podal demisiu. Spravil tak po obrovskom tlaku verejnosti po chladnokrvej vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pellegrini priznal, že posledné mesiace boli pre neho náročné. „Musím povedať, že boli veľmi turbulentné. Musel som vynaložiť veľké množstvo energie, aby som to všetko zvládol,“ povedal v rozhovore pre Topky.

Najťažší rok v mojej politickej kariére

Napriek tomu dúfa, že sa mu podarilo situáciu po krušných jarných mesiacoch upokojiť a zamerať energiu seba aj ministrov na riešenie reálnych problémov. „Ale pre mňa to bol jeden z najťažších rokov v mojej politickej kariére,“ zhodnotil. Okrem toho musel obetovať veľa aj zo svojho súkromného života.

ROZHOVOR s Petrom Pellegrinim

„Je pravda, že keď to chcete robiť poriadne, tak je to naozaj veľmi náročné na čas a ako predseda vlády toho voľného času som mal extrémne málo,“ povedal s tým, že je od mala naoučený robiť všetko poriadne. Na tieto Vianoce sa preto naozaj teší a nie je to kvôli darčekom, ktoré dnes už nie sú prioritou. „Budem mať naozaj pár dní voľna, kľudu a takého oddychu, aby som si trochu vydýchol, pretože zase si od januára musíme vyhrnúť rukávy. Tu je stále čo robiť, takže naozaj áno, je to extrémny úkor voľného času,“ uviedol.

Najväčší úspech je zdravotníctvo

Napriek náročným mesiacom sa však nesťažuje. „Musím povedať, že som mal vždy v živote šťastie, že som robil prácu, ktorá ma aj napĺňala a bavila. To je podľa mňa najväčším šťastím, a to sa potom, pevne verím, prejaví aj vo výsledkoch,“ povedal. Dodal, že dúfa, že to ľudia nakoniec ocenia.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Ako premiér musel robiť veľa vecí. „Asi som momentálne veľmi hrdý, že sme sa začali úplne iným spôsobom a dynamicky posúvať v oblasti nášho zdravotníctva, ktoré bolo dlho predmetom veľkej kritiky,“ ozrejmil. „Podarilo sa nám prijať aj náročný dokument, na ktorý predchádzajúce vlády nemali odvahu, a to je stratégia nášho zdravotníctva do roku 2030, ktorú veľmi pozitívne privítala tak opozícia, ako aj odborná verejnosť, za čo veľmi pekne ďakujem.“

Vianoce v kruhu rodiny

Vláda pod jeho vedením začala okrem toho masívne investovať do moderných zariadení a rekonštruovať zdravotnícke zariadenie. „Dnes (v stredu 19. 12., pozn. red.) sme rozhodli o tom, že postavíme v Martine krásnu nemocnicu v budúcnosti a že, dúfam, o pár týždňov začneme búrať starý skelet Rázsochy a začneme si kresliť krásnu novú nemocnicu pre Bratislavu,“ povedal premiér, pre ktorého sú dôležité aj ostatné kroky jeho vlády, no teší sa, že sa začali intenzívne venovať práve tejto oblasti.

Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini

„Je oblasť, ktorá sa dotýka každého z nás a je prioritou, aby ľudia boli spokojní so svojím zdravotníctvom. Ešte nie sme na konci, ale myslím, že tento rok sme pre zmenu a pre kvalitu zdravotníctva urobili veľmi veľa,“ zhodnotil Pellegrini. Vianoce preto plánuje stráviť v kruhu rodinu. „Ja sa nechystám ani nikde do zahraničia, ani do žiadnej exotiky, ani na žiadnu lyžovačku do susedného Rakúska. Ja naozaj budem v Banskej Bystrici, kde sa zíde zase celá rodina a kde aspoň pár dní budeme spolu,“ prezradil svoje plány.

Mal by som sa viac starať o seba

Ako rodina sa snažia tradície zachovávať tak, ako ich Pellegrini pozná už od malého dieťaťa. „My tie tradície naozaj udržujeme aj moji rodičia ešte držia presne tak isto. Ja mám z titulu tradícií a tých všetkých úkonov, čo sa robia, rovnaké už 43 rokov môjho života. Veľmi sa teším, že budeme tieto tradície rovnako zachovávať aj naďalej.“ Premiér si predsavzatia veľmi nedáva, keďže jedno veľké sa mu darí dodržiavať už desať rokov.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Ja mám to šťastie, nie žeby som sa tým chcel chváliť, ale vždy si to rád pripomeniem, že som sa v roku 2008 rozhodol definitívne skoncovať s fajčením. Takže tieto záväzky si ja už dávať nemusím.“ Priznal však, že by sa mohol od nového roka trochu viac starať aj o seba. „Možno trošku viac pohybu a zadeliť si ten čas trochu viac na to, aby som mal čas aj na strategické rozmýšľanie, lebo keď ste dennodenne v tej rutine, tak riešite problém za problémom, ale treba, aby som mohol sa venovať tej vízii.“

Odkaz Slovákom a celej krajine

Napriek tomu má aj novoročné predsavziatie, ktoré by chcel ešte ako premiér splniť. „Dokončiť práce, ktoré sme začali na takej základnej vízii našej krajiny na nasledujúcich 25 rokov. To by som veľmi chcel.“ Na záver poprial Slovákom, aby bol pre nich rok 2019 úspešným rokom. „Aby to bol úspešný rok pre Slovenskú republiku, aby sa nám darilo minimálne tak dobre, ako sa nám darilo rok tento. Želal by som Slovákov a Slovenkám a celej našej spoločnosti, aby sme možno tú náladu opäť vrátili skôr k tým pozitívnym veciam. Aby sa naši ľudia dozvedali čo najviac pozitívnych informácií a menej tých zlých a negatívnych, aby všetci strávili sviatky v kruhu svojich najbližších a želám im všetkým pokojné a požehnané Vianoce,“ dodal.