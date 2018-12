Najsmutnejšie sviatky: Rodiny zavraždeného Jána a Martiny prežívajú ťažké chvíle, emotívne vyznanie

Rodiny sa snažia vysporiadať s bolestnou stratou po svojom. Jánov brat Jozef sa na sociálnej sieti poďakoval podpore všetkých ľudí, o ktorú sa počas uplynulých udalostí mohli zranení rodičia dvoch mladých duší oprieť. "Ani nevieme komu skôr poďakovať, možno sme si to predtým nevedeli ani predstaviť ale pomedzi to zlo, je fakt veľmi veľa dobrých ľudí, ktorí nás držia aj v ťažkých chvíľach, pričom často bojujú so svojimi problémami sami. Nedokážeme poďakovať všetkým osobne ale všetko to vnímame a pomáha nám to zvládať to prázdno." píše Jozef Kuciak. Na fotografii je zachytená celá rodina Kuciakovcov počas Vianoc.

Pomník pre Jána a Martinu

Rodina Kuciakovcov a Kušnírovcov sa ešte krátko pred Vianocami zišla pri hrobe v Štiavniku, aby si uctili Jánovu pamiatku. Práve v sobotu ráno bol odhalený pomník od umeleckého kováča Vladimíra Eperješiho. Ide o tri kamenné dosky, na ktorých je pripevnená ľavá polovica železného srdca s perom. Odkaz, napísaný na tabuliach pripomína tragický dôvod úmrtia mladého novinára.

Zdroj: repro foto Noviny.sk

Takmer identický pomník odhalili Martine aj v Gregorovciach na východe Slovenska. Na pomníku je pravá časť srdca, ktorá je špecifická tým, že s Jánovou ľavou časťou do seba presne zapadajú. Srdcia sú zo železa. Hrdza, ktorá bude z nich stekať na biely mramor pod vplyvom počasia, symbolizuje žiaľ a smútok, s ktorým sa obidve rodiny nemôžu vyrovnať.

Tradičné ozdobovanie, no už bez Jána

Štedrý deň si dobre pamätajú aj Jánovi súrodenci. Jeho brat Jozef spolu so sestrou Majkou mali na starosti ozdobovanie stromčeka. Neskôr sa pustili do balenia darčekov a varenia tradičných jedál k štedrovečernému stolu. Tento rok je všetko inak. Keďže zdobenie stromčeka bolo jadrom toho, čo medzi súrodencami tvorilo Vianoce, aj zosnulému Jánovi nechali pri hrobe stromček, ktorý symbolizuje prvé Vianoce bez nenahraditeľného brata.