Fico v Trenčíne ľutoval Troškovú a Jasaňa: Pellegrini varoval pred kauzami, nové opatrenia Smeru

V sobotu sa do Trenčína vybrali členovia vládnej strany Smer. Na čele s predsedom Robertom Ficom diskutovali o prorodinných opatreniach, ale aj o opatreniach, ktoré chce poslanec Fico zaviesť voči médiám. Jedným z takých je aj právo na odpoveď pre verejných činiteľov. Naznačil aj to, že chce navrhnúť opatrenie proti anonymným internetovým diskutérom. Za diskusiu pod článkami by mal zodpovedať vydavateľ.

"Otvoríme aj vážnu debatu o anonymných diskusiách zakomplexovaných idiotov, ktorí sedia vo svojej detskej izbe a vypisujú nenávistné komentáre," povedal predseda po sneme na tlačovej konferencii.

Prorodinné opatrenia

Fico chce pokračovať v takzvaných prorodinných opatreniach. Chce napríklad predĺžiť materskú dovolenku, zvýšiť rodičovský príspevok, či príspevok na začiatku školského roka pre deti. Rovnako chce pomôcť matkám, ktorým sa nedarí vymôcť výživné. Na to reagovala strana Borisa Kollára Sme rodina, ktorá tieto myšlienky považuje za vykrádanie.

Zdroj: TASR/Radoslav Stoklasa ​

"Štyrikrát sme predložili návrh úpravy zákona o náhradnom výživnom. Jeho hlavným cieľom bolo odbremeniť matky od vymáhania výživného. Ďalšie naše úpravy sa týkali výšky náhradného výživného a zrušenia obmedzenia výškou príjmu," konštatovala Krištúfková.

Doplnila, že príspevok na začiatku školského roka, ktorý v sobotu predstavil Smer-SD, nepovažujú za "systémovú podporu", keďže sa týka len prvákov. "My sme chceli podporiť príspevkom všetky rodiny s deťmi, ktoré chodia do školy," ozrejmila. V okolitých krajinách je podľa jej slov štandardom, že príspevky narastajú so zvyšujúcim sa vekom detí, pretože rovnako narastajú aj náklady na dieťa.

Zbytočné kauzy

Na sneme vystúpil aj Peter Pellegrini, ktorý nahradil Fica v premiérskom kresle po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Varoval pred papalášizmom a zbytočnými kauzami.

"Cítim zodpovednosť, aby naša vláda prinášala riešenia a výsledky. Musíme jasne pomenovať, aké výhody prinášajú tieto opatrenia pre ľudí. Zostaňme ľuďmi, ktorí sa starajú o iných ľudí. Nemôžeme skĺznuť do nejakej formy papalášizmu," povedal.

Zdroj: TASR/Radoslav Stoklasa

Podľa premiéra sa strana musí vyhýbať zbytočným kauzám a musí napĺňať očakávania ľudí. "Chceme budovať moderné, sebavedomé Slovensko," doplnil predseda vlády. Podpredseda Robert Kaliňák deklaroval snahu venovať sa ochrane dobrého mena strany. "Chceme využiť všetky legálne možnosti, aby naši súperi nemohli od rána do večera hovoriť klamstvá. Chcem, aby každý člen smeru mal pocit ochrany. Aby sme zabránili neodôvodnenému očierňovaniu strany," doplnil.

Mediálny lynč a ľutovanie Troškovej

Robert Fico na sneme hovoril o tom, že médiá spustili na stranu mediálny lynč. "Kto sa teraz ospravedlní? Nie mne, ale tým ľuďom, ktorí museli odísť z vlády po tom, čo bola spájaná s vraždou," pýtal sa Fico, ktorý zrejme narážal na odchod štátnej radkyne Márie Troškovej a Viliama Jasaňa.

Pravdou však je, že médiá vládu s vraždou novinára nespájali. Trošková s Jasaňom odišli z vlády po tom, čo bol zverejnený posledný článok Jána Kuciaka. V ňom sa písalo o prepojeniach talianskej mafie na vládu, konkrétne na Troškovú a Jasaňa. Mária Trošková mala mať dokonca s Antoninom Vadalom, ktorý je momentálne v Taliansku obvinený z pašovania kokaínu, milenecký pomer.

Kandidát na prezidenta je jasný

Strana ani tentoraz neprezradila meno svojho kandidáta na prezidenta. "My máme jasné, kto to bude. Je to známy a silný kandidát. Ale prečo by sme vám mali povedať meno? Aby sme ho vystavili mediálnemu lynču?" povedal Fico novinárom. Podľa neho má čas do februára a nemieni riskovať, že sa bude pranierovať v médiách.

Fico sa nevyhol ani kritike súčasného prezidenta Andreja Kisku. Opäť spomínal mimovládky, ktoré sú podľa neho platené zo zahraničia. "Chcem, aby budúci kandidát myslel samostatne," povedal Fico s tým, že symbolom súčasného prezidenta sa stala koza. Tá bola, mimochodom, v prezidentskom paláci ako súčasť charitatívnej akcie.

Gorila nie je kauza Smeru

Robert Fico sám načal tému kauzy Gorila. Keď sa ho však novinári pýtali na to, či naozaj pil v byte na Vazovovej coca-colu, neodpovedal. Ani po tom, ako mu novinár prečítal úryvok z prepisu, v ktorom sa píše o tom, ako mal šéf finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák financovať stranu Smer, nereagoval. Opakoval len, že kauza Gorila je kauzou druhej Dzurindovej vlády.

Rovnako reagoval aj exminister Robert Kaliňák. "Podľa toho, čo ste prečítali, tak si Penta predplatila závažné hospodárske škody," povedal Kaliňák. Podľa neho zažila finančná skupina veľmi ťažké obdobie po nástupe Smeru do vlády.