Veľké priznanie Kollára: Po voľbách by rokoval s každým, neodmietol ani kotlebovcov

BRATISLAVA - Ak by strana Sme rodina uspela v parlamentných voľbách, jej predseda a poslanec Národnej rady SR Boris Kollár by sa "nevymedzoval a rokoval by s každým", kto by ho na rokovanie o zostavení budúcej vlády pozval. Vyhlásil to v diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

"V prvom rade sa budem snažiť dostať do parlamentu s našim hnutím opäť v roku 2020. Ak by sme sa tam dostali a budem mať to právo rokovať s ostatnými politickými stranami, ja dnes neviem, kto tam bude... Ja sa nevymedzujem voči nikomu. Budem rokovať s každým, pretože každá politická strana, nech je akákoľvek, dostala politický mandát od ľudí, od voličov. A ja nemôžem dehonestovať 150.000, 300.000 voličov," zdôraznil Kollár.

Nevie si však predstaviť, že by "sedel vo vláde" s ľuďmi, ktorí v súčasnosti reprezentujú koaličnú stranu Smer-SD. Neodmietol by, ani keby ho vyzval na rokovanie Marian Kotleba (ĽSNS), ale tiež dodal, že sa "s ním nehrnie do vlády".

Vysvetľuje preferencie

Za nárastom preferencií, na ktoré poukázal posledný prieskum agentúry AKO, vidí Kollár to, že sa strana snaží budovať si dôveru naprieč celým politickým spektrom". "Ľudia vidia, že sme ich neoklamali," zdôraznil. Pri komentovaní udalostí z roku 2018 skonštatoval, že rešpektuje to, že nedošlo k predčasným parlamentným voľbám. Ako však dodal, "cíti, že v slovenskom národe sa niečo zlomilo".

Negatívne sa vymedzil voči ministrovi zahraničia Miroslavovi Lajčákovi (nominant Smer-SD), ktorého kritizoval za migračný pakt. Otvorene taktiež podporil kandidatúru Milana Krajniaka (Smer-SD), ktorého by považoval za lepšieho prezidenta v porovnaní s Lajčákom pretože mu podľa Kollára "záleží na ľuďoch a nie na svojej kariére". "Je konzistentný, je to konzervatívec, ktorý v prvom rade pozerá na slovenskú rodinu. Snaží sa ľuďom pomáhať," poznamenal Kollár na adresu Krajniaka.

Na margo nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu Kollár zdôraznil, že nemá osobnú ambíciu kandidovať. Myslí si, že Slovensko má svoje "ukotvenie na západe". Od budúcich eurovolieb očakáva, že prinesú "viacero normálnych politických strán". "Musíme sa vrátiť ku koreňom. Musíme sa vrátiť k našej židovsko-kresťanskej tradícii, k civilizačným hodnotám. Musíme chrániť rodiny, deti, musíme chrániť naše národné štáty. Toto je pre nás prioritou," dodal.