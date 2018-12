Poslanec by nemal byť aj vlastníkom médií, tvrdí Glváč: Kollár oponuje

"Odvtedy sa evidujú viaceré pokusy o jeho novelu, ktoré však skončili neúspešne. Ochrana verejného záujmu je súčasne terčom neustáleho záujmu spoločnosti o čo najlepšiu úpravu právneho rámca tejto problematiky. Predložený návrh na novelu ústavného zákona vychádza z požiadaviek na sprísnenie podmienok ochrany verejného záujmu a má snahu splniť i ďalšie požiadavky spoločnosti v tejto oblasti," uviedol jeden z predkladateľov, poslanec za Smer-SD Miroslav Číž.

Ako dnes uviedol podpredseda parlamentu za Smer-SD Martin Glváč, ktorý bol predsedom komisie, ktorá návrh zákona pripravovala, ambíciou predkladateľov je, aby bol zákon prijatý ústavnou väčšinou. "Nikdy nebudú uspokojené predstavy všetkých poslancov. Snažili sme sa rokovať s väčšinou poslancov a vyzývam, aby sme rokovali o prípadných ďalších zmenách do januárovej schôdze. Ambícia koalície tu je. Máme ambíciu dostať do návrhu ako konflikt záujmov, ak je poslanec zároveň majiteľ médií alebo konečný užívateľ výhod," priblížil s tým, že médium, ktoré je vlastnené politikom a je zároveň platené z európskych peňazí, z technickej asistencie, z ministerstiev, dáva určitú výhodu tomu ktorému funkcionárovi. "Nie je to lex Kollár. Je to do budúcnosti," dodal. Podľa neho toto nie je zákon o majetkových priznaniach, ale o konflikte záujmov.

Predseda Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Vladimír Sloboda (SaS) povedal, že od posledného stretnutia členov komisie mu chýbala diskusia o finálnom návrhu, s ktorým prišli koaliční poslanci do pléna. Podľa neho každý poslanecký klub predložil svoje návrhy, ale čo je v prvom čítaní, o tom dohoda nebola.

Poslanec NR SR za hnutie Sme rodina Boris Kollár návrh, s ktorým prišiel dnes Glváč, považuje za namierený proti nemu, keďže vlastní súkromné rádio. "Budem proti tomuto, lebo je to protiústavne. Médium je rovnaké podnikanie ako čokoľvek iné," uviedol. Podľa neho na kontrolu médií máme Radu pre vysielanie a retransmisiu, ktorá môže médium aj zrušiť.

V návrhu je požiadavka na rozšírenie okruhu verejných funkcionárov tak, aby v ňom boli zahrnuté všetky verejné funkcie, v ktorých sa nakladá s finančnými prostriedkami štátu. "Požiadavka na sprecizovanie povinností verejných funkcionárov pri ochrane verejného záujmu a odstránenie doterajších vád ústavného zákona, ktoré vyplynuli predovšetkým z praxe a judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky. Požiadavka na odstránenie v nedostatkoch doterajšej právnej úpravy ochrany verejného záujmu, ktoré vyplynuli z návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia odporúčaní prijatých Skupinou štátov proti korupcii (GRECO) pre Slovenskú republiku v štvrtom kole hodnotení zo dňa 18. októbra 2017," uvádza sa v dôvodovej správe.

Rovnako je v návrhu požiadavka na odstránenie nedostatkov doterajšej právnej úpravy, predovšetkým v oblasti formy oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov, ako aj požiadavka na odstránenie procesnoprávnych nedostatkov konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov. Poslanci chcú tiež zosúladiť text ústavného zákona s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.