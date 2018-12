Fico verí, že prezident nevráti zákon o obedoch zadarmo

"Za návrh hlasovalo 99 poslancov. To naznačuje, že v témach, ktoré sa týkajú rodiny, môžeme nájsť politický konsenzus," dodal Fico. Podľa neho je toto opatrenie výsledkom filozofie strany. "Na jednej strane musíme robiť poriadok vo verejných financiách a na druhej strane sa s ľuďmi chceme podeliť o dobré hospodárske výsledky," uviedol.

Žiaci posledného ročníka materských škôl budú mať obedy zadarmo od 1. januára 2019 a žiaci základných škôl od 1. septembra 2019, teda od nového školského roka. Priemerný príspevok na jeden obed v škole je 1,20 eura. Smer-SD chce, aby sa táto suma preplácala rodičom. Podľa Fica Združenie miest a obcí Slovenska sľúbilo, že urobí všetko pre to, aby sa nestalo, že bude niekto od rodičov pýtať viac ako 1,20 eura. "Rodina s dvomi deťmi zaplatí denne za školský obed 2,40 eura, čo je 50 eur mesačne. Pri dvoch deťoch sa táto suma vyšplhá na sumu 500 eur," povedal predseda strany Smer-SD a dodal, že celkové náklady na obedy zadarmo sa odhadovali na 80 až 100 miliónov eur. Tým, že sa účinnosť zákona v prípade základných škôl posunula na september 2019, Fico očakáva výrazné úspory.

Minister práce Ján Richter povedal, že zriaďovateľom, teda obciam a mestám, znížia režijné náklady na prípravu jedla. "Jedna oblasť je technická, tú bude realizovať rezort školstva. Druhá vec sú ľudské zdroje. Ministerstvo práce pripravuje projekt, v rámci ktorého sme vyčlenili 8,5 milióna eur a sme pripravení zapojiť do projektu až 1 000 uchádzačov o prácu ako pomocnú silu do kuchyne. Počas dvanástich mesiacov by sme dotovali sumou 648,96 eura každého jedného zamestnanca, ktorý by sa zamestnal, a sumou 62,52 eura zamestnávateľa na náklady, ktoré s takýmto zamestnancom súvisia," vysvetlil Richter. Podľa Fica ministerstvo financií prisľúbilo dva milióny eur pre najextrémnejšie oblasti, kde bude treba situáciu okamžite riešiť.