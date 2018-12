Zaviesť v médiách právo na odpoveď pre verejných činiteľov Kaščáková odmieta

BRATISLAVA - Opätovne zaviesť v médiách právo na odpoveď pre verejných činiteľov by mohlo znamenať aj obmedzenie ústavného práva občanov na slobodné šírenie a príjem informácií a práva na slobodu prejavu. Myslí si to poslankyňa Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a tímlíderka strany pre kultúru Renáta Kaščáková.

Jej stanovisko poskytol hovorca SaS Róbert Buček. Kaščáková zároveň odmieta takúto snahu predsedu Smeru-SD Roberta Fica presadiť spomínaný návrh. „V tomto prípade ide iba o jeho snahu o opätovné zviditeľnenie sa,“ konštatovala na adresu bývalého premiéra členka parlamentného výboru pre kultúru a médiá Kaščáková.

Podľa opozičnej poslankyne existuje oprávnená obava, že by sa právo na odpoveď pre verejných činiteľov mohlo zvrhnúť na zbytočnú sebaprezentáciu. „Politici majú množstvo iných možností, ako reagovať na niečo, čo sa dozvedia z tlače, napríklad tlačovými konferenciami, ktoré zvolávajú. Nemyslím si preto, že by malo byť právo na odpoveď zavedené až tak prísne do zákona,“ vyjadrila. Kaščáková je presvedčená, že momentálne je zbytočné vyvolávať démonov a strašiť ďalšími vecami, o ktorých si Fico myslí, že by mohli prejsť.

Robert Fico na slávnostnom sneme Smeru-SD v sobotu 8. decembra uviedol, že Smer čelí najhoršiemu mediálnemu lynču. „Opozícia sa javí ako slabá, tak sa do politického ringu rozhodli vstúpiť médiá. Novinári sa spreneverili svojmu poslaniu, aj keď sme rešpektovali ich slobodný priestor a nikdy sme do neho nevstupovali. Robíme chybu, lebo sme prestali na mediálne útoky reagovať. Napíšu, že sme vrahovia a zlodeji a nerobím nič proti tomu. Považujem za obrovskú chybu, že po vražde novinára sme nekomunikovali svoj príbeh. Toto už musí skončiť. Na každý útok musíme mať dosť sily odpovedať legálnymi prostriedkami,“ vyzval v sobotu Fico s tým, že štandardné médiá rezignovali na základnú povinnosť informovať.

Médiám vyčítal informovanie o kauze Gorila, aj kauzu únosu Vietnamca. Ďalšia lož médií sa podľa Fica týka vraždy dvoch mladých ľudí. Týmto tlakom sa médiá podľa Fica snažia zastrašiť Smer. Fico avizoval, že sa treba vrátiť k právu na odpoveď verejných činiteľov. Novým opatrením by malo byť aj to, že vydavateľ bude musieť niesť zodpovednosť za diskusie pod článkami. „Nemôžu byť anonymné,“ dodal.