RTVS zverejnila dokument o Ficovi, točili aj skrytou kamerou: Urobil som maximum pre Slovensko

BRATISLAVA – Dlhoočakávaný dokument z cyklu Expremiéri o Robertovi Ficovi mal včera premiéru na RTVS. Fico bol podľa autorky Lucie Kašovej vystavený dvom kamerám. O jednej vedel, o druhej nie. Rozprával o svojich ideáloch, názoroch a o tom, ako by Slovensko podľa neho fungovalo lepšie. Jeho najväčším vzorom je Alexander Dubček a keby mohol nad zákon by postavil radu múdrych. O politike sa s ním tvorcovia nebavili. Od Fica dostali zákaz.

Známy úškľabok a Ficova demisia. „Ja neodchádzam, buď kľudný, pán prezident.“ To boli závery na úvod. Robert Fico zakázal tvorcom podľa slov autorky dokumentu Lucie Kašovej, aby sa s ním bavili o politike. Preto sa snažila ukázať Fica s ľudskou tvárou. Počas nakrúcania však nechala zapnuté dve kamery. O jednej Fico vedel, o druhej nie. Dokument je rozdelený do niekoľkých častí.

Fico s ľudskou tvárou?

Ficovým vzorom je Alexander Dubček. Podľa jeho slov sa stále hlásil k tomu istému. „Nebol človek ktorý by urobil salto mortale v politike, že by sa zrazu otočil a bol pravičiar. Ja doteraz nechápem, kde sme nabrali toľkých pravičiarov,“ povedal. „Došiel s geniálnou myšlienkou socializmu s ľudskou tvárou. Dnes sa to hodí ešte viac, ako vtedy. Teraz treba hovoriť o kapitalizme, lebo máme kapitalizmus,“ povedal s tým, že aj kapitalizmus potrebuje ľudskú tvár.

Podobnosť s Dubčekom vidí Fico vo veľmi silnom sociálnom cítení. „Ja sa snažím vo svojej politickej činnosti dávať takú ľudskú tvár,“ uviedol. Pokiaľ by pokračovalo uvoľnenie napätia po roku 1968, vládnuca strana by si zachovala významnú moc, tvrdí Fico. „Snažila by sa mať pod kontrolou médiá, armádu, bezpečnosť, tajné služby,“ povedal s tým, že by bolo v takom prípade Slovensko ďalej ako Rakúsko.

Credo Roberto experto

„Verte skúsenému Robertovi,“ citoval Karola Roberta z Anjou Fico. Na to, či mu ľudia s takýmto krédom veria, odpovedal jednoznačne. „Myslím, že desať rokov pôsobenia v najvyššej exekutívnej pozícii hovorí samo za seba,“ odpovedal. Podľa jeho slov je jeho najvýraznejším úspechom v jeho kariére Bratislavský hrad. „Som naňho hrdý. Dnes je dominantou Slovenska.“

Fico mal napísať na tabuľu 5 vecí, ktoré sa naučil v škole. Napísal päť slov, ktorými sa riadil a bude riadiť.

Keby som neodstúpil, boli by predčasné voľby

Politika aj ľudský život má svoje hranice. „V politike som strašne dlho, ja si to uvedomujem. Ja som absolútne spokojný s tým, čo som dosiahol, pretože som dosiahol maximum. Nikto zatiaľ tak dlho premiérom nebol.“ To, že odstúpil, neľutuje. „Nie prečo. Boli by voľby predčasné. To by nikomu nepomohlo.“ Kašová mu oponovala, že Smer by aj tak vyhral vo voľbách.

„No to nie je také jednoznačné, ale otázka je, či by sme zostavili vládu. Takto sme udržali vládu. To je napodstatnejšia vec.“ Pre Fica to nebolo ťažké rozhodnutie, rozhodol sa za päť minút. Autorku previedol aj po Úrade vlády SR. Z Putina podľa neho robia úplne zbytočne všetci nepriateľa. Kašovú zaviedol aj do miestnosti, kde sa robia tlačovky. „Túto miestnosť som nemal veľmi rád. Kvôli novinárom.“

Tvorcovia natáčali Fica aj počas jeho ranného behu, cvičenia a plávania. Práve tam im oznámil, že je pod tlakom. „Som dnes trochu pod časovým tlakom, lebo okolo tej blbosti s tým Vietnamcom sa niečo deje,“ ďalej tému nerozvíjal. Otázky o jeho zdravotnom stave komentoval jednoznačne. „Videli ste dneska ráno.“ Pokiaľ je žije človek aktívny život a je predmetom verejného záujmu, mal by sa podľa Fica držať hesla. „Po prvé, nebyť osobný. Po druhé, platí, že kým vás ohovárajú a robia vám zle, tak žijete, keď vás začnú ľutovať, tak je s vami veľmi zle.“

Rady múdrych by mali stáť nad zákonom

Fico nečaká zásadné zmeny. Podľa neho sa ľuďom nezmenia povahové vlastnosti, ani dobré, ani tie zlé. „Veľa ľudí je zlých, zloba v nás zostane a možno sa bude rozvíjať. Nie som naivný idealista, ktorý je presvedčený, že vždy zvíťazí dobro a láska. Takto to v živote nefunguje,“ uviedol a dodal, že nad všetkým by mali stáť rady múdrych.

„Mohli nasledovať krajiny, ktoré majú špeciálne orgány, ktoré stoja nad všetkými, rady múdrych, ktoré sa neriadia tým, čo je napísané v zákone, ale tým, čo považujú ľudsky za spravodlivé a nespravodlivé. Veľakrát príde zákonný rozsudok, ktorý je nespravodlivý, ale je zákonný, lebo paragraf to tak povedal, vtedy by nad tým mohla stáť rada múdrych, ale naozaj múdrych,“ vysvetlil.

Nevýrazný spolužiak

Ficov príbeh sa začal v jeho rodných Topoľanoch. Navštívili gymnázium, kde študoval. Podľa jeho slov sa od spolužiakov nijako neodlišoval. „Sedel som vzadu, nebol som žiadny prirodzený líder, nemám rád konflikty, do konfliktov sa dostávam vďaka svojej práci. Pozitívne som závidel lotrom v triede, lebo tí mali vždy najkrajšie dievčatá,“ povedal Fico. S tým, čo v živote dosiahol je spokojný.

Pre deti je podľa neho najdôležitejšia elementárna disciplína. „Načas chodiť, zdraviť sa, normálne sa správať. Samozrejme, že každý potrebuje lásku, ale dnes mnohé detí ani kotrmelec nevedia urobiť,“ vysvetľuje Fico. Postupne sa presunuli na Topoľčiansky hrad. Fico uviedol, že by bolo zaujímavé vidieť stredovek. „Od mnohých som počul, že niet horšieho spravovania vecí ako demokracia, ale nič lepšie sme nevymysleli. Vzdelanie a dobrá príprava,“ odpovedal na otázku o dôležitých vlastnostiach vládcu v stredoveku.