Šéf OBSE by bol rád, keby bol Lajčák pri budúcoročnom predsedníctve SR v tejto organizácii

Ako ďalej povedal pre médiá po stretnutí s predsedom vlády Petrom Pellegrinim, potešilo ho, že podľa premiéra je naše predsedníctvo OBSE prioritou. "Vysvetlil som premiérovi, že OBSE momentálne čelí závažným výzvam," zdôraznil a spomenul napríklad rastúce názorové rozdiely medzi východom a západom alebo krízu na Ukrajine. "Čo teraz potrebujeme, to je oddaný, skúsený a rešpektovaný líder," povedal. Podľa Gremingera by to mal byť práve Lajčák, kto sa takejto úlohy zhostí. "Potrebujeme niekoho jeho kalibru, kto je rešpektovaný v celom regióne," povedal s tým, že Lajčák je na túto úlohu najlepšie pripravený. Keby sa nemohol ujať tejto funkcie, podľa Gremingera by to bola premrhaná príležitosť. "Som si istý, že pokiaľ sa mu predložia správne argumenty, zmení rozhodnutie," dodal.

Minister zahraničia Miroslav Lajčák oznámil vo štvrtok podanie demisie. Dôvodom je nesúhlas časti koalície z migračným paktom OSN, na príprave ktorého sa podieľal. Lajčák dnes ešte rokuje s premiérom Pellegrinim, ktorý sa ho podľa vlastných slov pokúša presvedčiť, aby zostal vo funkcii. V utorok ho má prijať prezident Andrej Kiska.