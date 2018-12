Opozičné OĽaNO vyzýva Pellegriniho, aby odvolal Gajdoša a upratal na obrane

"SNS robí na ministerstve obrany (MO) najväčšie nákupy zbraní v histórii samostatného Slovenska. Náklady na nové stíhačky majú byť 1,6 miliardy eur, čo je viac, ako je ročný rozpočet ministerstva zdravotníctva. Ďalšie stovky miliónov eur plánuje ministerstvo minúť na nákup obrnených transportérov. Pri takýchto obrovských výdavkoch je dôležité, aby boli nákupy perfektne pripravené a pod verejnou kontrolou," tvrdí poslankyňa. Podľa jej slov každý pracujúci človek zaplatí len na tieto dva nákupy zbraní zo svojich daní okolo 800 eur.

"Je neprijateľné, aby vládna koalícia robila obrovské nákupy zbraní v úplnom chaose a aby premiér v nedeľu (2.12.) odkazoval v televízii ministrovi, že v piatok (30.11.) podpísané dokumenty k stíhačkám môže rovno skartovať," myslí si.

Odborník na obranu a spolupracovník OĽaNO Jaroslav Naď zdôraznil, že obrnené transportéry boli vybrané bez súťaže, netransparentne, tajne, pričom oklamaná nebola len verejnosť, ale aj samotná vláda. "Keď minister obrany Gajdoš predkladal na vládu 17. mája 2017 možnosti, ako obstarávať bojové obrnené vozidlá, už vtedy mal na svojom stole niekoľko mesiacov predtým dohadované memorandum o spolupráci s Fínskom, ktoré na druhý deň aj podpísal v Bruseli a ktoré jasne smerovalo k nákupu vozidiel Patria. Minister klamal vláde na čele s premiérom priamo do očí," vyhlásil Naď.

Zároveň kritizoval aj plánované predĺženie abonentskej dohody na údržbu ruských lietadiel MiG-29. "Od začiatku je zrejmé, že SNS išlo len o predĺženie tejto dohody s Ruskom. Tridsať až 50 miliónov ročne budeme platiť Rusku za to, že nám tých pár Migov udrží letuschopných," povedal.

Rezort obrany v 13. novembra oznámil, že chce pokračovať v prevádzke lietadiel MiG-29 až do dodania stíhacích lietadiel F-16. Tento záver podľa ministerstva vyplynul z podrobnej analýzy alternatív ochrany vzdušného priestoru Slovenska, ktorý predloží na rokovanie vlády. Podľa rezortu sa identifikovali dve možné alternatívy ochrany vzdušného priestoru. Prvou bola spolupráca s členskými krajinami NATO, ktorá by však znamenala dočasnú stratu tejto spôsobilosti. Druhou pokračovanie v prevádzke lietadiel MiG-29, a to buď spoluprácou s Poľskou republikou, alebo so spoločnosťou RSK MiG.