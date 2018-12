VIDEO Deň D sa nekonal, Pellegrini tlačí na Kisku: Prezident chce viac času, Lajčáka opäť neodvolal

Vláda na dnešnom rokovaní schválila uznesenie parlamentu k paktu OSN s pripomienkou. Namiesto ministra zahraničných vecí má názor Slovenska tlmočiť premiér, na stretnutie nikto poverený vládou nevycestuje. Pellegrini povedal, že pošle do Marrákeša list.

Kiska o Lajčákovej demisii stále nerozhodol

Krátko pred pol jednou prijal prezident Andrej Kiska premiéra Pellegriniho a ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka. „Slovensko sa malo osobne zúčastniť rokovania v Marrákeši. Je mi ľúto, že vláda takto rozhodla,“ povedal s tým, že naďalej si myslí, že ministerstvo zahraničia by mal riadiť diplomat svetového formátu ako je Lajčák. Šéf rezortu teda dnes preberie predsedníctvo OBSE v Miláne.

Zdroj: Topky/Maarty

„Rozhodol som sa, že svoje rozhodnutie ohľadom demisie ministra Lajčáka si ešte premyslím. Nechám priestor, aby pán premiér a minister zahraničia spolu rokovali ďalej. Ja si beriem v rámci nových skutočností ešte čas,“ dodal Kiska.

Zdroj: Topky/Maarty

„Pána prezidenta som uistil, že dnešné rozhodnutie vlády nebolo o ministrovi Lajčákovi. Bolo to o kompakte o migrácii. Z môjho pohľadu vláda nevyslovila nedôveru Lajčákovi,“ povedal Pellegrini, ktorý opäť požiadal Kisku, aby zvážil Lajčákovu demisiu.

Zdroj: Topky/Maarty

Už nie je kedy predložiť návrh o účasti v Marrakéši

„Najbližšie rokovanie vlády sa uskutoční až po Marrákeši, to znamená, že už nemáme kedy na rokovanie vlády predložiť návrh delegácie a účasti Slovenskej republiky v Marrákeši,“ uviedol po rokovaní vlády Pellegrini s tým, že vláda teda neschválila nikomu účasť. „Táto vec je pre nás vybavená,“ dodal a povedal, že požiadal ministerstvo zahraničných vecí, aby pripravilo diplomatickú poštu. Ešte tento týždeň chce podpísať list.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Ministri veria, že Lajčák ostane vo vláde

Ministri pred rokovaním vlády uviedli, že dúfajú, že Lajčák ostane vo vláde ako ministrom zahraničných vecí. Uviedol to aj podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard RašiČo pre to chce kabinet urobiť pred jeho rokovaním, nepovedal. „Verím, že pán Lajčák zostane na svojom mieste,“ poznamenal pred rokovaním vlády vicepremiér Raši.

Minister životného prostredia László Sólymos zopakoval, že Lajčákov odchod by bol zlý signál. „Dúfam, že neodíde, že sa vieme nejako dohodnúť,“ podotkol Sólymos. Koalícia podľa neho prípadný Lajčákov odchod prekoná. „Ale je to otázka budúcnosti,“ povedal. Šéf envirorezortu dodal, že Most-Híd chce na rokovaní vlády presadzovať účasť Slovenska na konferencii v Marrákeši. „Mali by sme tam ísť,“ uviedol Sólymos, ktorý ale nevie, či vládu presvedčia. „Ideme to skúsiť,“ doplnil.

František Ružička Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná zopakovala stanovisko SNS. Národniari trvajú na odmietnutí Globálneho paktu OSN o migrácii a neúčasti Slovenska na rokovaní v Marrákeši. „Stanovisko SNS poznáte, dokument, ktorý by sa mal prerokovať v Marrákeši, je politicky záväzný,“ doplnila a priznala, že ak Lajčák z vlády odíde, bude jej chýbať.

Lajčákova demisia

Lajčák rozhodnutie podať demisiu oznámil vo štvrtok (29. 11.) večer v nadväznosti na prijatie parlamentného uznesenia z dielne SNS a Smeru-SD, podľa ktorého má vláda odmietnuť Globálny pakt OSN o migrácii a vykonať príslušné opatrenia spojené so stiahnutím SR z procesu prijímania dokumentu na stretnutí vlád a vysokých predstaviteľov v Maroku.

Šéf slovenskej diplomacie presadzoval účasť Slovenska na rokovaní v Marrákeši, tvrdil, že Slovensko tam má povedať svoj postoj k paktu. SNS je tvrdo proti, premiér Peter Pellegrini vyhlásil, že Slovensko pakt odmieta a do Marrákeša nikto nepôjde. Pellegrini tiež uviedol, že nesúhlasí s Lajčákovou demisiou a požiadal prezidenta Andreja Kisku, aby ju neprijal. Hlava štátu si myslí, že do Marrákeša by Slovensko ísť malo, o Lajčákovej demisii ešte Kiska nerozhodol. Svoje rozhodnutie povie po dnešnom stretnutí s Pellegrinim a Lajčákom.