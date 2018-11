Kiska prirovnáva konferenciu v Marrákeši k summitu EÚ: Mali by sme tam mať zástupcu, tvrdí

BRATISLAVA - Prezident SR Andrej Kiska je presvedčený, že Slovensko by na konferencii v Marrákeši malo mať zástupcu, ktorý bude tlmočiť názor parlamentu a vlády. Uviedol to jeho hovorca Roman Krpelan. "Tak ako sa to deje na každom významnom medzinárodnom podujatí, ako sú napríklad samit NATO alebo samit Európskej únie," dodal.

Prezident je tiež podľa Krpelanových slov znepokojený vládnou krízou v súvislosti s demisiou ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) pre zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska.

Lajčák sa rozhodol vzdať postu šéfa slovenskej diplomacie po prijatí parlamentného uznesenia o Globálnom pakte OSN o migrácii. Vláda SR má podľa neho k paktu zaujať nesúhlasné stanovisko. Má tiež vykonať príslušné opatrenia spojené so stiahnutím SR z procesu prijímania dokumentu na stretnutí vlád a vysokých predstaviteľov, ktoré sa má uskutočniť v Maroku 10. a 11. decembra. Uznesenie z dielne SNS a Smeru-SD poslanci vo štvrtok (29.11.) schválili 90 hlasmi.

V uznesení sa nepíše, že by sa slovenský zástupca nemal na konferencii v Marrákeši zúčastniť. Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) sa však podľa svojich slov spolieha sa na to, že premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) dodrží slovo a za Slovensko do Marrákeša nikto nepôjde. To, že sa na konferencii slovenský zástupca nezúčastní, Pellegrini potvrdil aj na piatkovej tlačovej konferencii.