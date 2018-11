MIMORIADNA SPRÁVA Minister Lajčák podal demisiu

"Detaily k tomuto kroku zverejníme po jeho rozhovore s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim a prezidentom SR Andrejom Kiskom," dodal hovorca. Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) zatiaľ informáciu komentovať nechce. "Predseda vlády sa vyjadrí potom, ako mu bude tento návrh na demisiu doručený," informovala premiérova hovorkyňa Patrícia Macíková.

Spor o migračný pakt spustil ešte minulý týždeň Robert Fico, ktorý ho odmietol vo videu na Facebooku. Ešte predtým rovnaký názor vyslovilo SNS. Následne minister Lajčák oznámil, že ak Národná rada SR neodporučí odcestovať na decembrovú migračnú konferenciu do marockého Marrákešu, šéf slovenskej diplomacie podá demisiu. Potvrdil to vo vysielaní Rádia Expres, v ktorom zároveň vyzval politické strany, aby tlmili vášne sprevádzajúce tému migrácie.

Pre Globálny pakt OSN o migrácii sa Lajčák dostal do konfliktu s opozíciou, koaličnou SNS, ale aj s predstaviteľmi Smeru-SD. Kľúčový pre neho bude postoj parlamentu, kde chce SNS presadiť, aby slovenský zástupca nešiel na decembrovú migračnú konferenciu do Marrákešu. Lajčák to považuje za chybu. "Ak máme otázky a problémy, musíme ich ísť riešiť za rokovací stôl. Tu je situácia, keď mne posielajú odkazy, aby sme, naopak, sedeli za pecou. Takto sa ešte žiadny problém nevyriešil, ak sa zamkneme zvnútra a budeme sa tváriť, že problém neexistuje," povedal Lajčák.

Fico tento týždeň neodpovedal na otázky, či má ambíciu stať sa po prípadnom Lajčákovom odchode. Špekuluje sa, že by ho mal nahradiť práve bývalý premiér. Okrem Fica sa spomína aj Ľubomír Blaha, ktorý je šéfom zahraničného výboru.

"Sme vlastenci. Garantujeme, že do Marrákeša nikto nepôjde, ak by to malo znamenať vyjadrenie podpory globálnemu paktu. Ja som presvedčený, že tam nesmie ísť žiaden slovenský diplomat. Je to najčistejšie riešenie," vyhlásil počas rozpravy v parlamente Blaha.

Prezident sa k demisii vyjadrí, až keď ju bude mať​

Prezident SR Andrej Kiska nebude v tomto momente komentovať rozhodnutie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) podať demisiu. "Prezident nedostal zatiaľ žiadnu demisiu člena vlády. Keď sa tak stane, bude sa ňou zaoberať," uviedol prezidentov hovorca Roman Krpelan. V rovnakom duchu sa vyjadril aj premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD).

Premiér by nemal prijať ministrovu demisiu

Ak minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD) skutočne podá demisiu, premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) by ju nemal prijať. Želá si to podpredseda Smeru-SD a exminister vnútra Robert Kaliňák.

"Mal by sa s ním o tom porozprávať. Osobne si myslím, že parlamentné uznesenie ku Globálnemu paktu OSN o migrácii nenapĺňalo tie kritéria na jeho odchod z funkcie. Situácia sa vyeskalovala zbytočne," uviedol Kaliňák, podľa ktorého Lajčák má svoje miesto na ministerstve zahraničných vecí a malo by to tak aj ostať.

Kaliňák odmieta, že by Smer-SD svojím odmietavým postojom ku globálnemu paktu Lajčáka z funkcie vyštval. "Od roku 2015 máme jeden a ten istý postoj k migrácii, nič nie je vypočítateľnejšie v Smere-SD ako toto. Bolo to predvídateľné," odkázal. O prípadnom nástupcovi Lajčáka špekulovať nechcel. "Neviem, že by som sa niekedy venoval odpovediam na hypotetické otázky," dodal Kaliňák.

Väzba Lajčáka na Globálny pakt OSN bola silná​

Prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška (SNS) rešpektuje rozhodnutie ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nom. Smeru-SD) podať demisiu. Podľa jeho slov treba Lajčákovi za jeho prácu poďakovať.

"Rešpektujem, že jeho väzba na Globálny pakt OSN o migrácii je tak silná, že rozhodnutie NR SR vníma ako vyslovenie pochybnosti o jeho práci na tomto dokumente. Na druhej strane si uvedomujem, že treba vnímať politické prostredie tak, ako je. Nemôže sa robiť legislatíva v rozpore so záujmami občanov," uviedol Paška.

Podľa jeho slov nie je medzi ľuďmi dôvera v tento dokument OSN, v jeho bezpečnosť a v to, že bude garantovať pokojnú budúcnosť. "Politická scéna potom nemá právo ho prijímať," odkázal. Paška pripúšťa, že Lajčákov odchod je istou ujmou pre Slovensko. "Verím, že ak sa aj zrieka funkcie ministra, to neznamená, že nezostane pôsobiť v oblasti diplomacie, či už európskej alebo slovenskej," dodal.

Jeho odchod by bol veľkou stratou​

Odchod ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nom. Smeru-SD) z funkcie by bol v čase, keď padol politický konsenzus na zahraničnej politike, veľkou stratou. Uviedla to predsedníčka Zahraničného výboru NR SR Katarína Cséfalvayová (Most-Híd). Verí, že premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) Lajčákovu demisiu neprijme. Slovenského šéfa diplomacie totiž považuje za politika s jasným a jednoznačným euroatlantickým ukotvením.

Dodržal slovo

K demisii Miroslava Lajčáka sa vyjadrila aj Lucia Nicholsonová: "Miroslav Lajčák svoje slovo dodržal. Jeho demisiu prezident neprijme, podľa mňa," uviedla na sociálnej sieti.​

Minister koná nepochopiteľne a nezodpovedne​

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD) sa správa nepochopiteľne. Uviedol to predseda SaS Richard Sulík v reakcii na Lajčákovu demisiu. "Neopustil vládu, keď sa bohapusto kradlo, keď zomrel novinár a jeho snúbenica, keď Robert Fico mal po svojom boku Máriu Troškovú a vzal ju na hanbu sveta ku kancelárke Merkelovej, ani keď Fico brojil proti migrantom, šíriac po krajine poplašné správy," povedal Sulík s tým, že Lajčák odchádza až v čase, keď sa Slovensko nepripojí ku Globálnemu paktu OSN o migrácii.

V Lajčákovom postoji vidí Sulík farizejstvo a špekuláciu. Lajčákovi vyčíta, že "necháva slovenskú zahraničnú politiku napospas SNS a Ficovi". To SaS podľa Sulíka považuje za nezodpovedné.​

Lajčák bol príliš striktný, nenechal si zadné vrátka​

Žiadne osobné postoje, aj keď majú racionálne dôvody, nikdy nemôžu stáť nad bezpečnosťou krajiny. Novinárom to povedal podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár v reakcii na zámer ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nom. Smeru-SD) podať kvôli Globálnemu paktu OSN o migrácii demisiu.

"Smer-SD vždy hájil svojho ministra, ak nebol celkom spravodlivo hodnotený. Tu vnímam, že skôr minister Lajčák postavil svoj názor príliš striktne bez toho, aby si nechal otvorené zadné vrátka," uviedol Blanár, podľa ktorého by mal Lajčák zobrať do úvahy, že migračný pakt odmietla ústavná väčšina poslancov.

Blanár však Lajčákovo rozhodnutie rešpektuje, aj keď mu je to ľúto. "Myslím si, že v pozícii ministra urobil kus dobrej práce pre Slovensko a pre vládu. Avšak uznesenie, ktoré bolo prijaté v NR SR o odmietnutí migračného paktu, bolo prijaté ústavnou väčšinou. To hovorí samo za seba," dodal.

Minister dokázal, že má chrbticu, Smer-SD sa za neho nemohol postaviť​

Rozhodnutie ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nom. Smeru-SD) podať pre odmietavý postoj parlamentu ku Globálnemu paktu OSN o migrácii demisiu, je správne. Novinárom to povedal líder Sme rodina Boris Kollár.

"Toto rozhodnutie ma ubezpečilo v tom, že ten chlap má aspoň chrbticu," uviedol Kollár. Podľa jeho slov Lajčák musel vedieť, ako sa Smer-SD stavia k migrácii už od roku 2015. "Smer-SD sa za neho nemal ako postaviť," uznal Kollár.​

Most-Híd dúfa, že Lajčákova demisia nie je definitívna a nemenná​

Vládny Most-Híd dúfa, že rozhodnutie ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nom. Smeru-SD) odísť z funkcie nie je definitívne a nemenné. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára. Lajčákov odchod by v súčasnosti podľa strany nebol najlepším signálom do zahraničia a bola by to strata aj pre Slovensko. Most-Híd dúfa, že existuje racionálny priestor pre rokovanie ministra Lajčáka a premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD).

"Odchod ministra s jednoznačným euroatlantickým ukotvením a proeurópskymi postojmi z postu šéfa ministerstva zahraničných vecí v čase stanného práva za hranicami Slovenska by nebol najlepším signálom smerom do zahraničia, bola by to strata aj pre samotné Slovensko," uviedol predseda Mosta-Híd Béla Bugár.

Predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák aj poslanec Peter Antal ľutujú Lajčákovo rozhodnutie. "Považovali sme ho za dobrého ministra zahraničných vecí," povedal Antal. Nevedia, kto by mohol Lajčáka nahradiť. "Pre nás je dôležité, aby sa nezmenilo smerovanie zahraničnej politiky Slovenska," zdôraznil Bastrnák, ktorý dúfa, že Lajčákova demisia nie je definitívna.​