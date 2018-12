Čistá kariéra diplomata, prezident Lajčák a Ficove ambície: Boj o moc v Smere vrcholí

Miroslav Lajčák avizoval svoju možnú demisiu už niekoľkodní pred hlasovaním parlamentu. Poslanci nakoniec prijali uznesenie z dielne SNS a pakt odmietli. V piatok svoje slovo dodržal a podal demisiu do rúk prezidenta. Napriek tomu, že viacero politikov považovalo jeho odchod za zbytočný. Lajčáka čaká stretnutie s Pellegrinim, cez víkend spolu telefonovali. „Telefonovali sme spolu a v pondelok budeme mať oficiálne stretnutie. Dúfam, že pán Lajčák svoju demisiu prehodnotí, pretože pred Slovenskom stoja ďalšie výzvy. Budeme predsedať napríklad významným inštitúciám a toto sú dôvody na to, aby pán minister povýšil záujmy krajiny, nad svoje vlastné,“ doplnil Pellegrini.

Lajčák mal okrem toho jedinú podmienku, aby sa nejakou formou Slovensko zúčastnilo decembrového stretnutia v Marrákeši. Pellegrini to však nekoľkokrát vyvrátil a potvrdil, že Slovensko sa ho takmer na sto percent nezúčastní. Lajčáka však chcel cez víkend aj tak presviedčať, aby svoju demisiu stiahol. Je minister zahraničia muž na svojom mieste alebo sa nechal strhnúť vo víre koaličných hier?

1. Lajčák si chce zachovať tvár

Niet pochýb o tom, že Miroslav Lajčák patrí v rámci svojej kariéry k diplomatickej špičke, čo koniec koncov potvrdil v piatok aj premiér Peter Pellegrini. Ministrom zahraničných vecí je od roku 2012. V rámci zahraničných vzťahov má vo svete dobré meno a proeurópske hodnoty a záujmy sú pre neho dôležité. Predsedal Valnému zhromaždeniu a s jeho menom sa okremkauzy pochybných zákaziek pre agentúru Evka na rezorte zahraničných vecí nespája žiadny iný škandál.

V poslednom čase sa však nielen v koalícii ale aj v najsilnejšej strane Smer odohrávajú vnútropolitické boje. Po vražde Jána Kuciaka a jeho partnerky odstúpila z postu ministerky spravodlivosti Lucia Žitňanská a neskôr vystúpila aj zo strany Most. Dlhodobý problém so stranou mal aj exminister kultúry Marek Maďarič, ktorý postupoval rovnako ako Žitňanská. Maďarič mal okrem iného problém so samotnými hodnotami, ktoré sa v Smere začali presadzovať napriek tomu, že bol niekdajšou dvojkou.

Zdá sa, že Miroslav Lajčák si chce aj naďalej zachovať dobré meno, preto sa rozhodol dodržať slovo a podal demisiu. Okrem toho mal pred hlasovaním spor aj s Robertom Ficom. V minulosti sa spomínal aj jeho možný odchod zo strany, ak by sa do parlamentu vrátil ako poslanec. Zdá sa, že zrejme pôjde o ďalšieho človeka, ktorý nechce byť viac so Smerom nijako spájaný. „Hrajú svoje hry a mňa tieto hry iritujú, lebo ma stavajú do polohy nesvojprávneho človeka,“ uviedol Lajčák.

Podľa politológa Radoslava Štefančíka by pre Lajčáka nebolo dobré, ak by od svojho rozhodnutia cúvol. „Minister by pôsobil ako mimoriadne nerozhodný a neschopný človek. A to aj v situácii, ak do Marakéša pôjde niekto iný. Jedine, že by do Marakéša pocestoval sám prezident. Na druhej strane ale nevidím dôvod, prečo by Andrej Kiska mal pomáhať vyriešiť konflikt v rámci vládnej koalície,“ uviedol pre Topky politológ. „Naopak, teraz je v dobej pozícii, lebo z tohto konfliktu vyjde síce ako porazený, ale s čistým štítom. Je dobré, že pán Lajčak nezohol pred Robertom Ficom chrbát a stál si za svojim rozhodnutím.“ Podľa Pellegriniho je však niekedy národný záujem nadradený osobnej integrite. Niektorí politici však zastávajú iný názor. Vládna koalícia pomaly a isto stráca pohodlnú väčšinu v parlamente.

2. Divadlo okolo prezidentských volieb

O Miroslavovi Lajčákovi sa dlhodobo hovorí ako o najvhodnejšom kandidátovi Smeru na post prezidenta. Lajčák to však dlhodobo odmieta a napriek tomu, že v prieskume sa umiestnil na prvom mieste, rozhodnutie nezmení. Nie je však vylúčené, že aj tento scenár má byť len predohrou k prezidentským voľbám.

V prípade, že Lajčákova demisia bude oficiálna, jeho obraz u ľudí by stúpol a už tak vysoké preferencie by ako možnému prezidentskému kandidátovi zrejme ešte viac stúpli. V Smere sa už dlhšie hovorí o tom, že nakoniec vyberú práve Lajčáka. Pellegrini však uviedol, že strana ešte nemá konkrétne meno a aj keď Lajčáka podpora od ľudí potešila, stále zastáva odmietavé stanovisko. Ako človek, ktorý sa postavil smeráckym špičkám by však mohol mať u voličov veľkú šancu.

Podľa Štefančíka by však Lajčák vyhral voľby v prípade, ak by sa nedostal do konfliktu so stranou. „Fico ho však obetoval, lebo sa bojí hystérie obyvateľov Slovenska, ktorú sám pomáhal vyvolať. Lajčák v pozícii nezávislého kandidáta by nebol dostatočne uveriteľný a navyše by to vyvolalo podozrenie, že celé jeho odstúpenie bolo dopredu dohodnuté divadlo,“ povedal politológ s tým, že na tomto konflikte je viditeľné, že ľudí trápi imaginárna hrozba z migrácie viac, než korupcia či vražda dvoch mladých ľudí. „Myslím, že (Lajčák, pozn. red.) bude pokračovať vo svojej diplomatickej kariére v pohodlí medzinárodných inštitúcií, bez zbytočných politických intríg a prízemného ľavicového populizmu.“

3. Vnútropolitický boj

Nie je tajomstvom, že v Smere už niekoľko mesiacov prebieha stranícky súboj. Najprv to bol spor strany s Marekom Maďaričom a teraz sa Robert Fico otvorene vyhranil proti názoru Miroslava Lajčáka. Podľa medializovaných informácií má byť nástupcom Miroslava Lajčáka práve šéf Smeru Robert Fico. Expremiér túto informáciu nevyvrátil ani nepoprel. Uviedol len, že chce, aby Lajčák na tomto poste zostal. Fico bol dlhé roky zvyknutý šéfovať vláde, zrejme mu

Zaujímavé je, že na rezort zahraničia odišla po dlhých rokoch aj bývalá Ficova hovorkyňa Beatrice Szabóová. Podľa Štefančíka by však Fico nebol dobrou voľbou na post šéfa rezortu zahraničia. „Rovnako to nemôže byť Robert Fico. V zahraničí (ak nepočítam to, na východ od Slovenskej republiky) má mimoriadne zlé meno a netreba ani zabúdať na tie masy ľudí, ktorí pred niekoľkými mesiacmi požadovali jeho odstúpenie. Ministri zahraničných vecí tu boli vždy na to, aby žehlili Ficove prehrešky, nový minister predsa nemôže byť ten, kto problémy vytvára. Ak by bol ministrom zahraničných vecí Robert Fico, bola by to pre Slovenskú republiku veľká tragédia,“ uviedol.

„Premiér Pellegrini však už vyhlásil, že tento post by mal zastávať skúsený a v zahraničí uznávaný diplomat. Otázne ale bude, kto nastúpi na loď, ktorá sa potápa,“ dodal Štefančík. Podľa informácií zdrojov z vnútra strany je všetko dôsledkom vrcholenia straníckeho boja medzi Petrom Pellegrinim a Robertom Ficom. Pellegrini odmieta možnosť predčasných volieb, čím by sa skrátil jeho mandát a ľuďom by len ukázal, že zlyhal. Lajčák je vhodným nástrojom na to, aby dal jasne najavo, kto v strane velí. Pokiaľ Lajčák neuhne, Pellegrini však nebude mať na výber.

Lajčák by mal na demisii trvať

Podľa politológa budú Pellegriniho argumenty, ktorými sa bude snažiť Lajčáka presvedčiť v dvoch rovinách. „V oficiálnej a zákulisnej. V oficiálnej rovine sa bude snažiť nájsť spôsob, ako z tejto prekérnej situácie vyjsť s čistým štítom. Pre Lajčáka to však bude len vtedy, ak by do Marakéša predsa len išiel. V tej zákulisnej sa ho bude snažiť prehovoriť, pretože nechce vo vláde Roberta Fica, prípadne nejakého jemu blízkeho politického nominanta,“ povedal.

Štefančík dodal, že stiahnutie demisie je jednou z možností, no potom by Lajčák nevyzeral ako rovný a priamy chlap či ako zodpovedný politik. „Možno by ešte vystali otázky, čím sa nechal kúpiť. Pre ministra zahraničných vecí a jeho renomé, ale v prvom rade určite pre jeho budúcu diplomatickú kariéru v nejakej dôležitej medzinárodnej organizácii, bude najlepším riešením, ak bude na demisii trvať. Získa si tak v zahraničí meno človeka, ktorý neobetoval prízemné záujmy ľavicových populistov pred vyšším záujmom OSN, ktorú ešte nedávno sám reprezentoval na veľmi dôležitom poste,“ myslí si politológ.

Od komunistu po špičkového diplomata

Lajčák si vždy pestoval imidž transparentného diplomata, ktorý sa nemieša do straníckej politiky a všetku energiu venuje zahranično-politickej agende. Vyštudoval Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov a Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Tiež je absolventom Európskeho centra pre bezpečnostné štúdie G. Marshalla v nemeckom Garmisch-Partenkirchene. V roku 1988 nastúpil na federálne Ministerstvo zahraničných vecí Československa v Prahe a kariéru diplomata začal v roku 1991 na Veľvyslanectve ČSFR v Moskve, od 1. januára 1993 na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Moskve.

Neskôr bol riaditeľom kabinetu ministra zahraničných vecí a riaditeľom kabinetu predsedu vlády SR. Jeho diplomatická kariéra pokračovala v Japonsku, kde bol mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR. Pôsobil aj ako výkonný asistent osobitného vyslanca generálneho tajomníka OSN pre Balkán Eduarda Kukana, mimoriadny veľvyslanec SR v Belehrade. Bol generálnym riaditeľom pre politické záležitosti ministerstva zahraničných vecí.

Po tom, ako v januári 2009 minister zahraničných vecí Ján Kubiš odišiel do Ženevy na post výkonného tajomníka Európskej hospodárskej komisie OSN sa stal Miroslav Lajčák šéfom rezortu diplomacie v prvej vláde Roberta Fica. V tejto funkcii pôsobil do júla 2010. Po predčasných parlamentných voľbách v roku 2012 sa stal podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí, kde pôsobí dodnes. Vo voľbách do NR SR v marci 2016 bol Miroslav Lajčák zvolený za poslanca za stranu Smer-SD. Koncom mája 2017 aklamáciou zvolený za predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN. Miroslav Lajčák hovorí po anglicky, rusky, nemecky, jazykmi slovanských krajín Balkánu, bulharsky a francúzsky.