Na odstúpenie ministra Lajčáka nie je absolútne dôvod, tvrdí Kaliňák

"Úvahám o rezignácii ministra zahraničných vecí v súvislosti s marrákešským dohovorom nerozumiem. Na odstúpenie ministra Lajčáka nie je absolútne dôvod," odkázal Kaliňák. To, ako to napokon s Lajčákom bude, by mohlo byť jasnejšie po hlasovaní o spomínanom pakte, ktoré bude vo štvrtok predpoludním. Ministrovi sa nepáči fakt, že najmä SNS trvá na tom, aby na decembrové rokovanie do Maroka nikto zo Slovenska nešiel. Národniari sú totiž presvedčení, že svojou účasťou sa automaticky prikloníme k podpore paktu. Podľa Lajčáka je však nezmysel vyháňať diplomatov od rokovacieho stola. "V Marrákeši sa bude dva dni diskutovať o všetkých aspektoch migrácie. A my sa chceme z tejto debaty sami vylúčiť," konštatoval. Vláde podľa svojich slov predložil analýzu, z ktorej jasne vyplýva, že účasť alebo neúčasť neznamená nič z hľadiska nášho prijatia alebo neprijatia paktu.

Lajčákovi tiež prekáža, keď sa informácie o pakte dezinterpretujú. "Zostáva mi rozum stáť, keď zisťujem, kto všetko je tu odborník na interné procedúry OSN, kto všetko to vykladá veci, o ktorých nemá ani potuchy. Uráža to moju racionalitu aj integritu ako človeka. Zadefinoval som svoje červené čiary a počkajme si, ako sa veci vyvinú," poznamenal.

Stále pripúšťa svoju demisiu. "Tu sa bijú dve veci, jednak moja zodpovednosť voči rezortu, voči úlohám, ktoré pred nami stoja. Ale musím byť v súlade sám so sebou. Nemôžem robiť svoju prácu, pokiaľ neverím v to, čo robím, alebo pokiaľ nevidím, že mám priestor na to, aby sme robili to, čo považujeme za správne," vysvetlil s tým, že sa však v žiadnom prípade necíti byť vytláčaný.