Politológ reaguje na odchod Lajčáka: Jeho krok je v danej situácii logický

"Keď si zoberieme najmä postoj SNS a vyjadrenia národniarov na jeho adresu, nemal Lajčák inú alternatívu," mieni politológ. Poukazuje aj na to, že ho nepodržali ani jeho "vlastní" zo Smeru. "V otázke, ktorú on považoval za vysoko relevantnú, boli vyjadrenia niektorých členov Smeru, jemne povedané, voči Lajčákovi nekorektné," uviedol.

Rozhodnutím podať demisiu v nadväznosti na odmietnutie paktu OSN o migrácii parlamentom dal Lajčák podľa Marušiaka zároveň jasne najavo, že nebude kandidovať za prezidenta. Jeho budúcnosť vidí v diplomatickej misii v zahraničí. "Ak má takéto ambície, učite nepôjde do nejakej otvorenej roztržky s vládnymi stranami a vládou, ktorá ho na pozície v európskych či svetových diplomatických štruktúrach môže presadzovať," naznačil politológ.

Otázne však podľa neho je, čo sa bude po Lajčákovej demisii diať v parlamente. Po abdikácii z ministerskej pozície sa Lajčák stane automaticky poslancom NR SR. "Bol to nominant Smeru, ale je otázne, či po tomto všetkom sa nezmení rozloženie síl v zákonodarnom zbore," povedal. Koalícii podľa Marušiaka reálne hrozí, že by sa mohla dostať do situácie Dzurindovho kabinetu z roku 2006, keď sa ako menšinová vláda musela uchádzať o podporu nezávislých poslancov.​