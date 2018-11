Koniec Lajčáka vo vláde: Čo sa teraz bude diať? Pellegrini a Kiska vstupujú do hry

BRATISLAVA - Parlament včera schválil odmietnutie globálneho paktu OSN o migrácii. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák preto včera oznámil, že podá demisiu. Šéf rezortu zahraničia by sa mal stretnúť s prezidentom Andrejom Kiskom aj premiérom Petrom Pellegrinim. Zatiaľ však nie je známe, kedy sa tak stane. O Lajčákovej demisii rozhodne prezident.

- poslanci včera 90-imi hlasmi schválili uznesenie o odmietnutí globálneho paktu OSN o migrácii

- Lajčák krátko na to oznámil, že podáva demisiu

- Premiér Peter Pellegrini zvolal na 11:30 brífing k Lajčákovej demisii

- Smer a SNS vítajú výsledok hlasovania, líder Mosta Béla Bugár spochybnil, ako sa Smer správa v prípade paktu k Lajčákovi

- väčšina politikov sa vyjadrila, že Lajčákova demisia je zbytočná

11:58 „Predmetom presviedčania nebude zmena postoja ohľadom globálneho paktu. Nevymením jeho demisiu za účasť,“ povedal Pellegrini. „Pán minister pochopil, že pravdepodobnosť našej účasti je blížiaca sa nule. Preto spravil tento krok.“ Jedinou podmienkou Miroslava Lajčáka pritom bolo, aby sa Slovensko nejakou formou zúčastnilo na stretnutí v Marrákeši. Pellegrini však niekoľkokrát povedal, že Slovensko tam nejde. Novinárom nepovedal, akými argumentami sa bude snažiť Lajčáka presvedčiť. „To už nechajte na mňa.“

11:57 Predčasné voľby by boli pre SR v tomto momente škodlivé

„Ja ani nevidím alternatívu, kto by mohol prevziať riadenie krajiny,“ povedal.

11:56 „Nejdeme tam, pošleme list, vybavené, finito,“ zopakoval opäť Pellegrini, podľa ktorého je téma Marrákeša už „za nami“.

11:53 Kiskov hovorca potvrdil, že Lajčák mu doručil demisiu, stretnú sa v utorok

„Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák doručil písomne do Kancelárie prezidenta SR abdikačný list. Prezident Andrej Kiska ministra pozval na stretnutie do prezidentského paláca na utorok. Minister ho informoval, že ešte pred tým chce absolvovať stretnutie s predsedom vlády SR, ktoré sa uskutoční v pondelok,“ uviedol hovorca Andreja Kisku Roman Krpelan.

11:51 Pellegrini zopakoval, že do Marrákeša na 100 % nepôjde.

11:48 Za mojej vlády pôjde Slovensko proeurópskym smerom

„Ak sa nerozhodne sám, že stiahne demisiu, ja musím mať čisté svešdomie, že som spravil všetko preto, aby neodišiel tak kvalitný minister,“ uviedol. Zopakoval, že Slovensko chce byť v európskom jadre. Odpovedal na otázku, či zahraničnú politiku naozaj určuje ministerstvo zahraničia, alebo je to Andrej Danko. „Pokiaľ ja budem na stoličke predsedu vlády, pôjdeme týmto smerom - proeurópskym.“

11:45 Podľa Pellegriniho v Smere ešte nepadlo meno prezidentského kandidáta. „Miroslav Lajčák by bol skvelým prezidentom SR,“ povedal. O ostatných kandidátoch nie je Pellegrini presvedčený.

11:43 Pellegrini nekomentoval, či bude Robert Fico možným náhradníkom ministra zahraničia. „Keby hypoteticky došlo k tomu, a musím s tým počítať, jediné čo budem môcť ja robiť je, keďže ja prinesiem meno nového ministra, že to musí byť špičkový profesionálny diplomat. Pre Smer je momentálne prioritou, aby Lajčák zostal vo svojej funkcii,“ uviedol.

11:42 Pellegrini uviedol, že sa s Lajčákom stretne v pondelok. Zmenil kvôli tomu aj svoj program. „Urobím všetko preto, aby som túto situáciu zvrátil,“ povedal.

11:38 Premiér sa bude snažiť presvedčiť Lajčáka, aby ostal ministrom zahraničia

„Slovenská republika sa nemieni takéhoto rokovania zúčastniť,“ uviedol. „V najbližších dňoch sa pokúsim pána Lajčáka presvedčiť, aby zvážil národný záujem, ktorý je nadradený aj zachovaniu si osobnej integrity,“ povedal Pellegrini. „Urobím všetko preto, aby SR na tejto ceste zotrvala aj naďalej. Opakujem, prijatie marakéšskeho dohovoru, a naša účasť na tomto podujatí, je už pasé.“

11:37 Pellegrini nesúhlasí s Lajčákovou demisiou

„S podaním jeho demisie ako predseda vlády nesúhlasím a nemôžem súhlasiť. Pred Slovensko stoja závažné úlohy, o ktorých sa ešte toľko nehovorí,“ uviedol Pellegrini s tým, že Lajčák je potrebný. „Ako predseda vlády som stále presvedčený, že toto nemal byť dôvod aby rezignoval taký výrazný predstaviteľ slovenskej diplomacie. Skúsenosti Miroslava Lajčáka sú v tejto oblasti viac ako potrebné,“ povedal.

11:35 Lajčáka označil za výraznú osobnosť slovenskej politiky a politika svetového formátu. „Jeho migračná politika priniesla výsledky,“ uviedol. „V súvislosti s globálnym paktom, ktorý vyvolal vášne, som sa vyjadril jasne. Vláda naďalej trvá na tom, že tento pakt nepodporí,“ povedal a apoďakoval palramentu, že podržal v tomto rozhodnutí vládu.

11:34 Pellegrini hodnotí zahraničnú politiku Slovensko. „Nás životný a hodnotový priestor je Európska únia a bezpečnosť našej krajiny je spojená s načou účasťou v NATO. Aj ekonomická prosperita sa viaže na vyspelé západné ekonomiky. Ako predseda nedovolím, avby sme opustili tento hodnotový a ekonomický priestor, ktorý sme za 25 rokov vybudovali,“ povedal.

11:32 Pellegrini potvrdil Lajčákovu demisiu

„Môžem potvrdiť, že mi pred malou chvíľou pán minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák oznámil, že podal demisiu do rúk prezidneta Slovenskej republiky,“ potvrdil na úvod Pellegrini.

11:09 Podľa našich informácií sa Pellegrini má s Lajčákom stretnúť v pondelok.

11:02 Lajčák podal demisiu prezidentovi Kiskovi

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák v piatok podal demisiu prezidentovi Andrejovi Kiskovi. O tomto kroku oficiálne informoval predsedu vlády Petra Pellegriniho. Informoval tlačový odbor ministerstva. „Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák dnes v súlade s Ústavou SR podal demisiu prezidentovi Andrejovi Kiskovi a o tomto kroku oficiálne informoval predsedu vlády Petra Pellegriniho,“ uviedol rezort.

O Lajčákovej demisii informoval včera hovorca rezortu Boris Gandel. Detaily zverejnia podľa jeho slov po stretnutí s predsedom vlády Pellegrinim a prezidentom Kiskom. Pellegrini zatiaľ informáciu komentovať nechcel s tým, že sa takisto vyjadrí až po doručení demisie.

Pellegrini nebude mať na výber

Premiér však zrejme nebude mať na výber. Lajčák má podať demisiu do rúk prezidenta, ktorý ako jediný môže rozhodnúť, či jeho rezignáciu prijme, alebo nie. Upozornil na to aj predseda strany SPOLU Miroslav Beblavý na svojej sociálnej sieti.

„Podľa medializovaných informácií Pellegrini "neprijme" Lajčákovu demisiu. Odporúčam predsedovi vlády prečítať si ústavu, čl. 116 (2): "Člen vlády môže podať demisiu prezidentovi Slovenskej republiky." Ak minister Lajčák svoju demisiu naozaj prezidentovi podá, Pellegriniho sa nikto na nič pýtať nebude. Vlastne... tak ako doteraz,“ napísal. Podľa viacerých však nie je dôvod na to, aby Lajčák odstupoval.

Smer zopakoval, že globálny pakt rozhodne odmieta

Robert Fico včera na tlačovej besede po hlasovaní v parlamente zopakoval, že pakt rozhodne odmietajú. „Chceme, aby sa Slovensko nespochybniteľným spôsobom v žiadnom prípade nedotklo a neprihlásilo ku globálnemu paktu,“ uviedol Fico s tým, že ich druhým strategickým záujmom stále je, aby Lajčák ako diplomat ostal ministrom zahraničných vecí. „Technické detaily ma nazaujímajú,“ dodal.

Demisia je výsledkom rozkolu vo vládnej koalícii

Kresťanskodemokratické hnutie znepokojila správa o demisii šéfa rezortu. Tento krok je podľa mimoparlamentnej strany výsledkom "obrovských rozkolov" vo vládnej koalícii a v strane Smer-SD. Informoval o tom Stanislav Župa z komunikačného oddelenia KDH. „Súčasný stav nielen zhoršuje postavenie Slovenska v Európskej únii a znižuje dôveryhodnosť našich spojencov, ale vyvoláva obavy o našu zahraničnopolitickú orientáciu, osobitne po nebezpečných avantúrach predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS). Vláda v súčasnosti hazarduje s menom Slovenska,“ priblížil europoslanec a člen predsedníctva KDH Ivan Štefanec.

Podľa kresťanských demokratov bude záležať na tom, či vládna koalícia bude dodržiavať svoje vlastné programové vyhlásenie. „KDH bude vždy dôsledne hájiť záujmy Slovenska v Európskej únii aj v širšom medzinárodnom spoločenstve,“ dodalo hnutie.

Spor o migračný pakt

Spor o migračný pakt spustil ešte minulý týždeň Robert Fico, ktorý ho odmietol vo videu na Facebooku. Ešte predtým rovnaký názor vyslovila aj SNS, ktorá predložila do parlamentu uznesenie o odmietnutí paktu. Následne Lajčák oznámil, že ak uznesenie parlament prijme, podá demisiu. Poslanci ho nakoniec prijali, pakt odmietli, no nezakázali nikomu vycestovať na decembrovú migračnú konferenciu do marockého Marrákeša.

Pre pakt sa Lajčák dostal do konfliktu aj s opozíciou. V posledných dňoch sa hovorilo aj o možnom nástupcovi Lajčáka. Skloňovalo sa meno Ľuboša Blahu i súčasného šéfa Smeru Roberta Fica. Expremiér však tento týždeň neodpovedal na otázky, či má ambíciu stať sa po prípadnom Lajčákovom odchode.