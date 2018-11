Danko prosí Lajčáka o kompromis v prípade Marrákeša: Je škodné tam ísť, zhodli sa so Sulíkom

BRATISLAVA - Buď sa v prípade Marrákeša nájde kompromis, alebo vláda na svoju vlastnú zodpovednosť pošle ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nom. Smeru-SD) do Marrákeša. Pokiaľ sa tak stane, bude za to zodpovedný aj premiér. Povedal to v nedeľnej diskusii RTVS O päť minút 12 predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko, ktorý prosí Lajčáka o politický kompromis.

O odchode z vlády v prípade účasti Slovenska v Marrákeši nehovorí. "Nebudem sa hádzať o zem ako malý chlapec," uviedol s tým, že čoskoro budú voľby (riadne 2020) a nech rozhodnú ľudia. Zopakoval, že Globálny pakt OSN o migrácii je pre SNS neprijateľný. S lídrom SaS Richardom Sulíkom sa zhodujú, že Slovensko nemá ísť na rokovanie do Marrákeša. "Je škodné tam ísť," uviedol Danko. Sulík sa nazdáva, že aj keby Slovensko išlo do Marrákeša, slovenský hlas tak nikto nezachytí. "Najlepšie by bolo, aby sa tam pán Lajčák nezúčastnil," povedal.

Lajčáka podľa Sulíka dobieha to, že rok sedel na dvoch stoličkách, teda bol ministrom zahraničia a aj šéfom Valného zhromaždenia OSN. "Ako tvorca tohto dokumentu keby sa tam nezúčastnil, bude to vyzerať zvláštne," podotkol Sulík. Aj Danko hovorí, že slovenské pripomienky k paktu sme mali prezentovať pri tvorbe paktu a nie teraz v Marrákeši. Trvá na tom, že minister musí rešpektovať rozhodnutia Národnej rady SR, ktorá môže prijať uznesenie k čomukoľvek. SNS presadzuje uznesenie, ktorým má parlament požiadať vládu, aby odmietla pakt.

"Toto nie je spor Národná rada vs. minister, ale Národná rada vs. šéf Valného zhromaždenia OSN," podotkol Sulík, ktorý nesúhlasí s Lajčákovým tvrdením o zápecníckej politike. "Ďalších 16 krajín pakt odmieta. Sú to krajiny prvého sveta. Od paktu neodstupuje nikto z krajín tretieho sveta, kde vládnu diktátori," upozornil.

Diskutujúci hovorili aj o Dankovej rigoróznej práci. Sulík trvá na tom, že pre takéto podozrenia sa v slušnej spoločnosti odstupuje z funkcie. Danko uviedol, že odstúpi po súdnych rozhodnutiach, ktoré budú proti nemu. Na otázku, či odstúpi, ak komisia, ktorá posudzuje jeho rigoróznu prácu, odhalí pochybenia, povedal, že neodstúpi. Odvolať ho môže parlament a o jeho politickej budúcnosti podľa neho môžu rozhodnúť ľudia vo voľbách.

Reč bola aj o osobitnom odvode pre obchodné reťazce. Danko na ňom trvá, Sulík upozorňuje na zvyšovanie cien. Danko tvrdí, že chce riešiť otázku cien. Pýta, čo je zlé na tom, že SNS chce systémovým riešením urobiť s reťazcami poriadok. "Toto nie je systémové riešenie," reagoval Sulík. Nadmernému nárastu cien môže podľa neho zabrániť konkurencia. "Pomôžme podnikateľom, uľahčime predaj z dvora," povedal Sulík. Podozrenia z toho, že sa reťazce dohodli na zvyšovaní cien, má podľa Sulíka riešiť Protimonopolný úrad.

Danko hovorí, že Sulík chce kapitalistickú spoločnosť, kým on bude vždy zástancom sociálneho trhového hospodárstva. "Slováci kapitalizmus nechcú a nikdy nechceli," vyhlásil. "My žijeme v kapitalistickej spoločnosti. Nehrajme sa, že to tu nemáme. Máme, pevnou súčasťou je trhové hospodárstvo a cenu určuje ten, kto predáva a nie cenová komisia. Ak chcete do toho akýmkoľvek vstupovať, je to vec odsúdená na zánik, nikdy to nebude fungovať," vysvetlil Sulík.