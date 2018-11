Migračný pakt vyvolal vášne v parlamente! Lajčák si za demisiou stojí, Pellegriniho tajomné slová

BRATISLAVA - Poslancov parlamentu dnes počas druhého rokovacieho dňa 38. schôdze parlamentu zamestná návrh na prijate uznesenia ku kompaktu o migrácii z dielne OSN. Zahraničný výbor NR SR už prijal uznesenie, podľa ktorého by Slovensko kompakt malo odmietnuť. Proti paktu sa vyhranila strana SNS, premiér Peter Pellegrini, niektorí koaliční poslanci, ale aj opozičná strana SaS a Sme rodina. Lajčák si za vyjadreniami o demisii stále stojí. Premiér Pellegrini sa dnes vyjadril, že urobí všetko pre to, aby Lajčák ostal ministrom. Poslanci pokračujú v rozprave.

Proti paktu je hlavne koaličná SNS, ale aj opozičná strana SaS a hnutie Sme rodina. Na stranu ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka sa z koalície stavia Most-Híd. Ak by parlament svojím uznesením zablokovala odsúhlasenie Globálneho kompaktu o migrácii z dielne OSN, Lajčák hovoril o demisii. V marockom Marakéši bude v decembri konferencia, na ktorej má byť prijatý globálny rámec OSN o migrácii. Lajčák si za vyjadreniami o demisii stále stojí, poslanci pokračujú v rozprave.

Pellegrini urobí všetko pre to, aby Lajčák zostal ministrom

Premiér dnes potvrdil, že Slovensko nebude viazané kompaktom OSN. Podľa Pellegriniho je otázka, či niekto z predstaviteľov Slovenska pocestuje do Marakéša na rokovania o tomto dokumente, iba technickou záležitosťou. Pripomenul však, že Miroslav Lajčák je skutočne kvalitným ministrom a odborníkom na správnom mieste. Podľa jeho slov, by bolo na škodu, ak by Lajčák podal skutočne demisiu.

„Urobím všetko preto, aby pán minister zostal, pretože Slovensko bude predsedať vážnym inštitúciám. Ja si myslím, že ak by moja vláda mala prísť o tak významného diplomata a takého kvalitného človeka, tak by to bolo na veľkú škodu a ja sa budem preto snažiť pána ministra presvedčiť, aby aj v prípade, že máme na niektoré veci odlišné názory, povýšil záujem štátu, národné záujmy, nad svoje osobné preferencie,“ uviedol Pellegrini.

Či niekto pôjde alebo nepôjde do Marrákeša, je podľa premiéra irelevantné. Dôležité je len to, že Slovensko nebude k ničomu viazané. Povedal to pred stredajším rokovaním vlády. Priznal, že podľa analýzy samotný dokument nie je právne záväzný. „Budeme už len zvažovať, či výhrady, ktoré máme, treba aj niektorým spôsobom prezentovať. Musíme si uvedomiť, že keď tam nepôjdeme, tak bude konferencia, ktorá o Slovensku nespomenie ani slovkom absolútne nič. A preto uvidíme, či pošleme naše stanovisko písomne alebo ako to dáme jasne najavo,“ priblížil. „Marrákeš pre SR nebude žiadnym spôsobom záväzný, nič nám nehrozí. Ostatné sú technické záležitosti, z ktorých netreba robiť vojnu,“ myslí si premiér.

Lajčák si za demisiou stojí

Stále platí alternatíva, že pokiaľ zo slovenských zástupcov nikto nepocestuje na konferenciu OSN v Marakéši, podá šéf rezortu zahraničných vecí Miroslav Lajčák demisiu. Potvrdil to pred dnešným rokovaním vlády SR samotný Lajčák, ktorý hovorí, že je vo svojich názoroch a vyjadreniach konzistentný. Podľa jeho slov musí byť vo svojich rozhodnutiach v súlade so svojím vlastným svedomím a túto pomyselnú hranicu neprekročí.

„Pre mňa je dôležité, aby som sa rozhodol v súlade s mojím svedomím. Nechcem špekulovať, ja som jasne povedal, že hovorím to, čo si myslím. Ja s nikým nebojujem, moje slová stále platia. Ja som minulý týždeň povedal, ako to je a som konzistentný vo svojich vyjadreniach,“ povedal Lajčák. Na otázku, či by bol dobrou náhradou za neho expremiér a poslanec NR SR Robert Fico, nechcel Lajčák odpovedať s tým, že ide o špekuláciu. Práve meno šéfa koaličného Smeru-SD sa medializovalo v súvislosti s možnou náhradou za Lajčáka. Ten totiž pohrozil demisiou v prípade, že na konferenciu OSN v Marakéši nepocestuje slovenský zástupca.

V parlamente je všetko len nie racionalita

Šéf rezortu zahraničných vecí Lajčák vníma z parlamentu všetko možné, len nie racionalitu. Uviedol to v reakcii na situáciu na Ukrajine, na ktorú reagovalo viacero poslancov. „Ja keď sledujem náš parlament, tak vôbec neviem, kde to my žijeme,“ povedal. Podľa Lajčáka je Bezpečnostná stratégia, ktorú vypracoval jeho rezort, kvalitným dokumentom, ale o tom, či bude schválená, alebo nie, musí rozhodnúť parlament.

„My sme si spravili svoju úlohu a prácu. Stojíme si za týmto dokumentom, ale teraz je to na koaličných lídroch, a Národnej rade SR,“ uzavrel Lajčák. Lajčák odpovedal tiež na otázky o Bezpečnostnej a Obrannej stratégii, ktoré schválila vláda SR ešte počas minulého roka. Lajčák uviedol, že Bezpečnostná stratégia, ktorú vypracúval jeho rezort, je kvalitným dokumentom, ale v súčasnosti je to už záležitosťou Národnej rady SR.

Slovensko by stratilo možnosť konať samostatne

Poslanci pokračujú v rozprave. Hlasovať by sa malo o 11-ej a o 17-ej. Rokovanie bude trvať do 20--ej. Paška je presvedčený, že členské štáty, ktoré sa k dokumentu prikláňajú, sa zaväzujú k istým krokom, ktoré podľa jeho slov nie vždy korelujú so záujmami Slovenska. „SR by stratila možnosť v istých oblastiach konať samostatne,“ odkázal. Poslanec Smeru Ľuboš Blaha uviedol, že by do Marrákéša nemal ísť žiadny diplomat. „Som presvedčený, že do Marrákéša nesmie ísť žiadny slovenský diplomat.“ Podľa neho treba takto chápať aj včerajšie slová Petra Pellegriniho, že jeho vláda neurobí nič, čo by mohlo byť vnímané ako súhlas s migračným paktom.

Vláda neurobí nič, čo by mohlo obmedziť suverenitu SR

V utorok v závere rokovania pléna vystúpil premiér Peter Pellegrini a vyhlásil, že vláda SR neurobí žiadnu aktivitu, ktorá by mohla byť vnímaná ako akýkoľvek súhlas s prijatím paktu o migrácii. Vláda má proti paktu výhrady, čo Pellegrini povedal aj v Bruseli. „Vláda neurobí nič, čo by mohlo ohroziť alebo obmedziť suverenitu SR. Vláda bude vždy chrániť bezpečnosť občanov a dbať na to, aby sme rozhodnutia prijímali suverénne a sami,“ povedal v utorok pred otvorením rozpravy k uzneseniu Pellegrini.

„Slovenská vláda má výhrady k textu Marakéšskeho protokolu,“ uviedol s tým, že Slovenská republika má právo sama si tvoriť národnú migračnú politiku a SR rozoznáva legálnu a nelegálnu migráciu a nelegálnu migráciu, ktorá prináša bezpečnostné riziká, považuje za škodlivú.

SNS presadzuje, aby pakt odmietli

Národniari presadzujú uznesenie, v ktorom má parlament požiadať vládu, aby odmietla Globálny pakt OSN o migrácii. Minister zahraničia Lajčák naznačuje v prípade schválenia tohto uznesenia demisiu. SNS na svojom uznesení trvá, navyše žiada aj neúčasť Slovenska na rokovaní v Marrákeši. Lajčák má alternatívne uznesenie, ktoré považuje za lepšie ako národniarske, a presadzuje účasť v Marrákeši.

Podpredseda SNS Anton Hrnko pripomenul, že aj iné členské štáty ako USA, Austrália, Izrael, všetky krajiny V4 okrem Slovenska, už aj Bulharsko zaujali odmietavý postoj voči tomuto paktu. Ale najmä od neho odskočila krajina, ktorá sa najviac podieľala na vypracovaní paktu - Rakúsko, a tiež iniciátorská krajina paktu Švajčiarsko. „Pakt, ktorý k ničomu nezaväzuje, je zbytočný. Pakt, ktorý by nás zaviazal podporovať migráciu a dával nám povinnosti a potenciálnym migrantom práva, je nevyvážený a v konečnom dôsledku škodlivý. Preto sa Slovensko na Marakéšskom podujatí nemá podieľať ani ho podporovať,“ uzavrel Hrnko.