Liberáli chcú prebrať zodpovednosť za krajinu: Koalícia by mala byť najužšia, myslí si Sulík

"Pripravujeme sa na prebratie zodpovednosti za našu krajinu. Ja som sa rozhodol opätovne nekandidovať do EP. Naopak, budem kandidovať na predsedu strany," priblížil Sulík s dôvetkom, že SaS má všetky predpoklady, skúsenosti, ľudí, program aj zázemie na prebratie politickej moci na Slovensku. Viackrát zdôraznil, že ak chcú Slováci politickú zmenu, bez SaS "to nepôjde".

Sulík však tvrdí, že na zmenu bude potrebovať aj partnerov. "Nehovorím, že len my to dokážeme. Práveže budeme našich opozičných kolegov potrebovať v nejakej rozumnej zmysluplnej koalícii. Máme síce snahu, aby tých koaličných partnerov bolo menej, no ale na druhej strane je nám úplne jasné, že nejaká koalícia to bude," vysvetlil. Za najdôležitejšie považuje to, aby sa na vládnom programe koalícia dohodla a následne dodržiavala dohody, ktoré uzavrie.

Protesty boli o zmene v politike

Taktiež poukázal na to, že do ulíc v roku 2018 vyšlo veľa Slovákov, ktorí žiadali zmenu v politike, ale keďže nebol dostatok poslancov, ktorí by odhlasovali predčasné voľby, takýto výsledok parlamentnej demokracie rešpektuje.

Sulík komentoval aj štátny rozpočet na rok 2019. Podľa jeho vyjadrenia je to, že bude po prvý raz vyrovnaný, dobrou správou. Pozitívne však nevníma to, že minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) "rekordne pozvyšoval dane". Taktiež kritizoval zvýšenie dane o 2,5 percenta. Avizoval, že toto opatrenie by vo vláde "zrušil ako jednu z prvých vecí", pretože sa podľa Sulíka dotkne práve "tých najchudobnejších".

Zámena obedov zadarmo za daňový bonus

Taktiež komentoval niektoré zo sociálnych opatrení, ako napríklad obedy zadarmo. "To, čo by sme spravili my, je, že by sme o 24 eur zvýšili daňový bonus rodičom. Oni si rozhodnú, či im kúpia obed alebo čižmy na zimu," uviedol. Nepáči sa mu ani to, že Slovensko dováža pracovnú silu zo zahraničia, zatiaľ čo "inžinieri a lekári" odchádzajú za hranice.

Členstvo v Európskej únii je podľa Sulíka "kľúčový záujem Slovenska". Podľa europoslanca na nej však treba zmeniť to, čo dobre nefunguje. Rusko Sulík vníma "ako politickú hrozbu pre Slovensko, nie ako bezpečnostnú hrozbu". Taktiež sa mu nepáči, že svoje sídlo majú na Slovensku Noční vlci.