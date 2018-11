Blíži sa dôležitá schôdza parlamentu: Na stole aj pakt OSN, Lajčák už pohrozil demisiou

Poslanci zasadnú poslednýkrát v tomto roku. Rozhodnúť majú o viacerých zákonoch, ktoré vetoval prezident SR Andrej Kiska. Napríklad by mali opätovne rokovať a zrejme aj schváliť zákon o politických stranách, ktorý upravuje fungovanie strán a zavádza limity na počet členov. Rovnako je vrátený zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií, o verejnom obstarávaní, o podpore cestovného ruchu a Občiansky zákonník.

Následne by mali prejsť k otázke antisemitizmu a paktu o migrácii. Definíciu antisemitizmu navrhuje šéf parlamentu Andrej Danko (SNS). Národniari tiež presadzujú uznesenie, v ktorom má parlament požiadať vládu, aby odmietla Globálny pakt OSN o migrácii. Minister zahraničia Miroslav Lajčák naznačuje v prípade schválenia tohto uznesenia demisiu. SNS na svojom uznesení trvá, navyše žiada aj neúčasť Slovenska na rokovaní v Marrákeši. Lajčák má alternatívne uznesenie, ktoré považuje za lepšie ako národniarske, a presadzuje účasť v Marrákeši.

Rozpočet aj zdravotné poisťovne

Poslancov čaká aj štátny rozpočet. Slovensko má podľa neho vyrovnane hospodáriť už na budúci rok, teda o rok skôr, ako hovoril pôvodný návrh. Otvorená je aj otázka zastropovanie dôchodkového veku v Ústave SR na 64 rokov. Navrhuje ho koaličný Smer-SD a po novom by mal mať aj hlasy opozície. Parlament má rozhodnúť aj o obedoch zadarmo pre deti v poslednom ročníku materských škôl a žiakov základných škôl.

Rokovať budú poslanci aj o zmenách v zákone o zdravotných poisťovniach. V rámci tohto zákona sa majú upraviť aj platy nelekárskych zdravotníckych pracovníkov. Od nového roka by sa mali zvýšiť o 10 percent. Parlament by mal definitívne rozhodnúť aj o zmenách vo výbere policajného prezidenta. Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) prináša do snemovne tiež novelu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Tá počíta so zriadením nového úradu, ktorý má posilniť a zefektívniť ochranu oznamovateľov korupcie a protispoločenskej činnosti.

Na programe je aj dvojica noviel zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (tzv. zákona o konflikte záujmov). Právne normy sa zaoberajú podobnými problémami ohľadom zverejňovania majetkov verejných funkcionárov, darov, majetkových prírastkov, rozširujú aj okruh verejných funkcionárov, na ktorých sa má zákon vzťahovať. Upravujú tiež sankcie vrátane straty mandátu za opakované porušenie zákona. Umožňujú aj elektronické podanie majetkového priznania.